Makyajlı Volkswagen Touareg bu hafta tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Alman üretici, Touareg modeline uyguladığı makyajı "kapsamlı bir teknik ve görsel güncelleme" olarak yorumluyor. Yenilenen SUV modele baktığımızda ilk olarak IQ.LIGHT HD matrix farlar göze çarpıyor. Bu farlar, logoya kadar uzanan ince ışık şeritleriyle birbirine bağlanıyor. Şirket daha önce bu farların her birinde 19.200 mikro LED bulunduğunu açıklamıştı.

Farlar dışında Touareg'in yeni ön tamponu da daha büyük merkez hava girişi gibi değişikliklere ev sahipliği yapacak. Ayrıca panjur kısmının da elden geçirildiğini göreceğiz. Arka tarafta ise boydan boya uzanan ışık imzası ve aydınlatılmış logo dikkat çekiyor. Daha önce de açıklandığı gibi, Touareg, Avrupa'da aydınlatılmış arka logoya sahip ilk Volkswagen modeli olacak.

Makyajlı Volkswagen Touareg'in kabini büyük oranda aynı kalacak. Ancak kullanıcılar bu tarafta da sesli kontrol teknolojisinin yanı sıra kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay gibi özelliklerde de çeşitli geliştirmelerle karşılaşacak. Alman üretici ayrıca, müşterilerin isteği doğrultusunda orta konsol ve kol dayama bölümlerinin daha yumuşak hale getirildiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Yenilenen SUV model, görsel değişikliklerin yanı sıra yeni tavan yük sensörü gibi bir dizi güncellemeyle satışa sunulacak. Bu sensör, tavana yerleştirilen portbagajın ağırlığına (100 kg'a kadar) göre otomobilin aktif elektronik sistemlerini bilgilendirerek dengeyi bu ekstra yüke göre kurmalarını sağlıyor. Bunun dışında standart olarak sunulan çelik yaylı veya opsiyonel havalı süspansiyonda da iyileştirmeler yapılmış.

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Touareg'in motor gamında herhangi bir değişiklik yok. SUV model, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TDI ve şarj edilebilir hibrit motorlarla yoluna devam edecek. Tüm modellerde 8 ileri otomatik şanzıman ve 4Motion sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi standart. Makyajlı Touareg, şu an olduğu gibi Slovakya'nın Bratislava şehrindeki fabrikada üretilmeye devam edecek.

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Makyajlı Volkswagen Touareg bu hafta tanıtılacak