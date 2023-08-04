Baldur's Gate 3 hızlı başladı ve Steam'de DOTA 2'yi geçti

Baldur's Gate 3, DOTA 2'yi geçti
Altı yıllık geliştirme süreci ve birçok ertelemenin ardından nihayet Baldur's Gate 3 karşınızda. Larian'ın Baldur's Gate destanını devam ettiren epik D&D RPG'si bir süre önce piyasaya adımını attı. Baldur's Gate 3 Steam'de o kadar iyi gidiyor ki, çıkış gününde DOTA 2'yi geçerek günün en çok oynanan ikinci oyunu oldu. Bu arada Counter-Strike GO zirvedeki isim olmaya devam etti.
Larian'ı yöneten Sven Vincke, Baldur's Gate 3'ün lansmanı hakkında şunları söyledi:
“Baldur's Gate 3'ü yaparken ne kadar çok sevgi harcandığını ifade etmek zor. Altı yılı aşkın bir süre boyunca 400'den fazla oyuncumuz, bize geri bildirimde bulunmak için sayısız saatler harcayan 2,5 milyondan fazla Erken Erişim oyuncusunun yardımıyla bu oyunu yapmak için kalbimizi ve ruhumuzu akıttık.
Sonuç, günlük endişelerinizden kaçabileceğiniz, macera ve merakı deneyimleyebileceğiniz ve pek çok harika ve heyecan verici karşılaşma yaşayabileceğiniz güzel ve zengin bir evren. Burası kimliğinizin ve seçimlerinizin önemli olduğu, her köşede sürprizlerin yattığı ve eylemlerinizin gerçekten ödüllendirildiği bir yer.”
Baldur's Gate 3 halihazırda Steam’de 799 TL’ye satışa sunulmuş durumda. macOS ve PlayStation 5 sürümleri 6 Eylül 2023’te erişilebilir olacakken Xbox Series X/S portu da geliştiriliyor. Xbox’a çıkış 2024 yılında gerçekleşebilir, net bir tarih şimdilik yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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