Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu

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Türkiye'nin en popüler modellerinden biri olan Fiat Egea yenilendi. Hatchback, sedan ve station wagon gövde tipinden oluşan makyajlı Fiat Egea ailesine Cross versiyon da katıldı. İşte makyajlı Fiat Egea ailesi:

Makyajlı Fiat Egea tasarımı

Makyajlı Fiat Egea'nın tasarımına baktığımızda ön bölümün tamamen elden geçirildiğini görüyoruz. Genişleyerek farların alt bölümüne kadar uzanan panjurda artık yuvarlak logo yerine büyük bir FIAT yazısı görüyoruz. Bunun yanında üst paketlerde LED olarak alınabilen farlar ve krom detaylara sahip ön tampon da makyajlı Egea'nın dikkat çeken detayları arasında. Arka tarafta ise yine LED olarak alınabilen stoplar mevcut.

Makyajlı Fiat Egea ailesinin iç mekanı da direksiyondan bilgi-eğlence ekranına kadar yenilendi. Dijital görünüme sahip hız ve devir göstergelerinin arasına 7 inçlik dijital ekran eklendi. Yeni dijital gösterge, 10.25 inçlik dokunmatik ekrana ve kablosuz Android Auto ve Apple Car Play desteğine sahip UConnect 5 multimedya sistemiyle kombine edildi.

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Direksiyonu da yenilenen makyajlı Egea'da ön-arka park sensörü, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi, ayak hareketlerini algılayan elektrikli bagaj kapağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma ile arka koltuklar için sunulan USB soketi gibi donanımlar dikkat çekiyor. Güvenlik teknolojilerinde ise trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk uyarısı, adaptif uzun far ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler karşımıza çıkıyor.

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Yeni Fiat Egea Cross

Gelelim makyajlı Fiat Egea ailesinin çiçeği burnunda üyesi Egea Cross'a. Crossover esintileri taşıyan Egea Cross'ta elmas kesimli yeni 17 inç alaşım jantlar, ön, arka ve marşpiyellerde bulunan koruma plakaları, tavan rayları ve çamurluklardaki siyah plastik dodikler dikkat çekiyor. Makyajlı Egea ailesinin diğer üyelerine göre yerden 4 cm daha yüksek olan Egea Cross'un toplam yüksekliği ise (hatcback'e göre) 7 cm daha fazla. Ayrıca çamurluklardaki plastik eklentiler de genişliğe 10 mm eklemiş durumda.

Yeni Fiat Egea Cross'un City Cross, Cross ve Cross Plus isimli üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebileceğini de belirtelim.

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Makyajlı Egea motor seçenekleri

Makyajlı Fiat Egea ailesinin motor yelpazesine baktığımızda ilk olarak Fiat'ın yeni nesil 1.0 litre GSE T3 motoruyla karşılaşıyoruz. FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 100 beygirlik yeni üç silindirli motor, mevcut 1.4 litrelik motordan farklı olarak 1500 d/d’den itibaren 190 Nm tork değerine sahip.

Bunun yanında makyajlı Egea ailesindeki Multijet dizel motorlardan 95 beygirlik 1.3 litre seçeneğin aynı şekilde yoluna devam ettiğini, 1.6 litrelik yüksek hacimli motorun gücünün ise 120 beygirden 130 beygire çıkarıldığını görüyoruz. Motorların şanzıman seçenekleri arasında yine 6 ileri manuel ve 6 ileri DCT bulunuyor. Yeni 1.0 litre motor yalnızca manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

Makyajlı Fiat Egea ailesi 2021 yılının Ocak ayı itibariyle yollarda olacak. Fiyat konusunda henüz bir açıklama yok. Fakat markadan yapılan açıklamada Egea Cross'un giriş versiyonunun yüzde 50'lik ÖTV diliminde kalacağı bilgisi paylaşıldı. Yurt dışında 'Tipo' adıyla satılan makyajlı Egea ailesinin Avrupa'daki başlangıç fiyatı ise 13.900 euro olarak açıklandı.

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