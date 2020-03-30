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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Markanın temel taşı: 2021 Genesis G80 tanıtıldı

    Ocak ayında SUV modeli GV80'i tanıtan Genesis, arayı soğutmadan lüks sedan modeli 2021 Genesis G80'i de görücüye çıkardı. "Atletik Zarafet" felsefesiyle tasarlanan yeni G80'in detayları haberimizde:
    21 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Markanın temel taşı: 2021 Genesis G80 tanıtıldı
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    Genesis, lüks otomobil denince ilk akla gelen isimlerden biri değil. Koreli marka bu durumu değiştirmeye kararlı olacak ki, yalnızca iki ay önce tanıttığı SUV modeli GV80’den sonra şimdi de orta sınıf lüks sedan modeli Genesis G80’i görücüye çıkardı.

    Markanın “temel taşı” olarak tanımlanan ve “Atletik Zarafet” felsefesiyle tasarlanan yeni Genesis G80, selefine kıyasla çok daha sportif bir görünüme sahip. Lüks sedanın ön tarafında bizleri Genesis’in imzası olan dörtlü far grubu ve kalkan şeklindeki büyük ızgara karşılıyor. Izgara ve logoyla uyumlu çizgilere sahip şık motor kaputu da göze çarpan detaylar arasında.

    Yeni Genesis G80’e yan taraftan baktığımızda yeni dört kapılı coupe stilini daha net görebiliyoruz. Geriye doğru gittikçe alçalan tavan, aracın kaslı görünümünü destekleyen omuz çizgisi, 20 inç jantlar ve krom detaylar bu alanda dikkat çeken tasarım unsurlarından. Arkada ise bagaja entegre bir spoyler, öndekilerle son derece uyumlu görünen dörtlü stop grubu ve kalkan şeklindeki egzoz çıkışları yer alıyor.

    Yeni Genesis G80’in uzunluğu 4995 mm, genişliği 1925 mm, yüksekliği ise 1465 mm olarak ölçülüyor. Kıyaslayacak olursak selefine göre 5 mm daha uzun, 36 mm daha geniş ve 15 mm daha alçak bir gövdeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bir önceki modelin 3010 mm’lik aks mesafesi ise değişmeden yeni Genesis G80’e aktarılmış.

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    Markanın temel taşı: 2021 Genesis G80 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Genesis G80’in iç mekanı da yüksek kaliteli materyaller, daha modern bir tasarım ve gelişmiş teknoloji kullanılarak güncellenmiş. Kabin genelindeki çift tonlu yapıyı üzerinde barındıran şık direksiyon, gözlük gerektirmeyen 3D teknolojisine sahip 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve konsolun üzerine yerleştirilmiş 14.5 inç bilgi-eğlence ekranı göze çarpan detaylardan. Bilgi-eğlence sisteminin OTA güncelleme, Android Auto ve Apple Car Play desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların araç muayeneleri ertelendi"

    Yeni Genesis G80, markaya özel olarak geliştirilen arkadan itişli bir platform üzerine inşa edilmiş. Söz konusu platform hakkında pek bir bilgi yok, fakat yaklaşık yüzde 19’unda alüminyum kullanıldığını ve aracın selefine kıyasla 110 kg daha hafif olmasını sağladığını biliyoruz. Hafif olmanın yanı sıra, aracın ses yalıtımı da daha konforlu olmasını sağlayacak şekilde güçlendirilmiş. Yoldaki çukur ve kasis gibi engelleri algılayıp süspansiyonun sertliğini anlık olarak ayarlayabilen elektronik kontrollü süspansiyon sistemi de yeni G80’in özellikleri arasında.

    Üçüncü nesil Genesis G80’in kaputu altında 2.5 litre dört silindirli turbo benzinli ünite bulunuyor. 300 beygir güç ve 420 Nm tork üreten bu motorun yanı sıra müşteriler, 375 beygir güç ve 530 Nm tork üreten 3.5 litre turbo V6 üniteyi de tercih edebiliyor. Bunların yanı sıra 210 beygir güç ve 440 Nm tork üreten 2.2 litre dört silindirli dizel seçeneği de mevcut. Standart olarak arkadan itişli yapıya sahip olan lüks sedanda dört tekerlekten çekiş seçeneği de sunulacak.

    Yeni Genesis G80 yarından itibaren Güney Kore’de satışa sunulacak. ABD pazarına giriş yapması ise yılın ikinci yarısını bulacak.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 6 dk.
    Ön böğür crysler çakması , ön farlar ve kasa mercedes cls350 çakması
    arka farlar aston martin db9 çakması

    olmamış beğenmedim çin malı çakma oyuncaklar gibi duruyor
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    Şıh Hazretleri (- -) 7 dk.
    GTA'daki çakma arabalara benziyor aynı
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