Baldur's Gate 3 hızlı başladı ve Steam'de DOTA 2'yi geçti

Tam Boyutta Gör Larian'ın destansı D&D RPG'si, yapım aşamasında geçen altı yılın ardından, Baldur's Gate 3'ün Steam üzerinden PC'ye gelmesiyle birlikte çıkışını yaptı. Onlarca yıldır beklenen Baldur's Gate 3, güçlü bir açılış yaparak astronomik derecede yüksek oyuncu sayılarına ulaşmayı başardı.

Baldur's Gate 3, DOTA 2'yi geçti

Altı yıllık geliştirme süreci ve birçok ertelemenin ardından nihayet Baldur's Gate 3 karşınızda. Larian'ın Baldur's Gate destanını devam ettiren epik D&D RPG'si bir süre önce piyasaya adımını attı. Baldur's Gate 3 Steam'de o kadar iyi gidiyor ki, çıkış gününde DOTA 2'yi geçerek günün en çok oynanan ikinci oyunu oldu. Bu arada Counter-Strike GO zirvedeki isim olmaya devam etti.

Tam Boyutta Gör Baldur's Gate 3, çıkış gününde 472.136 oyuncuya ulaşarak bir cRPG için için oldukça güçlü bir açılış yaptı. Bu yazının yazıldığı sırada ise oyunun 284.458 oyuncusu bulunuyordu ve az bir farkla Steam’de üçüncü sırada yer alıyordu.

Larian'ı yöneten Sven Vincke, Baldur's Gate 3'ün lansmanı hakkında şunları söyledi:

“Baldur's Gate 3'ü yaparken ne kadar çok sevgi harcandığını ifade etmek zor. Altı yılı aşkın bir süre boyunca 400'den fazla oyuncumuz, bize geri bildirimde bulunmak için sayısız saatler harcayan 2,5 milyondan fazla Erken Erişim oyuncusunun yardımıyla bu oyunu yapmak için kalbimizi ve ruhumuzu akıttık.

Sonuç, günlük endişelerinizden kaçabileceğiniz, macera ve merakı deneyimleyebileceğiniz ve pek çok harika ve heyecan verici karşılaşma yaşayabileceğiniz güzel ve zengin bir evren. Burası kimliğinizin ve seçimlerinizin önemli olduğu, her köşede sürprizlerin yattığı ve eylemlerinizin gerçekten ödüllendirildiği bir yer.”

Baldur's Gate 3'ün PC sistem gereksinimleri açıklandı! 2 hf. önce eklendi

Baldur's Gate 3 halihazırda Steam’de 799 TL’ye satışa sunulmuş durumda. macOS ve PlayStation 5 sürümleri 6 Eylül 2023’te erişilebilir olacakken Xbox Series X/S portu da geliştiriliyor. Xbox’a çıkış 2024 yılında gerçekleşebilir, net bir tarih şimdilik yok.

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Baldur's Gate 3 hızlı başladı ve Steam'de DOTA 2'yi geçti