Toyota, dünya genelinde 3.4 milyon aracını geri çağırıyor

Japon otomotiv devi Toyota, dünya genelinde 3.4 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. Söz konusu araçlarda, kaza anında hava yastıklarının açılmamasına neden olabilecek bir elektronik arızanın bulunabileceği açıklandı.
Toyota’nın geri çağırdığı araçların 2.9 milyonu Amerika’da yer alırken, 2011 – 2019 Corolla, 2011 – 2013 Matrix, 2012 – 2018 Avalon ve 2013 – 2018 Avalon Hybrid modellerinden oluşuyor. Hazırlanan rapora göre bu araçlar, kaza anında meydana gelen sinyal karışıklıklarına karşı yeterli koruma sağlayamayan bir elektronik kontrol ünitesine sahip olabilir.İlginizi Çekebilir 2020 Toyota GR Yaris tanıtıldı: 261 bg güç ve dört tekerlekten çekiş
Bu durum, kaza anında sürücü ve yolcuları koruyacak hava yastıklarının planlandığı gibi çalışmamasına neden olabiliyor. Hatta emniyet kemerlerindeki ön gergi sisteminin çalışmasını bile sekteye uğratabiliyor.
12.3 milyon araçta kusurlu hava yastığı bulunuyor
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) 2019’un Nisan ayında yayınladığı raporda dünya genelinde 12.3 milyon araçta kusurlu hava yastığı bulunduğunu belirtmişti. Bu araçlara sahip markalar arasında Toyota da bulunuyordu. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen iki ayrı kazada, önden darbe alan Toyota Corolla modellerinde bu sorunun yaşandığı ve hava yastıklarının açılmadığı bildirdi.
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NHTSA’ya göre, incelemeye alınan bu hava yastıkları 2010 – 2019 yılları arasında Toyota, Fiat Chrysler (FCA), Honda, Hyundai, Kia ve Mitsubishi tarafından üretilen araçlarda kullanılıyor. Bu araçlardaki hava yastığı kontrol üniteleri, şimdilerde ZF Friedrichshafen şirketinin sahibi olduğu TRW Automotive Holdings Corp tarafından üretilmiş.
NHTSA’nın raporuna göre, araçların hava yastıklarında meydana gelen bu sorun şimdiye kadar 8 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiş olabilir.
https://www.reuters.com/article/us-toyota-recall/toyota-to-recall-3-4-million-vehicles-worldwide-air-bags-may-not-deploy-in-crashes-idUSKBN1ZK2TZ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Diğer konuya gelirsek, gönüllü geri çağırma zaten firmanın tespit ettiği ve henüz kamu nezdinde ortaya çıkmamış bir sorun üzerine gerçekleştirilir. Japon firmaları bu konuda mükemmeldir tespit ettikleri anda kesinlikle üstünü kapatmaz ve bunu kendileri açığa çıkarır.
dogrudan insan canina kast eden bir sorun ortaya cikarsa ureticiden siringayla kan alirlar ondan dolayi, bunu gorememek icin marka holigani olmak lazim.
haberlerde fazla emisyonlu vw can aldi seklinde haber gorursen o da geri cagrilir. eger toyota bu araclari geri cagirmazsa trafige cikisi yasaklanir. isteyen uretici emniyet kemeri/hava yastigi olmadan/calismadan arac uretebiliyor benim mi haberim yok?
toyota'ya ek honda'nin 2.7m araci geri cagriliyor. ureticilerin buyukluklerini dusununce toplam 6.1m aracin ikisine ait olmasi hic azimsanacak bir sayi degil.
Türkiye’de geri çağrılmalar gayet işliyor. Abidik gubudik, 88 tane el değiştirmiş bir aracı alırsanız, sonra bir kez olsun servise gidip aracın sahipliği ile ilgili kayıt oluşturmazsanız çağrılmazsınız tabi.
Elin o marka aracın direksiyonuna degiyor diye servis telefon numaranı anlayamıyor.
Hiç duymadım ben türkiye de geri çağırılan araç. Ama eminim ana sorumlu Türkiye bayisidir.