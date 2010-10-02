Market alışkanlıkları açıklandı, iPhone kullanıcıları oyunları seviyor!

Cep telefonu yazılımları kullanım alışkanlıklarının istatistiklerini tutan Distimo, 3. çeyrekte iPhone ve iPad için Apple App Store, Google Android Market, Palm App Catalog, BlackBerry App World, Nokia Ovi Store ve Windows Mobile Marketplace'de en çok indirilen 100 uygulama içinde oyunların ne kadar yer tuttuğunu gösteren bir araştırma yayınladı.

Buraya tıklayarak ücretsiz indirebileceğiniz raporda iPhone kullanıcılarının en çok indirdiği ücretli ve ücretsiz 100 uygulamanın %55'ini oyunlar oluşturuyor.

iPad'de ise en çok indirilen 100 ücretli uygulamanın %40'ı oyunken, ücretsiz uygulamalarda oyunlarından oranı %25'e geriliyor. Görünen o ki iPad'in büyük ekranı ve artan çözünürlüğü oyun dışındaki uygulamaların tercih edilme oranlarını olumlu etkilemiş.

BlackBerry kullanıcıları oyunları daha az tercih ederken, Nokia Ovi Store kullanıcılarının tercihlerini daha çok bedava oyunlardan yana kullandıklarını görüyoruz. Windows Mobile da iPad ile benzer bir kullanım oranına sahip.

Raporda ek olarak en çok indirilen 100 ücretli ve ücretsiz uygulama içinde ilk 10'da hangi uygulamaların yer aldığına da yer verilmiş. Oldukça ayrıntılı olan raporu mutlaka indirip incelemenizi öneriyoruz.

http://www.distimo.com/report/download-latest