Makyajlı 2019 Mitsubishi L200 Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Türkiye’de pickup pazarının en sevilen modellerinden biri olan Mitsubishi L200, geçtiğimiz yıl yenilenerek daha modern bir görünüme ve arazi moduna kavuşmuştu. 2019 Mitsubishi L200’ün Türkiye fiyatı belli oldu. 2019 Mitsubishi L200 fiyatı 178 bin 900 TL’den başlıyor.

Adeta nesil değiştirmişçesine bir yenilenme sürecinden geçen 2019 Mitsubishi L200’de Japon markanın ‘Dynamic Shield’ isimli tasarım felsefesine geçiş yapıldı. Zira bunu aracın ön yüzündeki yerleşimden rahatlıkla görmekteyiz. Bunun dışında genişletilen çamurluklar, yeniden elden geçirilen arka tampon ve stop lambaları da 2019 Mitsubishi L200’ün kozmetik güncellemeleri arasında.

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2019 Mitsubishi L200’deki en büyük yeniliklerden biri offroad modu. Güçlü duruşuyla araziye hazır olduğunun sinyallerini veren araç bu iddiasını offroad moduyla daha da ileriye taşıyor. Yeni L200’de bulunan çakıl, çamur/kar, kum ya da kaya modlarından birini seçerek farklı zeminlerde yol tutuşunu artırmak mümkün. Bunun için çoklu bilgi ekranında mod ismi belirene kadar offroad mod seçiciye basmanın yeterli olacağı söyleniyor.

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2019 Mitsubishi L200’de ön çarpışma önleme asistanı, yokuş kalkış ve iniş destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, şerit değiştirme asistanı, Auto Stop & Go, ultrasonik hatalı kalkış önleyici sistem ve fren destek sistemi gibi pek çok sürücü asistanı mevcut.

2019 Mitsubishi L200 Türkiye’de Tornado, Blizzard ve Premium olmak üzere üç farklı donanım seçeneğine sahip. Tornado donanımında yalnızca 4x2 seçeneği sunuluyor. Blizzard ve Premium donanımlarında ise yalnızca 4x4 seçeneği mevcut. Kaputun altındaki 150 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.2 litre DI-D dizel motor, gücünü 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla yere aktarıyor. Süspansiyon sisteminde ise eskiye göre bir değişiklik yok.

2019 Mitsubishi L200 fiyat listesi şöyle:

L200 4x2 TORNADO MT 178.900 TL L200 4x2 TORNADO AT 184.500 TL L200 4x4 BLIZZARD AT 227.700 TL L200 4x4 PREMIUM AT 238.900 TL