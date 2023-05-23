Makyajlı Volkswagen Touareg bu hafta tanıtılacak

Farlar dışında Touareg'in yeni ön tamponu da daha büyük merkez hava girişi gibi değişikliklere ev sahipliği yapacak. Ayrıca panjur kısmının da elden geçirildiğini göreceğiz. Arka tarafta ise boydan boya uzanan ışık imzası ve aydınlatılmış logo dikkat çekiyor. Daha önce de açıklandığı gibi, Touareg, Avrupa'da aydınlatılmış arka logoya sahip ilk Volkswagen modeli olacak.
Makyajlı Volkswagen Touareg'in kabini büyük oranda aynı kalacak. Ancak kullanıcılar bu tarafta da sesli kontrol teknolojisinin yanı sıra kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay gibi özelliklerde de çeşitli geliştirmelerle karşılaşacak. Alman üretici ayrıca, müşterilerin isteği doğrultusunda orta konsol ve kol dayama bölümlerinin daha yumuşak hale getirildiğini belirtiyor.
Touareg'in motor gamında herhangi bir değişiklik yok. SUV model, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TDI ve şarj edilebilir hibrit motorlarla yoluna devam edecek. Tüm modellerde 8 ileri otomatik şanzıman ve 4Motion sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi standart. Makyajlı Touareg, şu an olduğu gibi Slovakya'nın Bratislava şehrindeki fabrikada üretilmeye devam edecek.
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.