Yeni Tesla Model Y, Çin’de büyük ilgi görüyor: Siparişler 70 bini aştı

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Tam Boyutta Gör ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla, Çin'de piyasaya sürdüğü yenilenen Model Y aracıyla büyük bir başarıya imza attı. Çinli medya kuruluşlarının haberlerine göre yenilenen Model Y, lansmandan sonraki ilk beş günde 70.000'in üzerinde sipariş aldı. Bu rakam, Tesla'nın kısa süre önce tanıttığı Model 3'ün makyajlı versiyonunun performansını geride bıraktı.

Yeni Model Y’ye ilgi büyük

Tesla, yenilenen Model Y’yi ilk olarak Çin’de tanıtmış ve piyasaya sürmüştü. "Launch Series" adı verilen iki özel modelle satışa sunulan aracın teslimatlarının Mart ayında başlaması bekleniyor. Çin’de arkadan çekişli modeli yaklaşık 36 bin dolara, uzun menzilli dört çeker versiyonu ise 41 bin dolara satılan aracın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, Cybertruck ve Cybercab robotaksi tasarımından ilham alınarak geliştirilen dış görünüşü oldu. Bunun yanı sıra batarya ve güç aktarma organlarında da iyileştirmeler yapıldı.

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Tesla'nın Şanghay fabrikasında üretilen Model Y, markanın küresel ölçekteki başarısına büyük katkı sağlıyor. Aktarılanlara göre Model Y'nin yenilenen versiyonu, Tesla'nın Çin ekibinin tasarım ve iç mekan geliştirmeleri üzerine yoğun çalışmaları sonucu geliştirildi. ABD ekibi ise Autopilot gibi yazılım özelliklerine odaklandı. Bu uyumlu çalışma, aracın hem tasarım hem de yazılım açısından güçlü bir konuma gelmesini sağladı.

Bu arada yeni Tesla Model Y, küresel pazarlarda da satışa çıktı. ABD’de sadece dört çeker varyantı satışa çıkarken aracın başlangıç fiyatı da yaklaşık 60 bin dolarak olarak belirlendi. Tesla’nın Türkiye web sitesinde yeni Model Y’nin sayfası eklenmiş olsa da aracın burada ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik belirsiz.

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Yeni Tesla Model Y, Çin’de büyük ilgi görüyor