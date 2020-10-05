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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla'ların sürücünün hangi hareketlerini analiz ettiği ortaya çıkarıldı

    Tesla'nın Autopilot yazılımına sızan Green isimli bir hacker, Model 3 ve Model Y'de standart olarak sunulan sürücü kamerasının sürücünün hangi hareketlerini tespit etmeye çalıştığını ortaya çıkardı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla'ların sürücünün hangi hareketlerini analiz ettiği ortaya çıkarıldı
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    Tesla'nın Autopilot sisteminin en büyük zayıflıklarından biri sürücüyü takip eden aktif bir görüntüleme sisteminin bulunmaması. Fakat gelen haberlere göre bu durum değişebilir.

    Tesla Model 3 ve Model Y'de dikiz aynasının hemen üzerinde kabine dönük bir Autopilot kamerası bulunuyor. ABD'li üretici, ilk etapta söz konusu kameranın aktif olmadığını ve gelecekte kullanılabileceğini açıklamıştı. Fakat hangi özellik için kullanılacağı konusunda bilgi verilmemişti.

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    Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Tesla sahiplerinin merak ettiği konuya açıklık getirmiş, aracın kabin bölümünü izleyen kameranın ilerleyen yıllarda devreye alınması planlanan 'Robotaxi' hizmeti için kullanılacağını belirtmişti. Tamamen otonom bir şekilde hizmet verecek araçlarda sürücü bulunmayacağı için, yolcuların araca zarar verip vermediğini öğrenmek için bu kameranın kullanılacağını ifade etmişti.

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    Tesla'nın sürücü kamerası ilk kez bu yılın başında aktif edildi ve sürücülere kameranın bir kaza anından veya güvenliği tehdit eden bir durumdan hemen önce otomatik olarak bir fotoğraf veya kısa bir video kaydedeceği belirtildi. Kameranın aktif edilmesi, bazıları tarafından Tesla'nın sonunda sürücüyü takip eden aktif bir kamera sistemi üzerinde çalışmaya başladığı şeklinde yorumlandı.

    'Green' isimli bir hacker'ın Autopilot'un yazılımına sızması ve sürücü kamerasının neleri izlediğini ortaya çıkarması, bu iddiaları daha da güçlendirdi. Zira verilen bilgiye göre Tesla'nın sürücü kamerası sürücünün göz hareketlerini, gözlerinin kapalı olup olmadığını, ne yöne baktığını, telefon kullanıp kullanmadığını yani pek çok hareketini tespit etmeye çalışıyor. Hatta sürücünün güneş gözlüğü kullanması durumunda bile göz hareketlerinin tespit edilmeye çalışıldığı görülüyor.

    Eğer Tesla gerçekten sürücüyü aktif olarak izleyen ve onu uyaran bir görüntüleme sistemi üzerinde çalışıyorsa, bunun Autopilot'un güvenilirliği konusunda olumlu etki yaratacağını söylemek mümkün. Zira birçok kez Tesla sürücülerinin dikkatini yola vermediği veya direksiyon başında uyuması gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Öte yandan şirketin gizlilik konusunda ne kadar hassasiyet göstereceği de merak konusu.



    https://electrek.co/2020/10/04/tesla-hacker-driver-facing-camera-looking-for/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    AirSupport (SK ) 2 hf. en beğenilen cabriyo
    Bant çekip kapatıyoruz
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    KGF123 (martin garix) 1 hf.
    That is very easy to find set this sound setting in window 10 PC <a href="https://fixforwindows.com/audio">how to fix sound problems in windows 10</a> hello friend we here the right platform.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 2 hf.
    kaçak et kesenler bu arabayı almaz :)
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