iPhone artık macOS için web kamera olabiliyor

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Apple’ın macOS Ventura işletim sistemi ile birlikte sunduğu işlevsel özelliklerden birisi de iPhone serisini web kamera olarak kullanabilmekti. Continuity Camera özelliği önemli bir eksikliği gideriyor.

Continuity Camera nedir?

Akıllı telefonların web kamera olarak Windows veya macOS bilgisayarlarda kullanılması genelde üçüncü taraf uygulamalar ile sağlanıyordu ancak bunun için belirli aşamaların yerine getirilmesi gerekiyordu. Bu da zahmetli oluyordu.

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Continuity Camera özelliği ile macOS otomatik olarak iPhone cihazını tanıyor ve FaceTime, Microsoft Teams, WebEx gibi uygulamalara aktarabiliyor. Arka tarafı bulanıklaştırabilen Portre Modu ve kişiyi sahne içerisinde tutan Center Stage de destek sağlıyor.

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Diğer bir ilginç özellik ise ultra geniş sensörün daha aşağı kısımda klavye alanını gösterebilmesi. Böylece aynı anda hem kullanıcı hem de klavye alanı yansıtılabiliyor. Özellikle inceleme yapanların tepe kamerası ihtiyacı ortadan kalkabilir. Continuity Camera özelliği ilerleyen aylarda iOS 16 ve macOS Ventura için kullanıma sunulacak. Belkin ise gerekli aksesuarları hazırlamaya başladı.

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macOS Ventura ile gelen Continuity Camera nedir?