Yeni Renault Duster, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de tanıtılacak

Bundan iki ay önce resmi olarak tanıtılan yeni nesil Dacia Duster'ın OYAK ve Renault ortak yatırımıyla "Renault Duster" olarak Türkiye'de üretileceğini biliyoruz. Yeni Duster'ın Türkiye'de tanıtılacağı tarih ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
"Türkiye için Türkiye'de üretilen" sloganıyla yapılan paylaşıma göre, 2024 Renault Duster, yılın ikinci çeyreğinde yani bahar aylarında tanıtılacak ve ön sipariş sistemiyle satışlarına başlanacak. Türkiye'de üretilen kısmına bir parantez açmamız gerekirse, markanın resmi internet sitesindeki açıklamaya göre 1.0 TCe LPG 100 bg versiyonunun Bursa'da üretileceğini söylemek mümkün.
Yeni Duster, geçtiğimiz yıllarda tanıtılan Bigster konseptinden esinlenen kaslı gövde tasarımı, markanın imzası haline gelen Y biçimli aydınlatmaları, 7 inç renkli gösterge paneli, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay destekli yeni 10.1 inç multimedya sistemi ve beş farklı (Eko, Auto, Kar, Çamur&Kum, offroad) 4x4 sürüş moduyla dikkat çekiyor. Elbette bu özelliklerin versiyona göre farklılık göstereceğini de belirtelim.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.