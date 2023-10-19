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    Çinli Voyah'ın daha uygun fiyatlı C-SUV modeli Türkiye'ye gelebilir

    %100 elektrikli Free ile Türkiye pazarına giriş yapan ve yakın zamanda Free'nin hibrit versiyonunu da ön siparişe açan Voyah Türkiye, önümüzdeki yıl yepyeni bir modelle bizlere sürpriz yapabilir.
    Voyah'ın daha uygun fiyatlı C-SUV modeli Türkiye'ye gelebilir Tam Boyutta Gör
    Çinli Dongfeng Motor çatısı altında faaliyet gösteren Voyah, geçtiğimiz aylarda Marcar distribütörlüğünde %100 elektrikli Free modeliyle Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Voyah, fiyatı 5 milyon TL civarında olan Free'nin yeni hibrit versiyonunu da ön siparişe açtı. Önümüzdeki yıl ise yepyeni bir modelle ürün gamını çeşitlendirebilir.

    Voyah, H37 kod adıyla yeni bir SUV model geliştiriyor. Geçtiğimiz ay yoğun kamufjalıyla casus kameralara yakalanan model C-SUV segmentinde Free'nin altında konumlandırılacak. Kamuflaja rağmen otomobilin son dönemde moda haline gelen coupe-SUV formuna sahip olduğunu görebiliyoruz. Üstelik ön taraftaki çıkıntılı burun kısmı ve dikey havalandırmalar da oldukça sportif bir tasarımla karşılaşacağımıza dair ipuçları veriyor.

    Voyah'ın daha uygun fiyatlı C-SUV modeli Türkiye'ye gelebilir Tam Boyutta Gör
    Voyah'ın yeni SUV modeli Aralık ayında Çin'de görücüye çıkacak. Otomobilin güç aktarma sistemi ve menzil gibi teknik detayları henüz belli değil. Aldığımız duyumlara göre, söz konusu modelin 2024 yılı içerisinde Türkiye'de satışa sunulması ve fiyatının 2 milyon TL'nin altında tutulması ön görülüyor. Görünen  o ki önümüzdeki yıl pazarda Çinli markaların ezeli rekabetini izleyeceğiz.

    Daha önceki haberlere bakılırsa yeni SUV modeli Voyah üretmeyecek. Söz konusu model, Wuhan'daki Dongfeng-Nissan fabrikasında üretilecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    slazenger hangi avm"de var yurtdışından gelen telefonu kırdırmak aile evinden ayrılmak pasaport kayıtlı telefon alınır mı kumtel yağ spreyi

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