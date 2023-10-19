Çinli Voyah'ın daha uygun fiyatlı C-SUV modeli Türkiye'ye gelebilir

Voyah, H37 kod adıyla yeni bir SUV model geliştiriyor. Geçtiğimiz ay yoğun kamufjalıyla casus kameralara yakalanan model C-SUV segmentinde Free'nin altında konumlandırılacak. Kamuflaja rağmen otomobilin son dönemde moda haline gelen coupe-SUV formuna sahip olduğunu görebiliyoruz. Üstelik ön taraftaki çıkıntılı burun kısmı ve dikey havalandırmalar da oldukça sportif bir tasarımla karşılaşacağımıza dair ipuçları veriyor.
Daha önceki haberlere bakılırsa yeni SUV modeli Voyah üretmeyecek. Söz konusu model, Wuhan'daki Dongfeng-Nissan fabrikasında üretilecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.