Toyota, dünya genelinde 3.4 milyon aracını geri çağırıyor

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Japon otomotiv devi Toyota, dünya genelinde 3.4 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. Söz konusu araçlarda, kaza anında hava yastıklarının açılmamasına neden olabilecek bir elektronik arızanın bulunabileceği açıklandı.

Toyota’nın geri çağırdığı araçların 2.9 milyonu Amerika’da yer alırken, 2011 – 2019 Corolla, 2011 – 2013 Matrix, 2012 – 2018 Avalon ve 2013 – 2018 Avalon Hybrid modellerinden oluşuyor. Hazırlanan rapora göre bu araçlar, kaza anında meydana gelen sinyal karışıklıklarına karşı yeterli koruma sağlayamayan bir elektronik kontrol ünitesine sahip olabilir.

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Bu durum, kaza anında sürücü ve yolcuları koruyacak hava yastıklarının planlandığı gibi çalışmamasına neden olabiliyor. Hatta emniyet kemerlerindeki ön gergi sisteminin çalışmasını bile sekteye uğratabiliyor.

12.3 milyon araçta kusurlu hava yastığı bulunuyor

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) 2019’un Nisan ayında yayınladığı raporda dünya genelinde 12.3 milyon araçta kusurlu hava yastığı bulunduğunu belirtmişti. Bu araçlara sahip markalar arasında Toyota da bulunuyordu. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen iki ayrı kazada, önden darbe alan Toyota Corolla modellerinde bu sorunun yaşandığı ve hava yastıklarının açılmadığı bildirdi.

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NHTSA’ya göre, incelemeye alınan bu hava yastıkları 2010 – 2019 yılları arasında Toyota, Fiat Chrysler (FCA), Honda, Hyundai, Kia ve Mitsubishi tarafından üretilen araçlarda kullanılıyor. Bu araçlardaki hava yastığı kontrol üniteleri, şimdilerde ZF Friedrichshafen şirketinin sahibi olduğu TRW Automotive Holdings Corp tarafından üretilmiş.

NHTSA’nın raporuna göre, araçların hava yastıklarında meydana gelen bu sorun şimdiye kadar 8 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiş olabilir.

https://www.reuters.com/article/us-toyota-recall/toyota-to-recall-3-4-million-vehicles-worldwide-air-bags-may-not-deploy-in-crashes-idUSKBN1ZK2TZ

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