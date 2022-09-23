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    Mars’ı keşfederken kirletiyoruz

    İnsanoğlu bir yandan Mars yüzeyinde koloni kurmanın planlarını yaparken diğer yandan da alabildiğine kirletiyor. Böylece giderse evrenin insan eliyle kirletilmiş ikinci gezegeni olacak. 
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    Mars
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    İnsanoğlunun girmediğ bir alan yok ki beraberinde de çevre kirliliğini götürmesin. İnsanoğlu haklı veya haksız sebeplerle yaşadığı yeri kirletmeye devam ediyor. Önce Dünya yörüngesinde başlayan kirlilik şimdi de Mars’a sıçradı.

    Hiç yaşamadık ama kirlettik

    İnsanoğlu yaklaşık 50 yıldır Mars üzerinde araştırmalar yapıyor. Hatta kolonileştirme çalışmaları da başladı. Her Mars seferinde ne yazık ki insanoğlu yüzeye bir şeyler bırakıyor. Bunun büyüklüğü korkutucu boyutlara ulaştı.

    Bugüne kadar 14 farklı görevde Mars yüzeyine 18 insan yapımı nesne yollandı. Perseverance, Spirit ve Opportunity dahil olmak üzere pek çok farklı cihaz bunlar arasında. Elbette bunların hepsi geri götürülmüyor. Özellikle yüzeye iniş esnasında çeşitli kullanım amaçları için ana modülden atılan yan modüller sonrasında parçalanıyor ve rüzgârlarınd da etkisiyle dağılan pek çok parça var.

    Yapılan araştırmalara göre Mars yüzeyinde yaklaşık 7 tonluk bir çöp yığını var. Bunlar çalışmayan araçlar, parçalanmış donanım ve kaza yapmış uzay araçlarından oluşuyor. Ayrıca 9 adet de iniş takımı bırakılmış.

    Dünya gibi Mars yüzeyinde etkinlik düzenleyerek temizlik yapma imkânı yok ve her yeni seferde bu çöpler giderek artacak. Kısacası Mars yüzeyinin ilk kolonilerinin sağlam bir temizlik yapması gerekiyor.

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    M
    makine26 3 gün önce

    lexus çakması

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