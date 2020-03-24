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    Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yenisini ekledi

    Yeni Koronavirüs (COVID-19) Bilim Kurulu'nun araştırmalarına göre koronavirüsün şüpheli vaka tanımı değişti. Burun akıntısı olmayan hastalar da şüpheli vaka sayılacak.
    10 sa.
    7,7b
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    15
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yenisini ekledi
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    Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu araştırmalarına göre hazırladığı algoritmalar güncellendi. Koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yeni bir madde daha eklendi.

    Yeni çalışmalar sonucunda artık ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı olmayan hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak. Bu hastalar, şüpheli vaka sayıldığı için koronavirüs testine tabi tutulacak.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı'ndan iyileşen vaka açıklaması"

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yenisini ekledi
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    Algoritmaya göre testi pozitif çıkan hastaların iyileşme sürecini hızlandırmak için Oseltamivir, Klokorin ve/veya antibiyotik ilaçları verilecek. İlaç tedavisinin ardından yapılacak PCR testinde sonucun negatif çıkması halinde 24 saat sonra bir kez daha PCR testi yapılır. Sonucun yeniden negatif çıkması halinde ilaç verilmesi durdurulacak ve alternatif tanıların gözlenip gözlenmediğine bakılacak. Duruma göre vakanın koronavirüs hastalığının iyileştiği sonucuna ulaşılacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alemburda34 9 sa. en beğenilen ozancn
    Bu ulkemizde. mumkun degil dusunun umreden gelen adam polise tukurup ben hastaysam sende hasta ol diyor boyle bir ulkedeyiz.

    Garantisini veriyorum ogrenen bircok kisi test pozitif ciksa dahi gizleyecektir.



    En mantikli su olabilir chipli test kiti olur test kiti verilirken kullanacak kisinin bilgileri sisteme kayit edilir test kiti kullanildiginda sonucu öğrenmek icin makinaya chip okutulur eger pozitif cikarsa program bunu otomatik saglik bakanligina bildirir. zaten test kiti alirken bilgileri kayit edildiğinden hemen mudahale edilebilir.
    Bu ulkemizde. mumkun degil dusunun umreden gelen adam polise tukurup ben hastaysam sende hasta ol diyor boyle bir ulkedeyiz. Garantisini veriyorum og...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Spider_hip (Doğan Eray) 8 sa. alemburda34
    Hocam aman çip mip siz de başlamayın :D Zaten komplo teorisyencilerinin çoğu bu işin başından beri bu hastalığın herkese çip takılmak için yapıldığı ile ilgili söylentileri yayıp duruyor :D
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    hanahmet (ahmet han ayas) 7 sa. alemburda34
    Olay Konya'da geçiyor. Ümreci giden büyüyümüz karantinadan çıkmak istiyor. Arada sözlü tartışma çıkıyor. Fakat ne fiziki darbe ne de türkürme gibi olay söz konusu değil. Emniyet müdürlüğü ve iç işleri bakanlığınca bir çok kez de yalanlandı. Halen kaynağı belli olmayan yalan bir paylaşım üzerinden topluma tepeden bakarcasına ahkam kesilip biçiliyor. Yeterin artık.


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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Whoisthat (AKY ) 26 dk. yeni yorumcu
    Ayrıca burun tıkanıklığı olmadığı halde koku alamayanlarda da sanirim risk var deniliyordu.
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    slowfood (Slow Food) 7 sa.
    Test kiti dediğiniz şeyler zaten rapid test olarak adlandırılan ve laboratuar tetkikleri kadar doğru sonuç vermeyen materyallerdir. Bir test kiti çalıştım, negatif çıktı, yola devam diye birşey yok. Ayrıca örneğin alınış şeklinden test kitinin kontrol süresine kadar herşey sonucu etkiler. Bu yüzden hiçbir test kiti (Hormon seviyesi bakılan doğum kontrol kitleri hariç) bireyler tarafından bağımsız uygulanamaz.



    Kaldı ki laboratuar tetkiklerinde bile iki test negatif üçüncü test pozitif çıkan olgular söz konusu. Dikkat edilmeli.
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    Erkka (Erdem Taş) 9 sa.
    Taşikardi ilginç olmuş. Şahsen panik atağa bağlı taşikardi yaşayan ben için bunu duymak hiç iyi olmadı. Sürekli kendimi diken üstünde hissedeceğim.
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    Askaparta 9 sa.
    Test sayısını artıracaktır.
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    anlıkmood 9 sa. yeni yorumcu
    günlük test sayısını arttırmamız gerek bu şekilde giderse önüne geçemeyiz
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    Dramosfer69 (Emre Aydın) 9 sa. bater_ist
    Ben hastanede ki ile karşılaştırdım %1 lik bir sapma payı var telefonda.
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    bater_ist (Ömer Karabacak) 9 sa.
    Cep telefonları ile ölçülen SPO2 ne kadar güvenilir? Yani bu diagramdaki %93 altında SPO2 yi oradan saptayabilir miyiz?
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    alemburda34 9 sa. en beğenilen ozancn
    Bu ulkemizde. mumkun degil dusunun umreden gelen adam polise tukurup ben hastaysam sende hasta ol diyor boyle bir ulkedeyiz.

    Garantisini veriyorum ogrenen bircok kisi test pozitif ciksa dahi gizleyecektir.



    En mantikli su olabilir chipli test kiti olur test kiti verilirken kullanacak kisinin bilgileri sisteme kayit edilir test kiti kullanildiginda sonucu öğrenmek icin makinaya chip okutulur eger pozitif cikarsa program bunu otomatik saglik bakanligina bildirir. zaten test kiti alirken bilgileri kayit edildiğinden hemen mudahale edilebilir.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    PURECAUCASIANWHITE 9 sa. ozancn
    biraz gerçekci ol en fazla test yapan ve ciddi anlamda zengin olan güney kore bile öyle birşey yapmadı.

    Nüfus- test oranında en fazla olan birleşik arap emirliği bile öyle birşey yapmadı 9milyoncuk nüfusu için.

    Test kitleri hem pahalı hemde tedariki kolay birşey değil
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    alemburda34 9 sa. PURECAUCASIANWHITE
    yinede hic isim verilmemesi bence en dogrusu bu sefer hastanede hasta yakini ve doktor arasinda hocam bu iyi geliyormus onu kullansak muhabbeti donuyor ki bu doktorlarin en sevmedigi sey.
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    7712 kez okundu.
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