Marshall Middleton amiral gemisi hoparlör duyuruldu

Tam Boyutta Gör Üst seviye ses sistemlerinin lider isimlerinden Marshall, kablosuz hoparlör serisinin amiral gemisi olacak yeni ürününü tanıttı. Marshall Middleton suya dayanıklılık ve uzun kullanım süreleri ile dikkat çekiyor.

Marshall Middleton özellikleri ve fiyatı

Marshall Middleton kablosuz hoparlör modeli dörtgen prizma bir tasarıma sahip. Gövde IP67 sertifikası için dayanıklı hale getirilmiş. 10.6cmx22cmx9.5cm ölçüleri ile firmanın en büyük IP67 hoparlörü oluyor. Dış kaplamanın yüzde 55 oranında dönüştürülmüş plastikten imal edildiği belirtilmiş. Fiziksel tuşlar üst kısımda yer alıyor.

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İki adet 15W woofer ve iki adet 10W tweeter barındıran hoparlör 360 derecelik 50W gücünde ses verebiliyor. Ses frekansları ise 50Hz-20kHz arasında değişiyor. Bağlantı Bluetooth 5.1 üzerinden sağlanıyor.

Üç hücreli batarya 9600mAh kapasiteye sahip ve 20 saate kadar kullanım sunuyor. Ayrıca taşınabilir cihazlarını da USB Tip-C üzerinden şarj edebiliyor. Cihazın tam şarj olması 4.5 saati buluyor. 20 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım elde ediliyor. Marshall Middleton kablosuz hoparlör modeli için 300$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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