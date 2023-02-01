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    Marshall Middleton amiral gemisi hoparlör duyuruldu

    Marshall Middleton adındaki suya dayanıklı amiral gemisi kablosuz hoparlör 4 tarafındaki sürücüleriyle sağladığı mekânsal 50W ses çıkışı ile dikkat çekiyor.     
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    Marshall Middleton Tam Boyutta Gör
    Üst seviye ses sistemlerinin lider isimlerinden Marshall, kablosuz hoparlör serisinin amiral gemisi olacak yeni ürününü tanıttı. Marshall Middleton suya dayanıklılık ve uzun kullanım süreleri ile dikkat çekiyor.

    Marshall Middleton özellikleri ve fiyatı

    Marshall Middleton kablosuz hoparlör modeli dörtgen prizma bir tasarıma sahip. Gövde IP67 sertifikası için dayanıklı hale getirilmiş. 10.6cmx22cmx9.5cm ölçüleri ile firmanın en büyük IP67 hoparlörü oluyor. Dış kaplamanın yüzde 55 oranında dönüştürülmüş plastikten imal edildiği belirtilmiş. Fiziksel tuşlar üst kısımda yer alıyor.

    İki adet 15W woofer ve iki adet 10W tweeter barındıran hoparlör 360 derecelik 50W gücünde ses verebiliyor. Ses frekansları ise 50Hz-20kHz arasında değişiyor. Bağlantı Bluetooth 5.1 üzerinden sağlanıyor.

    Üç hücreli batarya 9600mAh kapasiteye sahip ve 20 saate kadar kullanım sunuyor. Ayrıca taşınabilir cihazlarını da USB Tip-C üzerinden şarj edebiliyor. Cihazın tam şarj olması 4.5 saati buluyor. 20 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım elde ediliyor. Marshall Middleton kablosuz hoparlör modeli için 300$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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