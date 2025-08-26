Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Opel, tamamen elektrikli araçlara geçiş planından vazgeçti

    Daha önce 2028 yılından itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satacağını duyuran Opel, yeni açıklamasıyla talep olduğu sürece içten yanmalı motora yer vereceğini söyledi. 

    Opel, tamamen elektrikli araçlara geçiş planından vazgeçti Tam Boyutta Gör
    Halihazırda ürün gamında en çok elektrikli modele sahip markalardan biri olan Opel, tamamen elektrikli araçlara geçiş stratejisinde geri adım atarak hibrit ve içten yanmalı motorlu araçlara odaklanmaya devam edeceğini açıkladı.

    2021’de düzenlenen Stellantis EV Günü’nde eski CEO Michael Lohscheller, 2028 itibarıyla Opel’in Avrupa’daki ana pazarda sadece elektrikli araçlar sunacağını açıklamıştı. Ancak bu hafta şirket, tüm model gamını elektrikli hale getirme planından vazgeçtiğini ve mevcut “çok enerjili” stratejiye odaklanmaya devam edeceğini duyurdu.

    Opel; elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve içten yanmalı motorlu araçları kapsayan tamamen elektrifikasyon stratejisiyle her model segmentinde seçenek sunan ilk Alman marka olarak öne çıkıyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Bu strateji 2028 ile sınırlı olmak zorunda değil; talep durumuna göre değişebilir” ifadelerine yer verildi.

    Opel, özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa gibi pazarlarda elektrikli araçlara odaklanmayı sürdürecek ancak diğer güç aktarma seçeneklerini de talebe göre sunacak. Bu gelişmeyle birlikte Opel, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi ve BMW gibi markaların ardından sadece elektrikli araçlara geçiş planlarını askıya alan son otomobil üreticisi oldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devlet hastanesi psikolog az yakan çok kaçan arabalar sert koltuk süngeri nasıl yumuşar engellemeyen ama cevap vermeyen kadın oto tamircisi nereye şikayet edilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200
    HONOR 200
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    DELL Latitude 3540
    DELL Latitude 3540
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum