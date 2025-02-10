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    NASA ve General Atomics, uzay için nükleer yakıt testi gerçekleştirdi

    Mars gibi görece uzun uzay yolculuklarını kısaltmak için nükleer reaktör kullanan uzay araçları planlanıyor. Ve şimdi NASA ve General Atomics, uzay için nükleer yakıt testi gerçekleştirdi.
    NASA ve General Atomics’ten uzay için nükleer yakıt testi Tam Boyutta Gör
    NASA, insanları Mars'a taşıyacak roketlerin nükleer enerjiyle çalışması fikrini giderek daha fazla araştırıyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için Nükleer Termal Tahrik (Nuclear Thermal Propulsion -NTP) teknolojilerinin gelişmesi gereken çok fazla aşama var. Neyse ki, NASA ve General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) işbirliğiyle, bu teknolojilerde önemli bir adım atıldı.

    NASA'nın Alabama'daki Marshall Space Flight Center'ında General Atomics yeni bir NTP reaktör yakıtını test etti. Testlerin amacı, bu yakıtın uzay koşullarında ne kadar dayanıklı olduğunu görmekti. Şirket yetkililerinin açıklamalarına göre yapılan testler, yakıtın uzay uçuşlarının zorlu koşullarına dayanabileceğini gösterdi.

    General Atomics Başkanı Scott Forney, “Yakıtın bu operasyonel koşullara dayanabileceğini kanıtlayan olumlu test sonuçları bizi çok cesaretlendirerek Ay-ötesi ve derin uzay görevleri için güvenli, güvenilir nükleer termal tahrik potansiyelini gerçekleştirmeye yaklaştırdı” dedi.

    Geleneksel sistemlerinden 2-3 kat daha verimli

    NASA ve General Atomics’ten uzay için nükleer yakıt testi Tam Boyutta Gör
    General Atomics, test için seçilen yakıt örneklerini altı termal döngüye tabi tuttu. Bu döngülerde sıcak hidrojen kullanılarak yakıtın sıcaklığı hızla 2600 Kelvin (4.220 Fahrenheit) seviyelerine çıkarıldı. Uzaydaki herhangi bir NTP yakıtının, bu tür aşırı sıcaklıklara ve sıcak hidrojen gazına karşı dayanıklı olması gerekiyor. Bu testler, yakıtın ne kadar dayanıklı olduğunu gösterirken, ayrıca farklı koruyucu özelliklerle yapılan ek testler de yakıtın performansını geliştiren materyal iyileştirmelerini ortaya koydu. Şirkete göre bu tür testler daha önce yapılmamıştı.

    NASA ve General Atomics'in test ettiği yakıt, 3000 Kelvin (4.940 Fahrenheit veya 2.727 Celsius) sıcaklıklara kadar dayanabildi. Bu, nükleer termal tahrik sistemlerinin mevcut roket motorlarından iki ila üç kat daha verimli çalışabileceği anlamına geliyor. NASA'nın bu teknolojiyi geliştirmesinin ana sebeplerinden biri, nükleer roketlerin geleneksel kimyasal yakıtlarla çalışan roketlere göre çok daha hızlı olması. Daha hızlı seyahat süreleri, astronotlar için riskleri azaltabilir. Ayrıca daha uzun yolculuklar, daha fazla malzeme ve daha güçlü sistemler gerektirir.

    NASA ve DARPA, 2023 yılında Mars'a insanlı bir uzay aracı göndermek için bir nükleer termal roket motoru üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. NASA, bu teknolojiyle 2027'de bir gösterim yapmayı hedefliyor.

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