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Makyajlı 2019 Mitsubishi L200 Türkiye fiyatı ve özellikleri

Geçtiğimiz yıl makyajlanarak yepyeni bir tasarıma ve offroad moduna kavuşan 2019 Mitsubishi L200'ün Türkiye fiyatı belli oldu. 2019 Mitsubishi L200 fiyatı, tasarımı ve özellikleri:
2 sa.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Makyajlı 2019 Mitsubishi L200 Türkiye fiyatı ve özellikleri
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Türkiye’de pickup pazarının en sevilen modellerinden biri olan Mitsubishi L200, geçtiğimiz yıl yenilenerek daha modern bir görünüme ve arazi moduna kavuşmuştu. 2019 Mitsubishi L200’ün Türkiye fiyatı belli oldu. 2019 Mitsubishi L200 fiyatı 178 bin 900 TL’den başlıyor.

Adeta nesil değiştirmişçesine bir yenilenme sürecinden geçen 2019 Mitsubishi L200’de Japon markanın ‘Dynamic Shield’ isimli tasarım felsefesine geçiş yapıldı. Zira bunu aracın ön yüzündeki yerleşimden rahatlıkla görmekteyiz. Bunun dışında genişletilen çamurluklar, yeniden elden geçirilen arka tampon ve stop lambaları da 2019 Mitsubishi L200’ün kozmetik güncellemeleri arasında.

Ayrıca Bkz. "Audi'den sıra dışı konsept: AI:Trail quattro"

2019 Mitsubishi L200’deki en büyük yeniliklerden biri offroad modu. Güçlü duruşuyla araziye hazır olduğunun sinyallerini veren araç bu iddiasını offroad moduyla daha da ileriye taşıyor. Yeni L200’de bulunan çakıl, çamur/kar, kum ya da kaya modlarından birini seçerek farklı zeminlerde yol tutuşunu artırmak mümkün. Bunun için çoklu bilgi ekranında mod ismi belirene kadar offroad mod seçiciye basmanın yeterli olacağı söyleniyor.

Makyajlı 2019 Mitsubishi L200 Türkiye fiyatı ve özellikleri
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2019 Mitsubishi L200’de ön çarpışma önleme asistanı, yokuş kalkış ve iniş destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, şerit değiştirme asistanı, Auto Stop & Go, ultrasonik hatalı kalkış önleyici sistem ve fren destek sistemi gibi pek çok sürücü asistanı mevcut.

2019 Mitsubishi L200 Türkiye’de Tornado, Blizzard ve Premium olmak üzere üç farklı donanım seçeneğine sahip. Tornado donanımında yalnızca 4x2 seçeneği sunuluyor. Blizzard ve Premium donanımlarında ise yalnızca 4x4 seçeneği mevcut. Kaputun altındaki 150 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.2 litre DI-D dizel motor, gücünü 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla yere aktarıyor. Süspansiyon sisteminde ise eskiye göre bir değişiklik yok.

2019 Mitsubishi L200 fiyat listesi şöyle:

L200 4x2 TORNADO MT 178.900 TL
L200 4x2 TORNADO AT

184.500 TL
L200 4x4 BLIZZARD AT 227.700 TL
L200 4x4 PREMIUM AT 238.900 TL



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wehrmacht 34 dk.
Severim ama müşterisini dolandıran markayı cezalandırmak lazim
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en_x 47 dk.
ford ranger tek geçerim
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YuRYTR 56 dk.
3 *4 yıl önce pickup piyasası 60 binden başlardı vay anasını ya
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yorumculuklar 1 sa.
Dışı güzel de içi pek olmamış 2019'a. Tamam pick-up araç içinin zor şartlara göre tasarlanmış olması güzel ama günümüzde zor şartlar dışında günlük alıp kullananlar da çok bu araçları; onlara uygun bir paket de olsa fena olmaz.
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Mhmmt4991 2 sa.
Alması bir dert binmesi bir dert bu arabalar.
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TahaKaradeniz 2 sa.
Muhteşem görünüyor. Vergisi can yaksa da...
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cnv_58 37 dk. TahaKaradeniz
Ötv sinin % kaç olduğunu biliyormusun ?
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b@d0 2 sa.
her zaman olduğu gibi yine sert ve karizmatik.
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