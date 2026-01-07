Nissan Wave: Twingo temelli yeni elektrikli şehir otomobili geliyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Nissan, elektrikli şehir otomobilleri konusunda rakiplerinin formülünü uygulayarak retro tasarıma yer verecek. Bu doğrultuda şirketin Renault Twingo'nun ikizi olarak piyasaya süreceği model, markanın efsanevi Pike serisinden ilham alacak. Nissan Wave olarak isimlendirilecek model, Twingo ile birlikte Renault tarafından geliştirilecek.

Wave’in Twingo gibi 20 bin euronun altında fiyatlandırılması bekleniyor. Bu hedefte, 27,5 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya tercihinin önemli payı bulunuyor. Nissan Avrupa tasarım şefi Giovanny Arroba, Wave’in tasarımında 1980’lerin sonu ile 1990’ların başındaki Pike serisi retro modellere gönderme yapılacağını doğruladı.

Pike serisi, ilk nesil Nissan Micra platformu üzerine geliştirilmişti ve 1950’lerden esinlenen detaylarıyla kısa sürede büyük ilgi toplamıştı. Dışarıdan görünen menteşeler, belirgin kapı kolları ve karakteristik çizgiler, Pike modellerine güçlü bir retro kimlik kazandırmıştı. 1985 Tokyo Motor Show’da tanıtılan Be-1, o kadar yoğun talep gördü ki Nissan, üretilecek 10 bin adet için kura çekmek zorunda kalmıştı.

Tam Boyutta Gör Renault Twingo’nun yeni nesli de orijinal 1990’lardaki modelden esinlenen retro dokunuşlarla geldi. Bu sayede Nissan, Wave’e kendi karakterini kazandırırken büyük ve pahalı değişiklikler yapmak zorunda kalmayacak. Tıpkı Renault 5 temelli yeni Micra’da olduğu gibi.

Nissan’ın Pike tasarım dilini ne kadar derinlemesine kullanacağı henüz net değil. Ancak marka, ittifak ortağı Renault’nun 5 ve 4 gibi küçük elektrikli modellerde retro tasarımı ne kadar başarılı şekilde değerlendirdiğini yakından görmüş durumda.

Ampr Small platformunu kullanan Nissan Wave, 3,79 metre uzunluğundaki Twingo ile aynı boyutlara sahip olacak ve muhtemelen Twingo’nun sunduğu yaklaşık 262 km'lik menzili de yakalayacak. Nissan, Twingo için geliştirilen maliyet düşürücü çözümlerden de yararlanacak. Daha kısa geliştirme süresi, azaltılmış parça sayısı ve CATL tarafından tedarik edilen düşük maliyetli batarya bunların başında geliyor.

