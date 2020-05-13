Elektrikli Citroen e-Jumpy tanıtıldı: 330 km'ye kadar menzil

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2020 yılında sunacağı yeni modellerle hafif ticari araç pazarına yönelik elektrikli araç hamlesini hayata geçiren Fransız üretici, bu kapsamda tamamen elektrikli kompakt van modeli Citroen e-Jumpy’yi görücüye çıkardı.

Markanın kompakt van pazarındaki temsilcisi Jumpy’nin elektrikli versiyonu olarak karşımıza çıkan e-Jumpy, PSA’nın “EMP2” platformu üzerine inşa edilmiş. 100 kW (136 beygir) güç ve 260 Nm tork değeri sunan elektrikli motora sahip Citroen e-Jumpy’nin maksimum hızı 130 km/s olarak açıklandı. Eco, Normal ve Power olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip e-Jumpy’de farklı kullanım gereksinimlerine cevap vermek üzere iki farklı batarya seçeneği sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung ve Hyundai elektrikli otomobil konusunda ortaklık kuruyor"

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18 modülden oluşan 50 kWh kapasiteli batarya WLTP normuna göre 230 kilometre menzil sunuyor. 27 modülden oluşan 75 kWh kapasiteli batarya ise WLTP normuna göre 330 kilometre menzil sunuyor. Araç zeminine gizlenen lityum-iyon bataryalar sayesinde elektrikli versiyon, içten yanmalı motora sahip Jumpy modelleri ile aynı yaşama alanı ve yükleme hacmini sunuyor. Hızlı şarj özelliği ile 50 kWh’lık batarya 30 dakikada, 75 kWh’lık batarya ise 45 dakikada %80 şarj kapasitesine ulaşıyor.

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Yeni Citroen e-Jumpy, tıpkı içten yanmalı motora sahip Jumpy versiyonları gibi farklı kullanım gereksinimlerine yönelik gövde tipleriyle üretiliyor: XS, M ve XL. Şehir içi kullanımı kolaylaştırmak üzere giriş seviyesine yeni XS versiyonu bulunuyor. Bu versiyon 4.60 metre uzunluğu ile şehir içindeki park ve manevraları kolaylaştırırken, XS versiyonda 4,6 m3 ile XL versiyonda 6,6 m3 arasında değişen geniş bir kargo hacmi kullanıma sunuyor.

Yeni Citroen e-Jumpy, iki çamurluk arasındaki 1,25 metre genişlik ile bir Europalet taşıma imkanı tanıyor. e-Jumpy versiyonları genelde AVM otoparkı veya kapalı otoparklara rahat giriş-çıkış sağlamak üzere 1,90 metre yükseklik ile sunuluyor. 1.275 kg’a varan taşıma kapasitesi dışında bir tona kadar römork çekme kapasitesi gibi özellikler de kullanışlılığı destekliyor.

e-Jumpy, güç ve aktarma sistemiyle bataryaları kapsayan sekiz yıl veya 160.000 km garantisi ile satılıyor.

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