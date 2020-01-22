Makyajlı Mercedes-Benz E Serisi'nden yeni detaylar geldi

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Makyajlı Mercedes-Benz E Serisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aracın kamuflajlı görüntülerini paylaşan Alman üretici, teknik taraftaki yeniliklerle ilgili bir takım bilgiler vermeyi de ihmal etmedi.

Önümüzdeki yazdan itibaren Avrupa yollarında olması beklenen makyajlı Mercedes-Benz E Serisi, tasarımındaki ufak dokunuşlar sayesinde daha genç ve modern bir görünüme kavuşacak. Söz konusu değişimler, makyaj operasyonlarının genelinde olduğu gibi ön ve arka tamponlar ile farları kapsayacak. Burada güncel CLS ve CLA modellerindekine benzer dokunuşlar görebiliriz.

Makyajlı Mercedes-Benz E Serisi’ndeki güncellemeler iç mekanda da devam edecek. Yeni bir direksiyona ve MBUX bilgi-eğlence sistemine kavuşacak araçta, diğer modellerdeki gibi bitişik ekran yerleşimi görmemiz olası. Bunun yanı sıra, konfor odaklı Energizing fonksiyonları ve araç park halindeyken etrafı gözetleyen Mercedes-Benz Urban Guard da makyajlı E-Serisi’nin özellikleri arasında bulunacak.

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Intelligent Drive sistemi kapsamında gelişmiş sürücü asistan sistemleriyle donatılacak makyajlı Mercedes-Benz E Serisi’nde aktif direksiyon yardımcısı, aktif trafik sıkışıklığı yardımcısı, aktif fren yardımcısı, aktif kör nokta yardımcısı ve 360 derece kameraya sahip park yardımcısı gibi özellikler bulunacak.

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Yenilenen E Serisi’nin motor seçenekleri henüz tam olarak açıklanmış değil. Fakat 4MATIC ve station wagon versiyonları dahil olmak üzere 7 adet PHEV (şarj edilebilir hibrit) seçeneği sunulacağını biliyoruz. Zira fotoğraflarda da şarj girişinin arka tamponda yer aldığı görülüyor. Buna ek olarak, hafif hibrit desteğine sahip 272 beygirlik 2.0 litre dört silindirli ünite ve yine hafif hibrit desteğine sahip 367 beygirlik 3.0 litre altı silindirli ünite de geleceği doğrulanan motorlar arasında.

Önümüzdeki yaz Avrupa’da satışa sunulması beklenen makyajlı Mercedes-Benz E Serisi’nin ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil.

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