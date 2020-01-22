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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Mercedes-Benz E Serisi'nden yeni detaylar geldi

    Gelen detaylar arasında, yenilenen E Serisi'nin kamuflajlı fotoğrafları ve ailede bolca plug-in hybrid seçeneğine yer verileceğine dair bilgiler yer alıyor.
    4 sa.
    2b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Mercedes-Benz E Serisi'nden yeni detaylar geldi
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    Makyajlı Mercedes-Benz E Serisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aracın kamuflajlı görüntülerini paylaşan Alman üretici, teknik taraftaki yeniliklerle ilgili bir takım bilgiler vermeyi de ihmal etmedi.

    Önümüzdeki yazdan itibaren Avrupa yollarında olması beklenen makyajlı Mercedes-Benz E Serisi, tasarımındaki ufak dokunuşlar sayesinde daha genç ve modern bir görünüme kavuşacak. Söz konusu değişimler, makyaj operasyonlarının genelinde olduğu gibi ön ve arka tamponlar ile farları kapsayacak. Burada güncel CLS ve CLA modellerindekine benzer dokunuşlar görebiliriz.

    Makyajlı Mercedes-Benz E Serisi’ndeki güncellemeler iç mekanda da devam edecek. Yeni bir direksiyona ve MBUX bilgi-eğlence sistemine kavuşacak araçta, diğer modellerdeki gibi bitişik ekran yerleşimi görmemiz olası. Bunun yanı sıra, konfor odaklı Energizing fonksiyonları ve araç park halindeyken etrafı gözetleyen Mercedes-Benz Urban Guard da makyajlı E-Serisi’nin özellikleri arasında bulunacak.

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    Makyajlı Mercedes-Benz E Serisi'nden yeni detaylar geldi
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    Intelligent Drive sistemi kapsamında gelişmiş sürücü asistan sistemleriyle donatılacak makyajlı Mercedes-Benz E Serisi’nde aktif direksiyon yardımcısı, aktif trafik sıkışıklığı yardımcısı, aktif fren yardımcısı, aktif kör nokta yardımcısı ve 360 derece kameraya sahip park yardımcısı gibi özellikler bulunacak.

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    Yenilenen E Serisi’nin motor seçenekleri henüz tam olarak açıklanmış değil. Fakat 4MATIC ve station wagon versiyonları dahil olmak üzere 7 adet PHEV (şarj edilebilir hibrit) seçeneği sunulacağını biliyoruz. Zira fotoğraflarda da şarj girişinin arka tamponda yer aldığı görülüyor. Buna ek olarak, hafif hibrit desteğine sahip 272 beygirlik 2.0 litre dört silindirli ünite ve yine hafif hibrit desteğine sahip 367 beygirlik 3.0 litre altı silindirli ünite de geleceği doğrulanan motorlar arasında.

    Önümüzdeki yaz Avrupa’da satışa sunulması beklenen makyajlı Mercedes-Benz E Serisi’nin ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil.



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    Erasmus78 3 sa. en beğenilen
    2008 den beri her kasa değişiminde biraz daha soğuyorum Mercedes'ten. Acilen tasarım ekibini değiştirmeliler.
    Yanıtla +5
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    V4LKyR 3 sa.
    BMW 5 serisi varken bu üzücü bir seçim.
    Yanıtla +4
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    CapriceClassic 17 dk.
    Ben beğendim, sonuçta e klas boru değil!
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    ilkerinanç 13 dk. CapriceClassic
    Zaten E class olduğu için beğenmedik.Sıradan bir araca göre fena değil.
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    Sirrüs 23 dk.
    Kimse beğenmiyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    haberelectro 5 dk. Sirrüs
    kedi ciğer
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    ilkerinanç 54 dk.
    Ben beğenmedim Toyota Corolla vs . sıradan bir araç gibi olmuş.
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    paco_ct 1 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    sağdaki bir tek banamı özürlü bir tasarım gibi gözüküyor
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    AsiretinMarjinalCocugu 1 sa. paco_ct
    Üstünde kamuflaj var, normal öyle gelmesi.
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    barkin67 3 sa.
    BMW varken mercedes ne biliyim.
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    ramis78 3 sa.
    kamuflajlı görseller olduğu için öyle. İç ambiyans olarak 5 serisi bunun yanında çöp kalır
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    Manhunt Three 3 sa. ramis78
    Eskisi öyle ama yenisi öyle olmayacaktır.
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    porsche911gt2 3 sa.
    Bir anlığına önden xj ye benzettim ama dikkatli bakınca geçti
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    Erasmus78 3 sa. en beğenilen
    2008 den beri her kasa değişiminde biraz daha soğuyorum Mercedes'ten. Acilen tasarım ekibini değiştirmeliler.
    Yanıtla +5
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    The Division Bell 3 sa.
    İğrenç.
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    V4LKyR 3 sa.
    BMW 5 serisi varken bu üzücü bir seçim.
    Yanıtla +4
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2015 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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    Galeri, 2020 mercedes-benz e serisi ve
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