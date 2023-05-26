Mars'tan Dünya'ya 'uzaylı' sinyali gönderildi

Bu girişim ise, Kaliforniya'daki SETI Enstitüsü ve Batı Virginia'daki Green Bank Gözlemevi'nde misafir sanatçı olarak görev yapan Daniela de Paulis'in liderliğinde yürütülen bir proje olan A Sign in Space. Bu girişimin amacı ise ilk temas simülasyonu.
'Uzaylı' sinyali
De Paulis yaptığı açıklamada, "İnsanlık tarih boyunca güçlü ve dönüştürücü olgularda anlam arayışına girdi. Dünya dışı bir uygarlıktan mesaj almak tüm insanlık için son derece dönüştürücü bir deneyim olacaktır. A Sign in Space projesi tüm kültürler ve disiplinler arasında açık uçlu bir anlam arayışını teşvik ederek, küresel işbirliği yoluyla bu senaryoyu somut bir şekilde prova etmek ve buna hazırlanmak için benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor." dedi.
Bu tesislerin her birindeki araştırmacılar şimdi sinyali işleyecek ve dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarının ve genel olarak kamuoyunun kullanımına sunacak. Proje ekibi, farklı geçmişlere sahip insanların sinyali incelemesini ve deşifre etmek için ellerinden geleni yapmasını istiyor. Burada bulunan internet sitesi üzerinden sinyal dosyalarını indirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)