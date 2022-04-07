Mart ayında binek otomobil ihracatı %34 azaldı

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı yüzde 6,7 düşüş ile 2,7 milyar dolar oldu. Mart ayında tedarik endüstrisi ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış yaşanırken, binek otomobillerin ihracatında çift haneli düşüş dikkat çekti.

İlk çeyrekte otomotiv ihracatı 7,5 milyar dolar

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ilk çeyrek rakamlarına yönelik değerlendirmesinde, “Henüz geride bıraktığımız bu yılın ilk çeyreğinde otomotivde Euro/dolar paritesi kaynaklı 500 milyon dolarlık ihracat kaybı söz konusu. Çip krizinin etkisi de halen devam ediyor. Buna paralel yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatımız yaklaşık yüzde 3 düşüşle 7,5 milyar dolar oldu. İlk üç aydaki ortalama aylık otomotiv ihracatımız ise 2,5 milyar dolar” diye konuştu.

Tedarik endüstrisi düşüşü yumuşattı

Martta en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisinin ihracatı yüzde 11 artışla 1 milyar 162 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 34 azalarak 685 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 3 azalarak 534 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 27 artarak 124 milyon dolar oldu.

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Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 9 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 16, ABD’ye yüzde 25, Birleşik Krallık’a yüzde 17, İspanya’ya yüzde 51, Polonya’ya yüzde 21, Romanya’ya yüzde 22 ihracat artışı, Rusya’ya yüzde 65, Slovenya’ya yüzde 28, Mısır’a yüzde 40 ihracat düşüşü görüldü.

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Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 70, İtalya’ya yüzde 24, İspanya’ya yüzde 22, Almanya’ya yüzde 44, Birleşik Krallık’a yüzde 33, Polonya’ya yüzde 20, Belçika’ya yüzde 38 ihracat düşüşü görülürken, İsrail’e yüzde 10, Bulgaristan’a yüzde 84 ihracat artışı yaşandı.

Almanya’ya ihracat yüzde 5 düştü

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya yüzde 5 azalışla 411 milyon dolar ihracat yapıldı. Geçen ay Birleşik Krallık’a da yüzde 4 azalışla 269 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Martta İtalya’ya ihracat da yüzde 2 azalarak 241 milyon dolar olurken, Fransa’ya yüzde 30, Belçika’ya yüzde 14, Polonya’ya yüzde 67, Mısır’a yüzde 31, Fas’a yüzde 21, Rusya’ya yüzde 68 ihracat düşüşü, İsrail’e yüzde 13, Çekya’ya yüzde 133, Danimarka’ya yüzde 27 ihracat artışı kaydedildi.



Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine martta ihracat yüzde 6 azalarak 1 milyar 807 milyon dolar oldu. Martta Avrupa Birliği ülkeleri ihracattan yüzde 67 pay aldı. Geçen ay ayrıca Afrika Ülkelerine yüzde 16, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine yüzde 50 ihracat düşüşü, Ortadoğu Ülkelerine yüzde 16 ihracat artışı görüldü.

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