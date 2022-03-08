Dizüstü ekran kartından madencilik kartı olur mu?

Nvidia’nın oyuncu ekran kartlarına madencilik sınırlaması ekleyerek stok sıkıntısının önüne geçmeyi amaçlaması, tersine mühendislik gruplarını adeta ayağa kaldırdı. İlk günden bu yana sınırlamayı ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılıyor. Şimdi ise farklı bir uygulama söz konusu.
Dizüstü RTX 3060 madencilik kartı oldu
Hem oluşan sınırlamalar hem de küresel çip krizi nedeniyle kripto para madencileri büyük bir arayış içerisinde. Çinli bir bileşen satıcısı ilginç bir işe imza attı. Dizüstü için tasarlanan RTX 3060 ekran kartlarını madencilik sistemlerine dönüştürdü.
RTX 3060 devre kartını alarak 3840 çekirdeği de açan firma bellek miktarını 6GB olarak belirledi. Standart bir soğutma çözümü ile sistemi tamamladı. Düşük TDP değeri sayesinde daha iyi kazım performansına imza atıyor. Üstelik madencilik kısıtlaması dizüstünde mevcut değil. Firma yaygın bir satış niyetinde değil. Bu bakımdan çok fazla sayıda üretilmemiş. Toplu alımlarda fiyatı 540$-570$ arasında değişiyor. Firmanın bu şekilde farklı ekran kartları da sattığı ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..