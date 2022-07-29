Manchester City akıllı atkı çıkardı: Taraftarların duygularını gözlemleyecek

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İngiliz futbol kulübü Manchester City, maçlarda taraftarların duygularını gözlemlemeye izin verecek bir atkı çıkardı. Connected Scarf olarak adlandırılan atkı City'nin 2019 yılından bu yana teknoloji ortağı olan Cisco iş birliği ile geliştirildi.

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Akıllı atkı vücudun biyofiziksel parametrelerini ölçen EmotiBit isimli özel bir sensöre sahip. Boyun kısmına denk gelecek şekilde yerleştirilen bu biyosensör, takımın sergilediği oyunun taraftarlar üzerindeki fizyolojik ve duygusal etkisini izlemeye yardımcı olacak.

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Önümüzdeki sezon kullanıma sunulacak

Connected Scarf kullanıcının kalp atış hızı, oksijen doygunluğu, hidrasyon seviyesi, vücut ısısı ve motor aktivitesi gibi verilerini ölçebilecek. Akıllı atkı sayesinde Manchester City analistleri taraftarın stres veya coşku durumlarını gözlemleme olanağına kavuşmuş olacaklar.

Connected Scarf önümüzdeki sezon sadece sınırlı sayıda Manchester City taraftarına sunulacak. Ancak akıllı atkının herkes tarafından satın alınabilecek bir ürün olarak satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz bilinmiyor. Aksesuar ayrıca City Football Group bünyesinde yer alan New York City FC'nin bazı taraftarlarına da dağıtılacak.

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Manchester City akıllı atkı çıkardı: Duygusal tepkileri ölçecek