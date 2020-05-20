Makyajlı E-Serisi Coupe ve Cabrio'dan yeni teaser geldi

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Alman otomotiv devi Mercedes, makyajlı E-Serisi Coupe ve Cabrio ile ilgili teaser kampanyasında vites yükseltti. Şirket, iç mekandan ilk görüntüyü paylaşmanın yanı sıra güncellenen sürüş asistan sistemleriyle ilgili bilgiler verdi.

Kabindeki en önemli yeniliklerden biri, söz konusu modellerin MBUX bilgi-eğlence sisteminin en yeni versiyonuyla donatılmış olması. “Hey Mercedes” komutuyla aktif edilen bir sesli asistana sahip olan sistem, bu sayede klima ve koltuk ayarları, navigasyon gibi pek çok işlemin sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan yapılmasına imkan veriyor.

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Markanın çerçevesiz bitişik ekran yerleşimini makyajlı E-Serisi Coupe ve Cabrio’da da göreceğiz. Söz konusu ekranlar, donanım seviyesine bağlı olarak 10.25 inç veya 12.3 inç olarak tercih edilebiliyor. Bu ekranlar vasıtasıyla yönetilen bilgi-eğlence sistemi, arttırılmış gerçeklik özelliğine sahip mavigasyon ve MBUX Interior Assistant desteğine de sahip. Bunlardan ikincisi, bir elin dokunmatik ekrana veya touchpad’e yaklaşması gibi kabin içi hareketleri algılayabiliyor.

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Mercedes kabinle ilgili çok detay vermemiş ancak paylaşılan fotoğrafta yeni direksiyon da göze çarpıyor. Aynı direksiyon, geçtiğimiz günlerde fotoğrafları sızdırılan yeni S-Serisi’nde de karşımıza çıkmıştı. Parlak siyah ve satin krom uyumunun göze çarptığı direksiyonun üzerinde kapasitif sensörlere sahip multimedya tuşları bulunuyor. Deri kaplı direksiyon simidinin üzerinde ise sürücünün ellerinin direksiyon üzerinde olup olmadığını denetleyen ve gerektiğinde uyarı veren sensörler bulunuyor.

Makyajlı E-Serisi Coupe ve Cabrio modellerinde ayrıca aktif fren yardımcısı, rotaz bazlı hız ayarına sahip aktif mesafe yardımcısı, aktif şerit takip asistanı, aktif kör nokta uyarı sistemi, 360 derece kameraya sahip aktif park yardımcısı gibi opsiyonel özellikler de bulunacak.

Makyajlı E-Serisi Coupe ve Cabrio modellerin 27 Mayıs’ta resmi olarak tanıtılacak. Konuyla ilgili tüm bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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