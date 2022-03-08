Dizüstü ekran kartından madencilik kartı olur mu?

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Nvidia’nın oyuncu ekran kartlarına madencilik sınırlaması ekleyerek stok sıkıntısının önüne geçmeyi amaçlaması, tersine mühendislik gruplarını adeta ayağa kaldırdı. İlk günden bu yana sınırlamayı ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılıyor. Şimdi ise farklı bir uygulama söz konusu.

Dizüstü RTX 3060 madencilik kartı oldu

Hem oluşan sınırlamalar hem de küresel çip krizi nedeniyle kripto para madencileri büyük bir arayış içerisinde. Çinli bir bileşen satıcısı ilginç bir işe imza attı. Dizüstü için tasarlanan RTX 3060 ekran kartlarını madencilik sistemlerine dönüştürdü.

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RTX 3060 devre kartını alarak 3840 çekirdeği de açan firma bellek miktarını 6GB olarak belirledi. Standart bir soğutma çözümü ile sistemi tamamladı. Düşük TDP değeri sayesinde daha iyi kazım performansına imza atıyor. Üstelik madencilik kısıtlaması dizüstünde mevcut değil. Firma yaygın bir satış niyetinde değil. Bu bakımdan çok fazla sayıda üretilmemiş. Toplu alımlarda fiyatı 540$-570$ arasında değişiyor. Firmanın bu şekilde farklı ekran kartları da sattığı ifade ediliyor.

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