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    Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 10 güncellemesi geri çekildi

    Xiaomi Mi A3 kullanıcılarının uzun bir süredir bekledikleri ve geçtiğimiz gün yayınlanan Android 10 güncellemesi, birden fazla hataya neden olduğu gerekçesiyle geri çekildi.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 10 güncellemesi geri çekildi
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin Android One programına dahil olan Mi A3 modeli için, geçtiğimiz günlerde Android 10 güncellemesi yayınlanmıştı. Kullanıcılar tarafından sevinçle karşılanan bu güncelleme, şirket kararıyla geri çekilmiş durumda.

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    Xiaomi hataları kabul etti

    Koronavirüs nedeniyle sürekli ertelenen Mi A3 güncellemesinde birçok hata keşfedildiği belirtiliyor. Başta parmak izi tarayıcısının performansını etkileyen bu hatalar sonucunda Xiaomi, güncellemeyi geri çekmek durumunda kaldı. Zira güncelleme yayınlandıktan bir süre sonra kullanıcılar, güncelleme bildirimi almalarına rağmen dosyayı indiremediklerini raporluyorlardı.

    Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 10 güncellemesi geri çekildi
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    Xiaomi ise güncellemenin geri çekilmesine neden olan hataları kabul ediyor ancak güncellemenin ne gibi problemler doğurduğunu açıklamaktan kaçınıyor. Şirketin hataları ne zaman düzelteceği ve Mi A3 kullanıcılarının Android 10 işletim sistemine tekrar ne zaman kavuşacakları ise şimdilik belli değil.

    GÜNCELLEME

    Haberimiz sonrasında Xiaomi'den Donanımhaber'e gönderilen açıklama ise şu şekilde oldu:

    Xiaomi olarak Mi A3 kullanıcılarımızın telefonlarını Android 10'a yükselttikten sonra bildirdikleri sorunların farkındayız. Ekiplerimiz şu anda bu sorunların çözümü üzerinde çalışıyorlar. Mart ayı içerisinde tüm Mi A3 kullanıcılarına bir OTA güncellemesi sunmayı hedefliyoruz.



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    smart1978 (X Y) 2 hf. en beğenilen
    Alti ustu Android One uleen ... Markalarin kendi ozellestirilmis arayuzlulerinden degil ki ya da Kernel ine kadar derinlemesine mudahele edilenlerden degilki ...

    Alti ustu Android One icin yapmasi gerekenleri beceremiyor Xiaomi . Meraktan yillar once Mi A1 almistim guncellemelerde hep problemli idi ! Xiaomi'in ilk Android One cihaziydi ustelik ici dolu kaliteli bir cihazdi lakin yazilimsal rezalet ve halen de ayni ...
    Alti ustu Android One uleen ... Markalarin kendi ozellestirilmis arayuzlulerinden degil ki ya da Kernel ine kadar derinlemesine mudahele edilenlerden degilki .....
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Mr. Jingles 2 hf. smart1978
    Sanırım Xiaomi yıllarca MIUI desteğini bu yüzden veriyor. İşletim sistemini güncelleyip bir sürü hatayla uğraşmak yerine arayüzü güncelliyor.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Xiaomi mi A2 kullanıyorum. 5 Ocaktan beri Android 10 sürümünde. Herhangi bir yavaşlama veya takılma olmadı.
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    astegon (astegon CF) 2 hf.
    MIUI kurun bence Mi A3'lere. Anakonusunda var. Android One maalesef fail etti global anlamda.
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    Holk (Holk Holk) 2 hf.
    Bu nasıl bir rezalettir bilemiyorum. Android One olmasına rağmen böyle.Ben Xiaomi Mi5 kullanıyorum. Pixel Experience adlı romu kurdum ve her ay güvenlik güncellemesi,her ay performans iyileştirmeleri alıyorum. Şuan Android 10 sürümünü kullanıyorum. Bağımsız bir geliştirici bile neler yapabiliyor...
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    MrDj 2 hf.
    Mi A1 'de aynı sorun oldu.



    Arayüz ve sistem güncellemelerinde mutlaka sorun çıkıyor.



    Redmi 8A kullanıyorum Miui 11 e güncellemek gibi bir hata yaptım (pil dayanmıyordu) sonra servise gönderdim Miui 10 a düşürdüler:



    Yazılıma müdehale etmek isterseniz de bootloader (önyükleyici kilidi), anti-rollback(yazılım düşürmeyi engelleyen sistem) gibi saçmalıklar var.



















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    tekin-71 (Fatih Tekin) 2 hf.
    Android one balonu bitsin artık. Millet mağdur olmak zorunda mi ? Bknz: gm
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    smart1978 (X Y) 2 hf. en beğenilen
    Alti ustu Android One uleen ... Markalarin kendi ozellestirilmis arayuzlulerinden degil ki ya da Kernel ine kadar derinlemesine mudahele edilenlerden degilki ...

    Alti ustu Android One icin yapmasi gerekenleri beceremiyor Xiaomi . Meraktan yillar once Mi A1 almistim guncellemelerde hep problemli idi ! Xiaomi'in ilk Android One cihaziydi ustelik ici dolu kaliteli bir cihazdi lakin yazilimsal rezalet ve halen de ayni ...
    1 Yanıt Yanıtla +7
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