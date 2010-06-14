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Imagination, DirectX 9 destekli PowerVR SGX544 grafik yongasını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ortakları arasında Apple ve Intel gibi dünya devi isimlerin de yer aldığı Imagination, yeni gelitirdiği PowerVR SGX544 grafik çekirdeğini duyurdu. SGX Series5XT serisinin bir parçası olarak, yongada sistem çözümlerinde kullanılmak üzere geliştirilen yeni grafik yongası, DirectX 9 desteği sunuyor ve çok çekirdekli kurulumlara olanak tanıyabiliyor.

Tek çekirdekli tasarımda 4 iş hattına sahip olan ancak çok çekirdekli kurulum özelliği sayesinde spesifik uygulamalar için 16 çekirdekli konfigürasyonlara olanak tanıyan yeni grafik çekirdeği, OpenGL 2.1, OpenGL ES 1.1/2.0, OpenVG 1.1 ve OpenCL 1.1 Embedded Profile gibi yaygın olarak kullanılan endüstri standartlarına destek sunuyor.

Imagination firmasından yapılan açıklamaya göre PowerVR SGX544 grafik yongasının öncelikli uygulama alanları arasında tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar geliyor.


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Batuist 9 yıl
böylesine düşük kapasiteli işlemciler için (grafik anlamında) akıllı telefon yada tabletlerde DX9 biraz lüks gelmez mi acaba??? olsa olsa bugünün DX11 oyunlarının verdiği destek kadar DX9 görülür diye tahmin ediyorum...
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mobylette 9 yıl
haberde directX'ten bahsediliyor ancak yazıda sadece OpenXX yeteneklerine vurgu yapılmış.Bildiğimiz anlamda DirectX 9'u destekliyorsa (OpenGL ES gibi mobil odaklı olan değilse yani) bunun çok daha ön plana çıkması gerekmez mi?
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OZKNaln 9 yıl
cod 2 DX7 ile oynandıgını bılıyorum ..
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almila1299 9 yıl
iyimiş, bu iphone 4'te ne grafik yongası olarak ne vardı?
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