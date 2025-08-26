Opel, tamamen elektrikli araçlara geçiş planından vazgeçti

2021’de düzenlenen Stellantis EV Günü’nde eski CEO Michael Lohscheller, 2028 itibarıyla Opel’in Avrupa’daki ana pazarda sadece elektrikli araçlar sunacağını açıklamıştı. Ancak bu hafta şirket, tüm model gamını elektrikli hale getirme planından vazgeçtiğini ve mevcut “çok enerjili” stratejiye odaklanmaya devam edeceğini duyurdu.
Opel; elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve içten yanmalı motorlu araçları kapsayan tamamen elektrifikasyon stratejisiyle her model segmentinde seçenek sunan ilk Alman marka olarak öne çıkıyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Bu strateji 2028 ile sınırlı olmak zorunda değil; talep durumuna göre değişebilir” ifadelerine yer verildi.
Opel, özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa gibi pazarlarda elektrikli araçlara odaklanmayı sürdürecek ancak diğer güç aktarma seçeneklerini de talebe göre sunacak. Bu gelişmeyle birlikte Opel, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi ve BMW gibi markaların ardından sadece elektrikli araçlara geçiş planlarını askıya alan son otomobil üreticisi oldu.