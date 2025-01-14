Tesla Model Y, Çin’de en çok satan otomobil oldu

Model Y, Çin’de zirveyi kıl payıyla kaptı
China EV DataTracker'a verilerine göre, Tesla Model Y'nin satışları 2023 yılına kıyasla yüzde 5,24 artış gösterdi. 2023 yılında 456.394 adet satılan Model Y, 2024 yılında 480.309 adet satarak önemli bir büyüme kaydetti. Özellikle Aralık ayında 61.881 adetlik satış başarısı, bu performansın zirve noktası oldu.
Model Y'nin bu başarısı, Tesla’nın yıl sonuna doğru Çin pazarında yoğunlaşan pazarlama ve satış stratejileriyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Tesla’nın Çin’deki üst düzey yöneticisi Grace Tao, Tesla’nın son altı yılda geri çağırma yaşamamasını güvenilirlik açısından büyük bir avantaj olarak vurguladı.
2024 yılı boyunca Tesla Model Y, Çin pazarında en çok satan araç unvanını alırken, BYD Qin Plus sedan sadece 284 araç farkla ikinci sırada yer aldı. BYD, yılın ilk 11 ayında lider konumdaydı, ancak Tesla’nın güçlü Aralık ayı performansı, bu sıralamayı değiştirdi.
Tesla Model Y “Juniper” ile yeni bir dönem
Bu arada Tesla Model Y’nin global satışları 2024’te bazı pazarlarda düşüş yaşadı. Norveç (%27), İzlanda (%87) ve Lüksemburg (%31) gibi pazarlarda yaşanan düşüşler, modelin ilk çıkış tarihinin 2019 olması nedeniyle yaşlanan bir tasarım algısına bağlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil