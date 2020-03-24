Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yenisini ekledi

Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu araştırmalarına göre hazırladığı algoritmalar güncellendi. Koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yeni bir madde daha eklendi.
Yeni çalışmalar sonucunda artık ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı olmayan hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak. Bu hastalar, şüpheli vaka sayıldığı için koronavirüs testine tabi tutulacak.
Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı'ndan iyileşen vaka açıklaması"
Algoritmaya göre testi pozitif çıkan hastaların iyileşme sürecini hızlandırmak için Oseltamivir, Klokorin ve/veya antibiyotik ilaçları verilecek. İlaç tedavisinin ardından yapılacak PCR testinde sonucun negatif çıkması halinde 24 saat sonra bir kez daha PCR testi yapılır. Sonucun yeniden negatif çıkması halinde ilaç verilmesi durdurulacak ve alternatif tanıların gözlenip gözlenmediğine bakılacak. Duruma göre vakanın koronavirüs hastalığının iyileştiği sonucuna ulaşılacak.
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Garantisini veriyorum ogrenen bircok kisi test pozitif ciksa dahi gizleyecektir.
En mantikli su olabilir chipli test kiti olur test kiti verilirken kullanacak kisinin bilgileri sisteme kayit edilir test kiti kullanildiginda sonucu öğrenmek icin makinaya chip okutulur eger pozitif cikarsa program bunu otomatik saglik bakanligina bildirir. zaten test kiti alirken bilgileri kayit edildiğinden hemen mudahale edilebilir.