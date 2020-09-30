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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Jaguar F-Type Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz yıl makyajlanan Jaguar F-Type Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Jaguar'ın yeni sporcusu, 2.0 litrelik motor seçeneği ve teknolojik iç detaylarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Jaguar F-Type Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yılın sonunda makyajlanan Jaguar F-Type, 2.0 litrelik motoru, teknolojik iç detayları ve daha keskin hatlara sahip dış tasarımıyla Türkiye yollarına çıkıyor. Yeni Jaguar F-Type fiyatı 1.448.313 TL'den başlıyor.

    Borusan Otomotiv Jaguar Yetkili Satıcıları ve Jaguar Online Rezervasyon Platformu üzerinden otomobil tutkunlarının beğenisine sunulan Jaguar F-Type, ilk olarak Coupe tasarımla satışa sunulacak. F-Type'ın Convertible seçeneği de önümüzdeki aylarda sınırlı sayıda showroom'da yerini alacak.

    Jaguar F-Type’ın 2013 yılında ‘’World Car Design of the Year’’ ödülüne layık görülen formundan geliştirilen Yeni F-Type, güvenli duruşunu artık yatay olarak yerleştirilen premium LED farlarla pekiştiriyor. İç tasarımda ise sürücü odakta kalmaya devam eden F-Type'taki her öğe, sadeliği artırmak için yeniden değerlendirilmiş.

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    Makyajlı Jaguar F-Type Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Jaguar F-Type’ın Sport ve Performans koltukları, spor otomobiller düşünülerek tasarlanmış. Koltukların daha hafif magnezyum yapısı, selefine göre 8 kg'nin üzerinde ağırlık tasarrufu sağlıyor. Koltukların ince formu daha az yer kaplarken, yolcuya daha fazla alan yaratıyor. Performans koltuklar ise dinamik sürüş sırasında daha yüksek yan destek sağlarken, daha fazla konfor için soğutma seçeneği de sunuyor.

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    Direksiyonun 3 kollu tasarımı tüm temel fonksiyonları rahatça yerine getirirken, elleri direksiyondan ayırmadan vites değiştirmeyi sağlayan kanatçıklar ile sürücülere kullanım kolaylığı sağlanıyor. Daha fazla sürücü odaklı teknolojiler sunan Yeni Jaguar F-Type’da, özelleştirilebilen yüksek çözünürlüklü 12,3 inç TFT gösterge paneli yer alıyor. Ayrıca, Apple CarPlay bağlantı imkanı sunan multimedya sistemi, üstün Meridian ses sistemi ile birleşiyor.

    Yeni Jaguar F-Type’ın 300 beygir güç ve 400 Nm tork üreten turboşarjlı dört silindirli motoruna, direksiyona monte edilmiş vites kanatçıkları ile de yönetilen 8 ileri Quickshift şanzıman eşlik ediyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.7 saniyede ulaşabilen F-Type’ın egzoz sesi, yüksekliği ve tonu standart olarak sunulan Değiştirilebilir Aktif Egzoz sistemiyle kontrol edilebiliyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Darknesia (Darknesia ) 22 sn.
    Trafikte kaza yapan araçlara bakarken yavaşladığımız gibi yavaşça bakıp çıkıyoruz haberden.
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