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    Volvo, elektrikli MPV modeli EM90'a ilişkin ilk görseli paylaştı

    İsveçli üreticinin ilk MPV modeli 12 Kasım'da resmi olarak tanıtılacak ve sadece %100 elektrikli olarak satışa sunulacak.                                         
    Volvo, yeni elektrikli MPV modeline ilişkin ilk görseli paylaştı Tam Boyutta Gör
    Volvo'nun piyasaya süreceği ilk premium elektrikli MPV modeli artık resmiyet kazandı. Volvo EM90 adını taşıyacak model, marka tarafından "Hareket halindeki İskandinav oturma odası" olarak nitelendiriliyor. Yeni EM90, 12 Kasım'da resmi olarak tanıtılacak ve aynı tarihte Çin'de ön siparişe açılacak.

    Önümüzdeki haftalarda yeni Volvo EM90 ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak. Ancak şimdilik ilk ipucu olarak paylaşılan bu kuşbakışı görüntü ile yetinmek zorundayız. Premium modelin tavanında sürücü ve ön yolcu için sunulan küçük sunroof detayı mevcut ancak Volvo, arka yolcular için de daha büyük bir cam entegre etmeyi ihmal etmemiş. Buna ek olarak, pratik kullanımı artıran kayar arka kapılar da dikkat çeken özellikler arasında.

    Yeni Volvo EM90'ın arkasında T şekilli LED stoplar ve ortada aydınlatılmış Volvo yazısı dikkat çekiyor. İç mekan şimdilik belli değil ancak üstteki panoramik sunroof vasıtasıyla ikinci sıradaki konforlu kaptan koltukları görebiliyoruz. Volvo'nun ilk MPV modeli, silüet olarak üç sıra koltuk düzenine sahip olabilecek kadar uzun görünüyor. Yeni EM90, yüksek ihtimalle kardeş markaya ait Zeekr 009 modelini temel alacak. Zaten detaylara baktığımızda tavandaki sunroof, kapı kolları, yüzgeç anten ve yan aynalar gibi detayların aynı olduğu hemen dikkat çekiyor.

    Teknik detaylar henüz belli değil ancak bu konuda da Zeekr 009'u baz alabiliriz. Çinli model; 5209 mm uzunluğa, 2024 mm genişliğe, 1867 mm yüksekliğe ve 3205 mm gibi etkileyici bir aks mesafesine sahip. Geely'nin SEA platformunu kullanan 009, dört veya altı kişilik oturma kapasitesiyle tercih edilebiliyor. İki elektrik motorundan toplam 534 hp güç alan elektrikli MPV, 140 kWsa'lik büyük bataryası sayesinde Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 822 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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