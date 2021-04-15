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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı 2021 Seat Ibiza tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Bugün örtüsü kaldırılan 2021 Seat Ibiza'nın dış tasarımında yeni LED aydınlatmalar gibi ufak dokunuşlar mevcut. İç mekanda ise biraz daha büyük bir değişim ve yeni teknolojiler söz konusu.
    15 Nisan 2021, 12:45 (3 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı 2021 Seat Ibiza tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz günlerde ipucu görseli paylaşılan makyajlı 2021 Seat Ibiza bugün resmi olarak tanıtıldı. İç ve dış tasarımında ufak dokunuşlar yapılan makyajlı Ibiza'da daha modern teknolojilere yer verildi.

    Makyajlı 2021 Seat Ibiza'daki yeniliklere baktığımızda full LED farlar ve stoplar dikkatimizi çekiyor. SE ve SE Technology versiyonlarında Eco LED aydınlatmalar standart, FR versiyonundaysa full LED paket devreye giriyor. Bunun yanı sıra tasarımları ve çapları - 15 ila 18 inç arası - donanım seviyesine göre değişen yeni jant seçenekleri de makyajın getirileri arasında.

    2021 Seat Ibiza'nın iç mekanında daha büyük bir değişim söz konusu. Yeni konsol tasarımı ve materyallerin karşımıza çıktığı alanda multimedya ekranı konsolun üzerine tablet ekran şeklinde tutturulmuş ve bu ekran donanım seviyesine göre 8.25 inç veya 9.2 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Yeni Full Link multimedya sistemi Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay desteğine sahip. Ayrıca Seat Connect servisleri ve doğal ses algılama özelliği de mevcut.

    Dahili SIM modülü sayesinde makyajlı Ibiza sürekli bağlı kalabiliyor, bir kaza anında acil durum hizmetleriyle iletişim kurabiliyor ve multimedya sisteminde gerçek zamanlı veri kullanabiliyor. Bunun yanı sıra üst paketlerde yeni 10.25 inç boyutunda dijital gösterge paneli de yer alıyor. Daha yumuşak materyaller, çevresi LED'lerle aydınlatılan hava menfezleri ve Nappa deri kaplı yeni direksiyon simidi de bu alandaki yeniliklerden.

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    Makyajlı 2021 Seat Ibiza tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Makyajlı Seat Ibiza'nın güvenlik teknolojilerine baktığımızda şerit değiştirme asistanı 'Side Assist', uzun far asistanı ve yarı otonom sürüşe imkan veren Travel Assist ve Trafik işareti algılama gibi özellikler görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Honda Civic Sedan'ın ilk resmi görseli paylaşıldı"

    Yeni Ibiza'nın kaputu altında altı farklı seçeneğe yer verilmiş. Giriş seviyesinde 80 beygir güç ve 93 Nm tork üreten 1.0 litre MPI üç silindirli benzinli ünite 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. Bir üst seçenekte 95 beygir güç ve 175 Nm tork üreten ve 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 1.0 TSI yer alıyor. Aynı motorun 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG ile tercih edilebilen 110 beygir/200 Nm versiyonu da seçenekler arasında.

    Benzinli seçeneklerin en üstünde 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten dört silindirli 1.5 EcoTSI yer alıyor. Bunlara ek olarak yeni Ibiza'da sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile çalışan bir versiyon da mevcut. 90 beygir güç ve 160 Nm tork üreten 1.0 TGI motor 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

    Makyajlı 2021 Seat Ibiza'nın üretimine yılın üçüncü çeyreğinde başlanacak. Fiyat bilgisi de ilerleyen süreçte belli olacak. Mevcut kasanın ülkemizdeki başlangıç fiyatı 159.900 TL.



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    B
    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    C CaptainSkyWalker 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    zeliha hanımın değişimi resmi nerde ?
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    cormen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sürekli tanıtıyorlar efendim durduramıyoruz.
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    wox (ersan ersan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu otomobil üreticileri gerçekten tasarımcılara boş yere para veriyor.bu nedir ya.honda Civic,Toyota Corolla,şimdi de bu.bunlara para verenler gerçekten tasarımdan da anlamıyorlar.
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    T TylerDurden_35 (İsmail Ükünç) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Diş tasarımı çok beğendim ama iç dizayn olmamış bence.
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    M Musty3535123 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    o el freni ne ya, elektronik olması lazım.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Polo alacak olanlar bir daha düşünsün
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    1 19can84 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu kasa ibiza tasarım olarak zaten çok iyiydi daha da iyi olmuş.

    vag'ın tr ürün gamındaki en iyi f/p'ı sunan araba bana göre.
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    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski leon
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Leon gibi olsaydı iyiydi.
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