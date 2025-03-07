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    Makyajlı Tesla Model Y, Çin’de büyük ilk görüyor: 200 bin sipariş alındı

    Çin medyasına göre güncellenmiş Tesla Model Y siparişleri ülkede 200 bin adede ulaştı. Juniper kod adlı yeni Model Y, 10 Ocak’ta çıkış yapmış ve 26 Şubat’ta teslimatlara başlamıştı.
    Makyajlı Tesla Model Y, Çin’de büyük ilk görüyor Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın yenilenmiş Model Y versiyonu, Çin’de büyük ilgi görüyor. Çinli medya kuruluşu 36kr’ın haberine göre, 10 Ocak’ta piyasaya sürülen yeni Model Y için ön siparişler 200.000’e ulaştı. İlk teslimatlar ise 26 Şubat’ta başladı.

    Tesla’nın Model Y için aldığı yüksek sipariş sayısı, markanın Çin’deki gücünü ve tüketici ilgisini koruduğunu gösteriyor. Özellikle Pekin’deki Tesla mağazalarının, teslimat sürecinin başlamasına kadar her gün yaklaşık 100 yeni sipariş aldığı belirtiliyor. Ayrıca 10 Ocak’ta, ilk günden 50 bin sipariş almıştı. Yeni rapora göre toplam ön siparişler 200 bine ulaştı, ancak bunların bir kısmı iade edilebilir siparişlerden oluşuyor.

    Satışlarda düşüş var

    Güncellenmiş Model Y, Çin’de iki farklı varyantla piyasaya sürüldü: Arkadan itişli versiyon (263.500 yuan, yaklaşık 36.400 dolar) ve uzun menzilli dört çeker versiyon (303.500 yuan, yaklaşık 41.900 dolar). Özel “Lansman Serisi” versiyonları ise yalnızca 28 Şubat’a kadar satışta kaldı ve ek garanti avantajları sundu. 1 Mart itibarıyla standart versiyonların satışına devam edilirken, uzun menzilli modelin ön siparişten satışa dönüşüm oranının daha yüksek olduğu bildirildi.

    Makyajlı Tesla Model Y, Çin’de büyük ilk görüyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Ocak ve Şubat aylarında Tesla, geçen yılın aynı dönemindeki 131.812'ye kıyasla yüzde 28,7 düşüşle 93.926 adet Çin yapımı araç sattı. Rapora göre, teslimatların başlamasından sonraki ilk haftada 6 binden fazla güncellenen Model Y teslim edildi.

    Ek olarak Tesla, 25 Şubat’ta Çin’deki araçlarına gelişmiş sürücü destek sistemleri sunan bir yazılım güncellemesi de sundu. Bu güncelleme, Tesla’nın "Full Self-Driving" (FSD) paketine benzer özellikler içeriyor. Şu an için 64.000 yuan (yaklaşık 8.800 USD) fiyatla sunulan FSD paketi, Çin pazarında büyük bir rekabetle karşı karşıya. Xpeng ve Huawei gibi markalar, benzer ADAS teknolojilerini ekstra ücret almadan sunarken, BYD’nin yeni "God’s Eye" sistemi ise sadece 9.600 dolarlık giriş seviyesi elektrikli araçlarda bile kullanılabiliyor. Tesla’nın ilerleyen süreçte FSD için aylık abonelik modeline geçmesi bekleniyor.

    Cybertruck Çin’e yolcusu

    Tesla’nın Çin’deki bir diğer önemli hamlesi, Cybertruck’ın ülkede satışa sunulması olacak. Çin’de kamyonet pazarının dar olması, Tesla için bir zorluk yaratabilir. Ancak markanın, Cybertruck’ın sıra dışı tasarımıyla özellikle genç tüketicileri cezbetmeyi hedeflediği bildiriliyor.

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    turkelvis 2 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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