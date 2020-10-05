Tesla'ların sürücünün hangi hareketlerini analiz ettiği ortaya çıkarıldı

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Tesla'nın Autopilot sisteminin en büyük zayıflıklarından biri sürücüyü takip eden aktif bir görüntüleme sisteminin bulunmaması. Fakat gelen haberlere göre bu durum değişebilir.

Tesla Model 3 ve Model Y'de dikiz aynasının hemen üzerinde kabine dönük bir Autopilot kamerası bulunuyor. ABD'li üretici, ilk etapta söz konusu kameranın aktif olmadığını ve gelecekte kullanılabileceğini açıklamıştı. Fakat hangi özellik için kullanılacağı konusunda bilgi verilmemişti.

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Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Tesla sahiplerinin merak ettiği konuya açıklık getirmiş, aracın kabin bölümünü izleyen kameranın ilerleyen yıllarda devreye alınması planlanan 'Robotaxi' hizmeti için kullanılacağını belirtmişti. Tamamen otonom bir şekilde hizmet verecek araçlarda sürücü bulunmayacağı için, yolcuların araca zarar verip vermediğini öğrenmek için bu kameranın kullanılacağını ifade etmişti.

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Tesla'nın sürücü kamerası ilk kez bu yılın başında aktif edildi ve sürücülere kameranın bir kaza anından veya güvenliği tehdit eden bir durumdan hemen önce otomatik olarak bir fotoğraf veya kısa bir video kaydedeceği belirtildi. Kameranın aktif edilmesi, bazıları tarafından Tesla'nın sonunda sürücüyü takip eden aktif bir kamera sistemi üzerinde çalışmaya başladığı şeklinde yorumlandı.

'Green' isimli bir hacker'ın Autopilot'un yazılımına sızması ve sürücü kamerasının neleri izlediğini ortaya çıkarması, bu iddiaları daha da güçlendirdi. Zira verilen bilgiye göre Tesla'nın sürücü kamerası sürücünün göz hareketlerini, gözlerinin kapalı olup olmadığını, ne yöne baktığını, telefon kullanıp kullanmadığını yani pek çok hareketini tespit etmeye çalışıyor. Hatta sürücünün güneş gözlüğü kullanması durumunda bile göz hareketlerinin tespit edilmeye çalışıldığı görülüyor.

Eğer Tesla gerçekten sürücüyü aktif olarak izleyen ve onu uyaran bir görüntüleme sistemi üzerinde çalışıyorsa, bunun Autopilot'un güvenilirliği konusunda olumlu etki yaratacağını söylemek mümkün. Zira birçok kez Tesla sürücülerinin dikkatini yola vermediği veya direksiyon başında uyuması gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Öte yandan şirketin gizlilik konusunda ne kadar hassasiyet göstereceği de merak konusu.

https://electrek.co/2020/10/04/tesla-hacker-driver-facing-camera-looking-for/

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