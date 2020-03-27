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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların araç muayeneleri ertelendi

    Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar bu süreçte motorlu taşıt muayenesi yaptırmak zorunda kalmayacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların araç muayeneleri ertelendi
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    İçişleri Bakanlığı, son günlerde tartışma konusu olan araç muayeneleri ile ilgili valiliklere yeni bir genelge gönderdi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan kişilerin motorlu araç muayeneleri ertelendi.

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    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, bu süreç içerisinde aracını zamanında muayeneye götüremediği için herhangi bir cezai işlemle karşılaşmayacak. Bu kapsamda olanlar araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek. Tabii sokağa çıkma yasağı ilan edildiği tarihten sonraki muayenelerin bu kapsamda olduğunu da belirtelim.

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    Valiliklere gönderilen genelgede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinden çıkamadıkları için Karayolları Trafik Kanununun 34’üncü maddesi kapsamında bulunan araç muayenesini fiili imkansızlık nedeniyle yaptıramadıkları, bu nedenle karşılaşacakları yaptırımların sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlar üzerinde baskı oluşturarak onları dışarı çıkmaya yönelttiği belirtildi.

    Normal şartlarda kanuna göre muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması halinde araç sahibine idari para cezası ve süre veriliyor. Verilen süre sonuna kadar muayenesini yaptırmazsa araç trafikten men ediliyor.



    https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-kapsaminda-65-ya-ustu-sokaga-cikma-yasagi-bulunanlarin-arac-muayeneleri-ertelendi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    esenlik (Eser ESENLiK) 2 sa. en beğenilen Kaiserslautern34
    Emin ol göbek ata ata çalışıyorlardır! Ülke şartları maalesef bunu gerektiriyor yoksa kimse istemez 65-70 yaşında işe gidip gelmeyi
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kaiserslautern34 (Kadir ) 1 sa. mamlamoz
    Tamam o zaman o dediğin kısım üstüne alabilir. Kinim onlara. Bilmeden yanlış birşey dediysem affola.
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    benhuraxu (benhur aksu) 1 sa.
    Bir müşteriden bize bulaşırsa ve bizden de muayeneye gelen başka vatandaşlara bulaşırsa kötü olur.
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    Morphinz (Morphin ) 1 sa.
    Tamamını beklemeye alsanıza arkadaşım ya!
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    Kaiserslautern34 (Kadir ) 1 sa. mamlamoz
    Kral ben hiç evsahibi olmadan çalışan +65 görmedim. Size bukadar samimi konuşabilirim. Kime sorsam 2 dairesi bir dükkanı var. Son çocuğuna daire almak için çalışıyor. Senin abin benim kardeşim de iş bulamıyor. Askere gidecek adamların parası yok.
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    lazer__ 2 sa.
    çok zahmet olmuş
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    sissil (Orhan ) 2 sa.
    Düşünsene muayene istasyonuna gidiyorsun. Bir araç sahibinden çalışana bulaştı. Sonra çalışan aldığı mikrobu diğer arkadaşlarına bulaştırdı onlarda diğer araç sahiplerine. Onlarda evdekilere.



    Nasıl bir kafa yapısı bunu anlamayacak.
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    Kaiserslautern34 (Kadir ) 2 sa. esenlik
    Göbek atar mı bilmiyorum ama ihtiyacı olmadan pişkin pişkin bunu belirterek çalışan çok insan tanıdım. 65 yaşında senden benden sağlam olanlar var ve altlarında da son model arabayla gelip gidiyorlar. Sen bi işsiz kal bir süre bulama belki o zaman demek istediğimi anlarsın.
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    Kaiserslautern34 (Kadir ) 2 sa.
    Zaten çoğu emekli ama halen çalışmaya devam eden açgözlü insanlar. Muayene de ertelendi oh. Paralar cepte kaldı.
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