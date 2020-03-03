Mario Kart Tour, 8 Mart’ta çok oyunculu özellikler kazanıyor

Nintendo tarafından yapılan açıklamayla duyurulduğu üzere Mario Kart Tour oyunu, bu haftasonu çok oyunculu özellik kazanacak. Çok oyunculu özellik yerel ya da internet üzerinden kullanılabilecek.

Eylül ayında tanıtılan oyun, çıkışından yaklaşık 6 ay sonra böyle bir güncelleme alacak ve özellik 8 Mart’ta kullanılabilir olacak. Mario Kart oyununun basitleştirilip mobile uyarlanmış hâli olan Mario Kart Tour, tamamen dokunmatik ekran tabanlı olarak çalışıyor. Hızlanmak için herhangi bir yere basılı tutmaya gerek duyulmayan Mario Kart Tour’da sadece sağ ya da sol dönüşler kullanılıyor.

İlginizi Çekebilir

Dead by Daylight mobile geliyor: Ön kayıtlar başladı

Oyun, mağazalardan ücretsiz indirilebilir fakat uygulama içi satın alımlar ile Nintendo gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu satın alımlar karakterler ve araçlar içeriyor. Bunlar yanında bir de 4,99 dolarlık aylık abonelik ile oyun içindeki bazı kilitleri açmak mümkün hâle geliyor ve daha hızlı olan 200cc modu aktive edilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 10 güncellemesi geri çekildi"

Nintendo için büyük bir başarı hâline gelen Mario Kart Tour, 2019’da iPhone için en çok indirilen oyun hâline gelmişti. Bu başarı, Call of Duty: Mobile ve Fortnite’ın varlığında gerçekleştiği için son derece dikkat çekmişti.

Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. Oyunlar Ücretsiz 211.7 MB

Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. Aksiyon Ücretsiz 121M

https://twitter.com/mariokarttourEN/status/1234629562308464647

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.