Makyajlı Seat Arona, yeni Xperience donanımıyla tanıtıldı

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İspanyol üretici Seat'ın bugün örtüsünü kaldırdığı modellerden biri de makyajlı 2021 Seat Arona oldu. Bakalım markanın kompakt crossover modelinde ne gibi değişiklikler yapılmış.

Makyajlı Arona'yla ilgili detaylara baktığımızda Xcellence donanım seviyesinin yerini Xperience isimli donanımın aldığını görüyoruz. Fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere bu donanım, yeni Arona'ya özellikle ön tasarım olarak SUV sınıfına daha yakışır bir görünüm kazandırmış.

Kompakt crossover'ın ön bölümünde daha geniş bir panjur kullanılmış ve farlar yeniden tasarlanmış. Opsiyon olarak sunulan yuvarlak sis farları da ana aydınlatmaların hemen altına konumlandırılmış. Tampon tasarımı da daha sportif görünecek biçimde elden geçirilmiş ve kenarlarda dikey hava kanallarına, alt kısımda ise gri renkli koruma plakasına yer verilmiş. Arka taraftaysa yenilenen stoplar ve daha agresif görünen difüzöre sahip arka tampon dikkat çekiyor.

Tıpkı makyajlı Ibiza gibi tüm makyajlı Arona modellerinde LED aydınlatmalara yer verilmiş. Bu detay alt paketlerde Eco-LED olarak karşımıza çıkarken, full LED teknolojisi de opsiyon listesinde yer alıyor. Yeni Safir Mavisi ve Asfalt Mavisi dahil 10 farklı gövde rengi arasından seçim yapabilen müşteriler ayrıca tavan rengini de siyah veya beyaz renkte tercih edebiliyor. Öte yandan 17 ve 18 inç çaplı yeni tasarım jantlar da makyajla gelen yeniliklerden.

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Makyajlı 2021 Seat Arona'nın iç mekanına baktığımızda konsolun yenilendiğini ve çift katmanlı bir yapıya büründüğünü görüyoruz. Ayrıca orta konsol da elden geçirilmiş. Konsolun merkezindeki multimedya ekranı donanım seviyesine göre 8.25 inç veya 9.2 inç boyutunda karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra üst paketlerle sınırlı olmak üzere 10.25 inç boyutunda dijital gösterge ekranı da özellikler arasında.

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Teknoloji tarafında da iyileştirilen makyajlı Arona'da kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği, dahili eSIM ve sesli komut gibi özellikler görmekteyiz. Güvenlik tarafındaysa yarı otonom sürüş için şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyiciyi kombine eden Travel Assist, şerit değiştirme asistanı, trafik işareti tanıma ve park asistanı gibi yeni teknolojiler görmekteyiz.

Makyajlı Arona motor seçenekleri

Kompakt crossover'ın kaputu altında dört farklı seçenek sunuluyor. Giriş seviyesinde 1.0 TSI motor mevcut. 95 beygir güç ve 175 Nm tork üreten benzinli motor 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. Aynı motorun 110 beygir güç ve 200 Nm tork üreten seçeneğiyse 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG ile tercih edilebiliyor. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 EcoTSI ise en güçlü seçenek olarak karşımızda.

Benzinli motorların yanı sıra sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyon da mevcut. 90 beygir güç ve 160 Nm tork üreten 1.0 TGI motor 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Makyajlı Seat Arona, küçük kardeşi Ibiza gibi yılın üçüncü çeyreğinde üretim bandına çıkacak. Fiyatı belli değil fakat mevcut kasanın ülkemizdeki fiyatı 231.000 TL'den başlıyor.

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