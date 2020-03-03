Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 10 güncellemesi geri çekildi

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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin Android One programına dahil olan Mi A3 modeli için, geçtiğimiz günlerde Android 10 güncellemesi yayınlanmıştı. Kullanıcılar tarafından sevinçle karşılanan bu güncelleme, şirket kararıyla geri çekilmiş durumda.

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Xiaomi hataları kabul etti

Koronavirüs nedeniyle sürekli ertelenen Mi A3 güncellemesinde birçok hata keşfedildiği belirtiliyor. Başta parmak izi tarayıcısının performansını etkileyen bu hatalar sonucunda Xiaomi, güncellemeyi geri çekmek durumunda kaldı. Zira güncelleme yayınlandıktan bir süre sonra kullanıcılar, güncelleme bildirimi almalarına rağmen dosyayı indiremediklerini raporluyorlardı.

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Xiaomi ise güncellemenin geri çekilmesine neden olan hataları kabul ediyor ancak güncellemenin ne gibi problemler doğurduğunu açıklamaktan kaçınıyor. Şirketin hataları ne zaman düzelteceği ve Mi A3 kullanıcılarının Android 10 işletim sistemine tekrar ne zaman kavuşacakları ise şimdilik belli değil.

GÜNCELLEME

Haberimiz sonrasında Xiaomi'den Donanımhaber'e gönderilen açıklama ise şu şekilde oldu:

“Xiaomi olarak Mi A3 kullanıcılarımızın telefonlarını Android 10'a yükselttikten sonra bildirdikleri sorunların farkındayız. Ekiplerimiz şu anda bu sorunların çözümü üzerinde çalışıyorlar. Mart ayı içerisinde tüm Mi A3 kullanıcılarına bir OTA güncellemesi sunmayı hedefliyoruz.”

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