Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mart ayında binek otomobil ihracatı %34 azaldı

    Martta özellikle binek otomobil ihracatında büyük düşüş yaşanırken, tedarik endüstrisi toplam ihracattaki düşüşü biraz olsun azalttı. Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat da azaldı.
    Oy Ver

    Mart ayında binek otomobil ihracatı %34 azaldı
    Tam Boyutta Gör

    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı yüzde 6,7 düşüş ile 2,7 milyar dolar oldu. Mart ayında tedarik endüstrisi ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış yaşanırken, binek otomobillerin ihracatında çift haneli düşüş dikkat çekti. 

    İlk çeyrekte otomotiv ihracatı 7,5 milyar dolar

    OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ilk çeyrek rakamlarına yönelik değerlendirmesinde, “Henüz geride bıraktığımız bu yılın ilk çeyreğinde otomotivde Euro/dolar paritesi kaynaklı 500 milyon dolarlık ihracat kaybı söz konusu. Çip krizinin etkisi de halen devam ediyor. Buna paralel yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatımız yaklaşık yüzde 3 düşüşle 7,5 milyar dolar oldu. İlk üç aydaki ortalama aylık otomotiv ihracatımız ise 2,5 milyar dolar” diye konuştu.

    Tedarik endüstrisi düşüşü yumuşattı

    Martta en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisinin ihracatı yüzde 11 artışla 1 milyar 162 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 34 azalarak 685 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 3 azalarak 534 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 27 artarak 124 milyon dolar oldu.

    Mart ayında binek otomobil ihracatı %34 azaldı
    Tam Boyutta Gör

    Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 9 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 16, ABD’ye yüzde 25, Birleşik Krallık’a yüzde 17, İspanya’ya yüzde 51, Polonya’ya yüzde 21, Romanya’ya yüzde 22 ihracat artışı, Rusya’ya yüzde 65, Slovenya’ya yüzde 28, Mısır’a yüzde 40 ihracat düşüşü görüldü.

    Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 70, İtalya’ya yüzde 24, İspanya’ya yüzde 22, Almanya’ya yüzde 44, Birleşik Krallık’a yüzde 33, Polonya’ya yüzde 20, Belçika’ya yüzde 38 ihracat düşüşü görülürken, İsrail’e yüzde 10, Bulgaristan’a yüzde 84 ihracat artışı yaşandı.

    Almanya’ya ihracat yüzde 5 düştü

    Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya yüzde 5 azalışla 411 milyon dolar ihracat yapıldı. Geçen ay Birleşik Krallık’a da yüzde 4 azalışla 269 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Martta İtalya’ya ihracat da yüzde 2 azalarak 241 milyon dolar olurken, Fransa’ya yüzde 30, Belçika’ya yüzde 14, Polonya’ya yüzde 67, Mısır’a yüzde 31, Fas’a yüzde 21, Rusya’ya yüzde 68 ihracat düşüşü, İsrail’e yüzde 13, Çekya’ya yüzde 133, Danimarka’ya yüzde 27 ihracat artışı kaydedildi.

    Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine martta ihracat yüzde 6 azalarak 1 milyar 807 milyon dolar oldu. Martta Avrupa Birliği ülkeleri ihracattan yüzde 67 pay aldı. Geçen ay ayrıca Afrika Ülkelerine yüzde 16, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine yüzde 50 ihracat düşüşü, Ortadoğu Ülkelerine yüzde 16 ihracat artışı görüldü.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    K
    koçari 2 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız