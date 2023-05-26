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    Mars'tan Dünya'ya 'uzaylı' sinyali gönderildi

    Bizim dışımızda uzaylı yaşam formları var mı bilmiyoruz ancak bilim dünyası eğer varlarsa onları tespit etmemiz gerektiğini düşünüyor. Bunun için ise Mars’tan Dünya’ya bir “uzaylı” sinyali gönderildi.
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    Mars'tan Dünya'ya 'uzaylı' sinyali gönderildi Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın Trace Gas Orbiter Mars sondası 24 Mayıs saat 15:00'te Dünya'ya doğru şifreli bir mesaj gönderdi. On altı dakika sonra Dünya'daki üç büyük radyo teleskopu tarafından alınan bu şifreli sinyali çözmek için küresel bir girişim başlatıldı.

    Bu girişim ise, Kaliforniya'daki SETI Enstitüsü ve Batı Virginia'daki Green Bank Gözlemevi'nde misafir sanatçı olarak görev yapan Daniela de Paulis'in liderliğinde yürütülen bir proje olan A Sign in Space. Bu girişimin amacı ise ilk temas simülasyonu.

    'Uzaylı' sinyali

    De Paulis yaptığı açıklamada, "İnsanlık tarih boyunca güçlü ve dönüştürücü olgularda anlam arayışına girdi. Dünya dışı bir uygarlıktan mesaj almak tüm insanlık için son derece dönüştürücü bir deneyim olacaktır. A Sign in Space projesi tüm kültürler ve disiplinler arasında açık uçlu bir anlam arayışını teşvik ederek, küresel işbirliği yoluyla bu senaryoyu somut bir şekilde prova etmek ve buna hazırlanmak için benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor." dedi.

    Mars'tan Dünya'ya 'uzaylı' sinyali gönderildi
    Green Bank Gözlemevi, SETI Enstitüsü'nün Kuzey Kaliforniya'daki Allen Teleskop Dizisi ve İtalyan Ulusal Astrofizik Enstitüsü’ne ait olan Medicina Radyo Astronomi İstasyonu ile birlikte bugün Trace Gas Orbiter yörünge aracının sinyalini dinledi.

    Bu tesislerin her birindeki araştırmacılar şimdi sinyali işleyecek ve dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarının ve genel olarak kamuoyunun kullanımına sunacak. Proje ekibi, farklı geçmişlere sahip insanların sinyali incelemesini ve deşifre etmek için ellerinden geleni yapmasını istiyor. Burada bulunan internet sitesi üzerinden sinyal dosyalarını indirebilirsiniz.

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