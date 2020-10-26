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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu

    Merakla beklenen makyajlı Fiat Egea ailesi sonunda yüzünü gösterdi. İç ve dış tasarımın yanı sıra teknolojileri de elden geçirilen makyajlı Egea ailesine bir de Egea Cross katıldı. İşte detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu
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    Türkiye'nin en popüler modellerinden biri olan Fiat Egea yenilendi. Hatchback, sedan ve station wagon gövde tipinden oluşan makyajlı Fiat Egea ailesine Cross versiyon da katıldı. İşte makyajlı Fiat Egea ailesi:

    Makyajlı Fiat Egea tasarımı

    Makyajlı Fiat Egea'nın tasarımına baktığımızda ön bölümün tamamen elden geçirildiğini görüyoruz. Genişleyerek farların alt bölümüne kadar uzanan panjurda artık yuvarlak logo yerine büyük bir FIAT yazısı görüyoruz. Bunun yanında üst paketlerde LED olarak alınabilen farlar ve krom detaylara sahip ön tampon da makyajlı Egea'nın dikkat çeken detayları arasında. Arka tarafta ise yine LED olarak alınabilen stoplar mevcut.

    Makyajlı Fiat Egea ailesinin iç mekanı da direksiyondan bilgi-eğlence ekranına kadar yenilendi. Dijital görünüme sahip hız ve devir göstergelerinin arasına 7 inçlik dijital ekran eklendi. Yeni dijital gösterge, 10.25 inçlik dokunmatik ekrana ve kablosuz Android Auto ve Apple Car Play desteğine sahip UConnect 5 multimedya sistemiyle kombine edildi.

    Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu
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    Direksiyonu da yenilenen makyajlı Egea'da ön-arka park sensörü, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi, ayak hareketlerini algılayan elektrikli bagaj kapağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma ile arka koltuklar için sunulan USB soketi gibi donanımlar dikkat çekiyor. Güvenlik teknolojilerinde ise trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk uyarısı, adaptif uzun far ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler karşımıza çıkıyor.

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    Yeni Fiat Egea Cross

    Gelelim makyajlı Fiat Egea ailesinin çiçeği burnunda üyesi Egea Cross'a. Crossover esintileri taşıyan Egea Cross'ta elmas kesimli yeni 17 inç alaşım jantlar, ön, arka ve marşpiyellerde bulunan koruma plakaları, tavan rayları ve çamurluklardaki siyah plastik dodikler dikkat çekiyor. Makyajlı Egea ailesinin diğer üyelerine göre yerden 4 cm daha yüksek olan Egea Cross'un toplam yüksekliği ise (hatcback'e göre) 7 cm daha fazla. Ayrıca çamurluklardaki plastik eklentiler de genişliğe 10 mm eklemiş durumda.

    Yeni Fiat Egea Cross'un City Cross, Cross ve Cross Plus isimli üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebileceğini de belirtelim.

    Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu
    Tam Boyutta Gör

    Makyajlı Egea motor seçenekleri

    Makyajlı Fiat Egea ailesinin motor yelpazesine baktığımızda ilk olarak Fiat'ın yeni nesil 1.0 litre GSE T3 motoruyla karşılaşıyoruz. FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 100 beygirlik yeni üç silindirli motor, mevcut 1.4 litrelik motordan farklı olarak 1500 d/d’den itibaren 190 Nm tork değerine sahip.

    Bunun yanında makyajlı Egea ailesindeki Multijet dizel motorlardan 95 beygirlik 1.3 litre seçeneğin aynı şekilde yoluna devam ettiğini, 1.6 litrelik yüksek hacimli motorun gücünün ise 120 beygirden 130 beygire çıkarıldığını görüyoruz. Motorların şanzıman seçenekleri arasında yine 6 ileri manuel ve 6 ileri DCT bulunuyor. Yeni 1.0 litre motor yalnızca manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

    Makyajlı Fiat Egea ailesi 2021 yılının Ocak ayı itibariyle yollarda olacak. Fiyat konusunda henüz bir açıklama yok. Fakat markadan yapılan açıklamada Egea Cross'un giriş versiyonunun yüzde 50'lik ÖTV diliminde kalacağı bilgisi paylaşıldı. Yurt dışında 'Tipo' adıyla satılan makyajlı Egea ailesinin Avrupa'daki başlangıç fiyatı ise 13.900 euro olarak açıklandı.



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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Bu Editörden
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 sa. en beğenilen
    13900 öyro. Gemiyle tırla sınır ötesine gidiyor. Biz Bursadan almaya kalksak 150 bin derler.
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    tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 1 sa.
    Araç iyi güzelde orda 14 bin Euro bizde 150 bin TL 😏😏
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    Şıh Hazretleri (- -) 1 sa.
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    aserkang (Ahmet Serkan) 14 dk.
    Yeni şampiyon belli oldu
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    onurfredy (onur kuru) 21 dk.
    Cok guzel duruyor
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    Lego95 23 dk.
    güzel işte mis gibi
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    Disco Volante 38 dk. yeni yorumcu
    Türkiye gibi pazarlar için hâlâ fiyat performans aracı maalesef
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    artenis (mehmet n.) 1 sa.
    TİPO ya gel 150bin tl, yerinde 10 asgari ücret bizde 85 asgari ücret...
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    Emre Tuna Mirliva 1 sa.
    Cross turbolu model varsa alınır abi.
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    GoXVII (Madrugada ) 1 sa.
    Devletin sunmadığı tek hizmet motorlu tabuttu. Son vergilerle onu da sunuyor. 150-200 bin verip tabuta biniyorsun. Devlet demişim pardon thx AKP
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    Şıh Hazretleri (- -) 1 sa.
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    erarslan1081 1 sa.
    Güzel olmuş.İyi satar.
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    ozanbey86 1 sa.
    150 bin ₺ öngörüsü 1.3mjet içinse bedave :)
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