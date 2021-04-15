Makyajlı 2021 Seat Ibiza tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Geçtiğimiz günlerde ipucu görseli paylaşılan makyajlı 2021 Seat Ibiza bugün resmi olarak tanıtıldı. İç ve dış tasarımında ufak dokunuşlar yapılan makyajlı Ibiza'da daha modern teknolojilere yer verildi.

Makyajlı 2021 Seat Ibiza'daki yeniliklere baktığımızda full LED farlar ve stoplar dikkatimizi çekiyor. SE ve SE Technology versiyonlarında Eco LED aydınlatmalar standart, FR versiyonundaysa full LED paket devreye giriyor. Bunun yanı sıra tasarımları ve çapları - 15 ila 18 inç arası - donanım seviyesine göre değişen yeni jant seçenekleri de makyajın getirileri arasında.

2021 Seat Ibiza'nın iç mekanında daha büyük bir değişim söz konusu. Yeni konsol tasarımı ve materyallerin karşımıza çıktığı alanda multimedya ekranı konsolun üzerine tablet ekran şeklinde tutturulmuş ve bu ekran donanım seviyesine göre 8.25 inç veya 9.2 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Yeni Full Link multimedya sistemi Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay desteğine sahip. Ayrıca Seat Connect servisleri ve doğal ses algılama özelliği de mevcut.

Dahili SIM modülü sayesinde makyajlı Ibiza sürekli bağlı kalabiliyor, bir kaza anında acil durum hizmetleriyle iletişim kurabiliyor ve multimedya sisteminde gerçek zamanlı veri kullanabiliyor. Bunun yanı sıra üst paketlerde yeni 10.25 inç boyutunda dijital gösterge paneli de yer alıyor. Daha yumuşak materyaller, çevresi LED'lerle aydınlatılan hava menfezleri ve Nappa deri kaplı yeni direksiyon simidi de bu alandaki yeniliklerden.

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Makyajlı Seat Ibiza'nın güvenlik teknolojilerine baktığımızda şerit değiştirme asistanı 'Side Assist', uzun far asistanı ve yarı otonom sürüşe imkan veren Travel Assist ve Trafik işareti algılama gibi özellikler görüyoruz.

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Yeni Ibiza'nın kaputu altında altı farklı seçeneğe yer verilmiş. Giriş seviyesinde 80 beygir güç ve 93 Nm tork üreten 1.0 litre MPI üç silindirli benzinli ünite 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. Bir üst seçenekte 95 beygir güç ve 175 Nm tork üreten ve 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 1.0 TSI yer alıyor. Aynı motorun 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG ile tercih edilebilen 110 beygir/200 Nm versiyonu da seçenekler arasında.

Benzinli seçeneklerin en üstünde 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten dört silindirli 1.5 EcoTSI yer alıyor. Bunlara ek olarak yeni Ibiza'da sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile çalışan bir versiyon da mevcut. 90 beygir güç ve 160 Nm tork üreten 1.0 TGI motor 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

Makyajlı 2021 Seat Ibiza'nın üretimine yılın üçüncü çeyreğinde başlanacak. Fiyat bilgisi de ilerleyen süreçte belli olacak. Mevcut kasanın ülkemizdeki başlangıç fiyatı 159.900 TL.

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