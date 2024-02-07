Yeni Renault Duster, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de tanıtılacak

Bundan iki ay önce resmi olarak tanıtılan yeni nesil Dacia Duster'ın OYAK ve Renault ortak yatırımıyla "Renault Duster" olarak Türkiye'de üretileceğini biliyoruz. Yeni Duster'ın Türkiye'de tanıtılacağı tarih ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

"Türkiye için Türkiye'de üretilen" sloganıyla yapılan paylaşıma göre, 2024 Renault Duster, yılın ikinci çeyreğinde yani bahar aylarında tanıtılacak ve ön sipariş sistemiyle satışlarına başlanacak. Türkiye'de üretilen kısmına bir parantez açmamız gerekirse, markanın resmi internet sitesindeki açıklamaya göre 1.0 TCe LPG 100 bg versiyonunun Bursa'da üretileceğini söylemek mümkün.

Tam Boyutta Gör Yeni Renault Duster'da Fransız markanın diğer modellerinden de tanıdığımız 140 beygirlik E-Tech tam hibrit versiyon da var. Ancak sevilen SUV model ilk etapta 1.2 mild hibrit 130 hp 4x4 ve 1.0 TCe LPG 100 hp versiyonlarıyla satışa sunulacak.

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Yeni Duster, geçtiğimiz yıllarda tanıtılan Bigster konseptinden esinlenen kaslı gövde tasarımı, markanın imzası haline gelen Y biçimli aydınlatmaları, 7 inç renkli gösterge paneli, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay destekli yeni 10.1 inç multimedya sistemi ve beş farklı (Eko, Auto, Kar, Çamur&Kum, offroad) 4x4 sürüş moduyla dikkat çekiyor. Elbette bu özelliklerin versiyona göre farklılık göstereceğini de belirtelim.

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Yeni Renault Duster, ikinci çeyrekte Türkiye'de tanıtılacak