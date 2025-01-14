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    Tesla Model Y, Çin’de en çok satan otomobil oldu

    Çoğu ülkenin aksine, Model Y'nin Çin'deki satış hacmi geçen yıl arttı. China EV DataTracker'a göre Tesla Model Y, 2024 yılında 480.309 adet satarak Çin’de en çok satan otomobil oldu.
    Tesla Model Y, Çin’de en çok satan otomobil oldu Tam Boyutta Gör
    Amerikan elektrikli otomobil devi Tesla, 2024 yılında Çin otomotiv pazarında büyük bir başarıya imza attı. Tesla Model Y, 12 ay boyunca 480.309 adet satarak Çin’in en çok satan aracı oldu. Bu başarı, Tesla’nın ülkedeki pazar payını artırması ve elektrikli araç segmentindeki gücünü pekiştirmesi açısından önemli. Ayrıca çoğu ülkenin aksine, Model Y'nin Çin'deki satış hacmini geçen yıl artırdığını da belirtelim.

    Model Y, Çin’de zirveyi kıl payıyla kaptı

    China EV DataTracker'a verilerine göre, Tesla Model Y'nin satışları 2023 yılına kıyasla yüzde 5,24 artış gösterdi. 2023 yılında 456.394 adet satılan Model Y, 2024 yılında 480.309 adet satarak önemli bir büyüme kaydetti. Özellikle Aralık ayında 61.881 adetlik satış başarısı, bu performansın zirve noktası oldu.

    Model Y'nin bu başarısı, Tesla’nın yıl sonuna doğru Çin pazarında yoğunlaşan pazarlama ve satış stratejileriyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Tesla’nın Çin’deki üst düzey yöneticisi Grace Tao, Tesla’nın son altı yılda geri çağırma yaşamamasını güvenilirlik açısından büyük bir avantaj olarak vurguladı.

    2024 yılı boyunca Tesla Model Y, Çin pazarında en çok satan araç unvanını alırken, BYD Qin Plus sedan sadece 284 araç farkla ikinci sırada yer aldı. BYD, yılın ilk 11 ayında lider konumdaydı, ancak Tesla’nın güçlü Aralık ayı performansı, bu sıralamayı değiştirdi.

    Tesla Model Y “Juniper” ile yeni bir dönem

    Tesla Model Y, Çin’de en çok satan otomobil oldu Tam Boyutta Gör
    2025 yılına hızlı bir giriş yapan Tesla, 10 Ocak’ta Çin’de yenilenen Model Y “Juniper” modelini piyasaya sürdü. Yenilenen aerodinamik tasarımıyla sürtünme katsayısını 0,22 Cd’ye düşüren araç, katlanmış arka koltuklarla 100 litre daha geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Model Y Juniper, ülkede 39.950 dolar ila 41.400 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Lansman gününde 50.000 sipariş alan model, talebi canlı tutacak gibi görünüyor.

    Bu arada Tesla Model Y’nin global satışları 2024’te bazı pazarlarda düşüş yaşadı. Norveç (%27), İzlanda (%87) ve Lüksemburg (%31) gibi pazarlarda yaşanan düşüşler, modelin ilk çıkış tarihinin 2019 olması nedeniyle yaşlanan bir tasarım algısına bağlanıyor.

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    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

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    KKM 22 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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    psikoloji mezunu işsiz kalır mı motosiklet gaz verince stop ediyor şarj dinamosu arızası rölantiyi etkiler mi ont cihazı nedir bir evimden ev alanlar yorumları

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