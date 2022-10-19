macOS Ventura, 24 Ekim'de yayınlanacak: İşte macOS 13 ile gelecek yenilikler

24 Ekim’de desteklenen Mac bilgisayarlar için indirilebilecek güncelleme, Stage Manager adından çoklu görev özelliği, iPhone’un web kamera olarak kullanılmasını sağlayan Süreklilik Kamerası, FaceTime için handoff, parolasız geleceğe öncülük eden Safari geçiş anahtarı ve daha fazlasını getiriyor.
macOS Ventura yenilikler
Sahne Yöneticisi, uygulamalar ve pencerelerle çalışmanın yeni bir yolu; açık uygulamaları ve pencereleri, mevcut pencere ortada, diğer açık pencereler sol tarafta görünecek şekilde otomatik olarak düzenliyor. Stage Manager, Mission Control ve Spaces dahil diğer macOS pencereleme araçlarıyla birlikte çalışıyor.
Handoff, FaceTime’a geldi. Bu özellik, kullanıcıların bir Apple cihazında başlattığı FaceTime aramasını yakındaki başka bir Apple cihaza aktarmasına olanak tanıyor. Örneğin; iPhone veya iPad’de gerçekleştirilen FaceTime görüşmesine Mac bilgisayardan devam edilebilecek veya tam tersi.
Safari’de paylaşılan Sekme Grupları, aile ve arkadaşların internet tarayıcıda favori web sitelerini paylaşmalarına, diğerlerinin de gerçek zamanlı olarak hangi sekmelere baktığını görmelerine olanak tanıyor. Paylaşılan başlangıç sayfasında yer imleri listesi oluşturmak ve hatta Safari’den FaceTime araması veya Mesaj sohbeti başlatmak mümkün.
Mail uygulaması, arama, son e-postaları, kişileri, belgeleri, fotoğrafları ve fazlasını içeren şekilde güncellendi. E-postalar için gönderme zamanı planlama ve gönderilen maili geri alma artık Apple Mail uygulamasında da var. Mail uygulaması ayrıca dosya eki ve alıcı gibi öğelerin eksik olup olmadığını algılıyor.
macOS Ventura alacak cihazlar
macOS 13 güncellemesini alacak Mac bilgisayarlar:
- iMac 2017 ve daha yeni modeller
- iMac Pro 2017
- MacBook Air 2018 ve daha yeni modeller
- MacBook Pro 2017 ve daha yeni modeller
- Mac Pro 2019 ve daha yeni modeller
- Mac Studio 2022
- Mac mini 2018 ve daha yeni modeller
- MacBook 2017
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