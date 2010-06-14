Imagination, DirectX 9 destekli PowerVR SGX544 grafik yongasını duyurdu

Ortakları arasında Apple ve Intel gibi dünya devi isimlerin de yer aldığı Imagination, yeni gelitirdiği PowerVR SGX544 grafik çekirdeğini duyurdu. SGX Series5XT serisinin bir parçası olarak, yongada sistem çözümlerinde kullanılmak üzere geliştirilen yeni grafik yongası, DirectX 9 desteği sunuyor ve çok çekirdekli kurulumlara olanak tanıyabiliyor.

Tek çekirdekli tasarımda 4 iş hattına sahip olan ancak çok çekirdekli kurulum özelliği sayesinde spesifik uygulamalar için 16 çekirdekli konfigürasyonlara olanak tanıyan yeni grafik çekirdeği, OpenGL 2.1, OpenGL ES 1.1/2.0, OpenVG 1.1 ve OpenCL 1.1 Embedded Profile gibi yaygın olarak kullanılan endüstri standartlarına destek sunuyor.

Imagination firmasından yapılan açıklamaya göre PowerVR SGX544 grafik yongasının öncelikli uygulama alanları arasında tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar geliyor.