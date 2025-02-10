NASA ve General Atomics, uzay için nükleer yakıt testi gerçekleştirdi

NASA'nın Alabama'daki Marshall Space Flight Center'ında General Atomics yeni bir NTP reaktör yakıtını test etti. Testlerin amacı, bu yakıtın uzay koşullarında ne kadar dayanıklı olduğunu görmekti. Şirket yetkililerinin açıklamalarına göre yapılan testler, yakıtın uzay uçuşlarının zorlu koşullarına dayanabileceğini gösterdi.
General Atomics Başkanı Scott Forney, “Yakıtın bu operasyonel koşullara dayanabileceğini kanıtlayan olumlu test sonuçları bizi çok cesaretlendirerek Ay-ötesi ve derin uzay görevleri için güvenli, güvenilir nükleer termal tahrik potansiyelini gerçekleştirmeye yaklaştırdı” dedi.
Geleneksel sistemlerinden 2-3 kat daha verimli
NASA ve General Atomics'in test ettiği yakıt, 3000 Kelvin (4.940 Fahrenheit veya 2.727 Celsius) sıcaklıklara kadar dayanabildi. Bu, nükleer termal tahrik sistemlerinin mevcut roket motorlarından iki ila üç kat daha verimli çalışabileceği anlamına geliyor. NASA'nın bu teknolojiyi geliştirmesinin ana sebeplerinden biri, nükleer roketlerin geleneksel kimyasal yakıtlarla çalışan roketlere göre çok daha hızlı olması. Daha hızlı seyahat süreleri, astronotlar için riskleri azaltabilir. Ayrıca daha uzun yolculuklar, daha fazla malzeme ve daha güçlü sistemler gerektirir.
NASA ve DARPA, 2023 yılında Mars'a insanlı bir uzay aracı göndermek için bir nükleer termal roket motoru üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. NASA, bu teknolojiyle 2027'de bir gösterim yapmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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