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    Toyota, dünya genelinde 3.4 milyon aracını geri çağırıyor

    Japon üretici Toyota, hava yastıklarını ve emniyet kemerlerindeki ön gergi sistemini kontrol eden elektronik kontrol ünitelerinin arızalı olabileceği gerekçesiyle milyonlarca aracını geri çağırıyor.
    9 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota, dünya genelinde 3.4 milyon aracını geri çağırıyor
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    Japon otomotiv devi Toyota, dünya genelinde 3.4 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. Söz konusu araçlarda, kaza anında hava yastıklarının açılmamasına neden olabilecek bir elektronik arızanın bulunabileceği açıklandı.

    Toyota’nın geri çağırdığı araçların 2.9 milyonu Amerika’da yer alırken, 2011 – 2019 Corolla, 2011 – 2013 Matrix, 2012 – 2018 Avalon ve 2013 – 2018 Avalon Hybrid modellerinden oluşuyor. Hazırlanan rapora göre bu araçlar, kaza anında meydana gelen sinyal karışıklıklarına karşı yeterli koruma sağlayamayan bir elektronik kontrol ünitesine sahip olabilir.

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    Bu durum, kaza anında sürücü ve yolcuları koruyacak hava yastıklarının planlandığı gibi çalışmamasına neden olabiliyor. Hatta emniyet kemerlerindeki ön gergi sisteminin çalışmasını bile sekteye uğratabiliyor.

    12.3 milyon araçta kusurlu hava yastığı bulunuyor

    ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) 2019’un Nisan ayında yayınladığı raporda dünya genelinde 12.3 milyon araçta kusurlu hava yastığı bulunduğunu belirtmişti. Bu araçlara sahip markalar arasında Toyota da bulunuyordu. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen iki ayrı kazada, önden darbe alan Toyota Corolla modellerinde bu sorunun yaşandığı ve hava yastıklarının açılmadığı bildirdi.

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    NHTSA’ya göre, incelemeye alınan bu hava yastıkları 2010 – 2019 yılları arasında Toyota, Fiat Chrysler (FCA), Honda, Hyundai, Kia ve Mitsubishi tarafından üretilen araçlarda kullanılıyor. Bu araçlardaki hava yastığı kontrol üniteleri, şimdilerde ZF Friedrichshafen şirketinin sahibi olduğu TRW Automotive Holdings Corp tarafından üretilmiş.

    NHTSA’nın raporuna göre, araçların hava yastıklarında meydana gelen bu sorun şimdiye kadar 8 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiş olabilir.



    https://www.reuters.com/article/us-toyota-recall/toyota-to-recall-3-4-million-vehicles-worldwide-air-bags-may-not-deploy-in-crashes-idUSKBN1ZK2TZ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    edgar1899 3 sa.
    Türkiyede de her yıl onbinlerce araç geri çağırma programına alınıyor ve hemen her marka çeşitli sebeplerle araçlarını geri çağırabiliyor. Merak edenler sanayi ve teknoloji bakanlığının sitesi üzerinden geri çağırma faaliyetlerine bakabilir.



    Diğer konuya gelirsek, gönüllü geri çağırma zaten firmanın tespit ettiği ve henüz kamu nezdinde ortaya çıkmamış bir sorun üzerine gerçekleştirilir. Japon firmaları bu konuda mükemmeldir tespit ettikleri anda kesinlikle üstünü kapatmaz ve bunu kendileri açığa çıkarır.
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    maligezgin 5 sa.
    gene takata
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    deniz_sea 3 sa. maligezgin
    Bu Takata değil gibi, en altta TRW yazıyor onlarda ZF group içinde yer alıyorlarmış, Farklı bir problem demekki...
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    yabancı34 6 sa.
    toyota dunya genelinde müşteri memnuniyetine onem veren bir markadir bunu japonlarin is ahlakindan biliyoruz bu geri cagirma bizim ulkemizde de isliyor almanlardan hava yastigi parcasi alinmis geri cagirilir sorun duzeltiriz bu guzel birsey kotu olan emisyon gibi degerlerle oynamak insanilari aptal yerine koymak ve halk sagligi ile oynamaktir.
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    Schtroumpf Grognon 4 sa. yabancı34
    olayin musteri memnuniyetiyle bir alakasi yok. samsung note7'leri musterileri memnun etmek icin mi topladi? boeing musterileri memnun etmek icin mi ucaklari garaja cekti?

