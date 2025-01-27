Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Tesla Model Y, Çin’de büyük ilgi görüyor: Siparişler 70 bini aştı

    Tesla, yeni Model Y aracını bir süredir Çin’de halihazırda ön siparişe açmış durumda. Yerel medya kaynaklarına göre ilk beş günde siparişler 70 bini aşarak önemli bir başarı elde edildi.
    Yeni Tesla Model Y, Çin’de büyük ilgi görüyor Tam Boyutta Gör
    ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla, Çin'de piyasaya sürdüğü yenilenen Model Y aracıyla büyük bir başarıya imza attı. Çinli medya kuruluşlarının haberlerine göre yenilenen Model Y, lansmandan sonraki ilk beş günde 70.000'in üzerinde sipariş aldı. Bu rakam, Tesla'nın kısa süre önce tanıttığı Model 3'ün makyajlı versiyonunun performansını geride bıraktı.

    Yeni Model Y’ye ilgi büyük

    Tesla, yenilenen Model Y’yi ilk olarak Çin’de tanıtmış ve piyasaya sürmüştü. "Launch Series" adı verilen iki özel modelle satışa sunulan aracın teslimatlarının Mart ayında başlaması bekleniyor. Çin’de arkadan çekişli modeli yaklaşık 36 bin dolara, uzun menzilli dört çeker versiyonu ise 41 bin dolara satılan aracın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, Cybertruck ve Cybercab robotaksi tasarımından ilham alınarak geliştirilen dış görünüşü oldu. Bunun yanı sıra batarya ve güç aktarma organlarında da iyileştirmeler yapıldı.

    Tesla'nın Şanghay fabrikasında üretilen Model Y, markanın küresel ölçekteki başarısına büyük katkı sağlıyor. Aktarılanlara göre Model Y'nin yenilenen versiyonu, Tesla'nın Çin ekibinin tasarım ve iç mekan geliştirmeleri üzerine yoğun çalışmaları sonucu geliştirildi. ABD ekibi ise Autopilot gibi yazılım özelliklerine odaklandı. Bu uyumlu çalışma, aracın hem tasarım hem de yazılım açısından güçlü bir konuma gelmesini sağladı.

    Bu arada yeni Tesla Model Y, küresel pazarlarda da satışa çıktı. ABD’de sadece dört çeker varyantı satışa çıkarken aracın başlangıç fiyatı da yaklaşık 60 bin dolarak olarak belirlendi. Tesla’nın Türkiye web sitesinde yeni Model Y’nin sayfası eklenmiş olsa da aracın burada ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik belirsiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 4 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    finalden kaç almam lazım camın is tutmaması için ne yapılır bornova tefeci ali tedi çalışan yorumları işlemci cache nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR
    MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum