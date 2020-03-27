Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların araç muayeneleri ertelendi

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İçişleri Bakanlığı, son günlerde tartışma konusu olan araç muayeneleri ile ilgili valiliklere yeni bir genelge gönderdi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan kişilerin motorlu araç muayeneleri ertelendi.

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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, bu süreç içerisinde aracını zamanında muayeneye götüremediği için herhangi bir cezai işlemle karşılaşmayacak. Bu kapsamda olanlar araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek. Tabii sokağa çıkma yasağı ilan edildiği tarihten sonraki muayenelerin bu kapsamda olduğunu da belirtelim.

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Valiliklere gönderilen genelgede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinden çıkamadıkları için Karayolları Trafik Kanununun 34’üncü maddesi kapsamında bulunan araç muayenesini fiili imkansızlık nedeniyle yaptıramadıkları, bu nedenle karşılaşacakları yaptırımların sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlar üzerinde baskı oluşturarak onları dışarı çıkmaya yönelttiği belirtildi.

Normal şartlarda kanuna göre muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması halinde araç sahibine idari para cezası ve süre veriliyor. Verilen süre sonuna kadar muayenesini yaptırmazsa araç trafikten men ediliyor.

https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-kapsaminda-65-ya-ustu-sokaga-cikma-yasagi-bulunanlarin-arac-muayeneleri-ertelendi

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