    dogrudan insan canina kast eden bir sorun ortaya cikarsa ureticiden siringayla kan alirlar ondan dolayi, bunu gorememek icin marka holigani olmak lazim.



    haberlerde fazla emisyonlu vw can aldi seklinde haber gorursen o da geri cagrilir. eger toyota bu araclari geri cagirmazsa trafige cikisi yasaklanir. isteyen uretici emniyet kemeri/hava yastigi olmadan/calismadan arac uretebiliyor benim mi haberim yok?



    toyota'ya ek honda'nin 2.7m araci geri cagriliyor. ureticilerin buyukluklerini dusununce toplam 6.1m aracin ikisine ait olmasi hic azimsanacak bir sayi degil.
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    CeoBurak 6 sa.
    Daha önceki 2003 model Corolla aracımızı yolcu tarafı hava yastığı fişeği değişimi için geri çağırmışlardı.
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    monacomen 6 sa. yeni yorumcu
    Yaşadığınız ülkeyi Muz Cumhuriyeti olarak adlandırıyorsanız ya maymun ya da şempanzesinizdir. Güzel bir hayatınız var demek ki, sıkıntı etmeyin.
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    ARES007 6 sa.
    Toyota aracım var. Arac benden önceki sahibinde intercoolerdan bende de hava yastığından dolayı geri çağrıldı.



    Türkiye’de geri çağrılmalar gayet işliyor. Abidik gubudik, 88 tane el değiştirmiş bir aracı alırsanız, sonra bir kez olsun servise gidip aracın sahipliği ile ilgili kayıt oluşturmazsanız çağrılmazsınız tabi.



    Elin o marka aracın direksiyonuna degiyor diye servis telefon numaranı anlayamıyor.
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    monacomen 7 sa. yeni yorumcu
    Eğer bu yerli otomobil Togg'un başına gelseydi bağzı "Türkümsüler" tarafından "Togg boykot, Togg arabaları almıyoruz, Togg araçları yakıyoruz" kampanyası başlatılmıştı...

    3 Yanıt Yanıtla +3
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    artenis 6 sa. monacomen
    Bana koç, sabancı, borusan gibi firmaların GERİ ÇAĞIRMALARINI yada MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ geri dönüşlerini göster, sana hangi muz cumhuriyetinde yaşadığını göstereyim.
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    fortune1905 6 sa. monacomen
    başlatılamazdı çünkü daha üretilen bir araç yok ortada
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    Şıh Hazretleri 6 sa. monacomen
    Yav ne meraklısınız ortalığı karıştırmaya. Togg ne alaka şimdi, nereden nereye bağladın olayı. Hele bir araba yapılsın, fabrika bandından insin o zaman konuşuruz onu.
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    IceRulez 8 sa.
    yav nasıl bir ihmarkarlık bu aklım almıyor. can bu can. yıllar sonra mı akıllarına geliyor firmaların ?????
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    Rouvax 8 sa.
    Türkiye Hariç...
    Hiç duymadım ben türkiye de geri çağırılan araç. Ama eminim ana sorumlu Türkiye bayisidir.
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    alaz1903 6 sa. Rouvax
    Türkiye'de de gayet uygulanıyor. Ben bizzat şahit oldum. 2009 Corolla sahibi yakın bir akrabam geri çağırma kapsamında bayiye davet edilip bir parçanın değişikliği yapılmıştı. Ayrıca aynı modelden her araç geri çağırılacak diye bir şey yok. Belli üretim bandındaki belli seri numaraya dahil araçlar çağrılıyor. Buna şahit olmamış olmanız yapılmadığı anlamına gelmiyor.
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    1547 kez okundu.
    12 yorum yazıldı.

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