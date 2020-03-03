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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mario Kart Tour, 8 Mart’ta çok oyunculu özellikler kazanıyor

    Tanıtımı Eylül ayında yapılan ve büyük başarılara imza atan Nintendo mobil oyunu Mario Kart Tour, bu kadar zamanın ardından yerel ya da çevrimiçi çok oyunculu özellikler kazanıyor.
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    Mobil Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Mario Kart Tour, 8 Mart’ta çok oyunculu özellikler kazanıyor

    Nintendo tarafından yapılan açıklamayla duyurulduğu üzere Mario Kart Tour oyunu, bu haftasonu çok oyunculu özellik kazanacak. Çok oyunculu özellik yerel ya da internet üzerinden kullanılabilecek.

    Eylül ayında tanıtılan oyun, çıkışından yaklaşık 6 ay sonra böyle bir güncelleme alacak ve özellik 8 Mart’ta kullanılabilir olacak. Mario Kart oyununun basitleştirilip mobile uyarlanmış hâli olan Mario Kart Tour, tamamen dokunmatik ekran tabanlı olarak çalışıyor. Hızlanmak için herhangi bir yere basılı tutmaya gerek duyulmayan Mario Kart Tour’da sadece sağ ya da sol dönüşler kullanılıyor.

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    Oyun, mağazalardan ücretsiz indirilebilir fakat uygulama içi satın alımlar ile Nintendo gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu satın alımlar karakterler ve araçlar içeriyor. Bunlar yanında bir de 4,99 dolarlık aylık abonelik ile oyun içindeki bazı kilitleri açmak mümkün hâle geliyor ve daha hızlı olan 200cc modu aktive edilebiliyor.

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    Nintendo için büyük bir başarı hâline gelen Mario Kart Tour, 2019’da iPhone için en çok indirilen oyun hâline gelmişti. Bu başarı, Call of Duty: Mobile ve Fortnite’ın varlığında gerçekleştiği için son derece dikkat çekmişti.

    Mario Kart Tour Mario Kart Tour Mario Kart Tour Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. Oyunlar Ücretsiz 211.7 MB

    Mario Kart Tour Mario Kart Tour Mario Kart Tour Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. Aksiyon Ücretsiz 121M



    https://twitter.com/mariokarttourEN/status/1234629562308464647 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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