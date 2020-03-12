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    Magic Leap satılmak üzere

    Projeleri ve fikirleri ile sanal gerçeklik sektöründe büyük ilgi toplayan Magic Leap firması aldığı yüksek yatırım oranları ile de gündem olmuştu. Şimdi ise şirket satılmak üzere.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Magic Leap satılmak üzere
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    Sanal gerçeklik trendinin ilk patlama yaptığı yıllarda ortaya çıkan ve hali hazırda çalışan bir ürünü olmamasına karşın projeleri ile milyarlarca dolar yatırım toplayan Magic Leap beklentileri karşılayamadı. Firma satış için alıcı arıyor.

    Sonu iyi bitmedi

    Sanal gerçeklik ve zengin gerçeklik konseptlerini birleştiren Magic Leap uzun bir süre geliştirme aşamasında kaldı. Buna rağmen bu süre içerisinde 2.6 milyar dolar yatırım topladı ve 8 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

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    2018 yılında ilk ürünü olan Creator Edition AR kaskı piyasaya çıktı ancak 2300$ fiyat etiketi potansiyelinin önüne geçti. Geçen yıl ise kurumsal Enterprise sürümü piyasaya çıktı ancak 3000$ fiyat etiketi sadece 6000 adet satılmasına yol açtı.

    Magic Leap hali hazırda yeni bir devam modeli üzerinde çalışıyor ancak başlangıç döneminde demosunu yaptığı önemli özellikleri halen sunamamış ve en önemlisi bir ekosistem oluşturamamış olması dezavantaj oluşturuyor.

    Gelen bilgilere göre Magic Leap muhtemel bir satış için görüşmeler yapıyor. Firma 10 milyar dolar civarında bir bedel belirlemiş. Facebook ve Johnson & Johnson potansiyel alıcılar konumunda ancak Facebook’un markaya ilgi göstermediği ifade ediliyor. NTT Docomo, AT&T gibi mevcut yatırımcılar konusunda ise bir bilgi yok. Magic Leap satış gerçekleşmezse stratejik ortaklık planına yönelmeyi düşünüyor.



    https://www.engadget.com/2020/03/12/magic-leap-up-for-sale/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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