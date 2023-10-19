Çinli Voyah'ın daha uygun fiyatlı C-SUV modeli Türkiye'ye gelebilir

Tam Boyutta Gör Çinli Dongfeng Motor çatısı altında faaliyet gösteren Voyah, geçtiğimiz aylarda Marcar distribütörlüğünde %100 elektrikli Free modeliyle Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Voyah, fiyatı 5 milyon TL civarında olan Free'nin yeni hibrit versiyonunu da ön siparişe açtı. Önümüzdeki yıl ise yepyeni bir modelle ürün gamını çeşitlendirebilir.

Voyah, H37 kod adıyla yeni bir SUV model geliştiriyor. Geçtiğimiz ay yoğun kamufjalıyla casus kameralara yakalanan model C-SUV segmentinde Free'nin altında konumlandırılacak. Kamuflaja rağmen otomobilin son dönemde moda haline gelen coupe-SUV formuna sahip olduğunu görebiliyoruz. Üstelik ön taraftaki çıkıntılı burun kısmı ve dikey havalandırmalar da oldukça sportif bir tasarımla karşılaşacağımıza dair ipuçları veriyor.

Tam Boyutta Gör Voyah'ın yeni SUV modeli Aralık ayında Çin'de görücüye çıkacak. Otomobilin güç aktarma sistemi ve menzil gibi teknik detayları henüz belli değil. Aldığımız duyumlara göre, söz konusu modelin 2024 yılı içerisinde Türkiye'de satışa sunulması ve fiyatının 2 milyon TL'nin altında tutulması ön görülüyor. Görünen o ki önümüzdeki yıl pazarda Çinli markaların ezeli rekabetini izleyeceğiz.

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Daha önceki haberlere bakılırsa yeni SUV modeli Voyah üretmeyecek. Söz konusu model, Wuhan'daki Dongfeng-Nissan fabrikasında üretilecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Voyah'ın daha uygun fiyatlı C-SUV modeli Türkiye'ye gelebilir