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    Mart ayında Çin'de en çok satılan 70 tamamen elektrikli SUV: Birinci fark attı

    Çin Binek Otomobil Birliği geçtiğimiz ay en çok satılan 70 saf elektrikli SUV modellerinin listesini yayınladı. Sıralamanın zirvesinde yer alan araç rakiplerine büyük fark attı.
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    Mart ayında Çin'de en çok satılan 70 elektrikli SUV açıklandı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olan Çin'de, hükümetin uyguladığı teşvik politikaları ve otomobil üreticilerinin bu yöndeki yatırımları sayesinde elektrikli araç satışları son yıllarda hızla arttı.

    Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA), Mart ayında en çok satan tamamen elektrikli SUV modellerinin bir listesini yayınladı. Tam 70 aracın yer aldığı sıralamadı başı Tesla Model Y, BYD Yuan Plus ve GAC Aion Y çekiyor.

    Model Y satışları uçtu

    Satış grafiği tavan yapan Tesla Model Y, 50.000 barajını aşarak diğer modelleri geride bıraktı. BYD Yuan Plus'ın satışları 30.000 sınırına yaklaşırken, GAC Aion Y 15.000'e merdiven dayadı.

    Mart ayında Çin'de en çok satılan 70 elektrikli SUV açıklandı Tam Boyutta Gör
    Mart satış verilerine göre ilk 10'a giren diğer araçlar BYD Song Plus EV, Smart #1, BMW iX3, Leapmotor C11, Neta U, Hycan Z03 ve AITO M5 olarak sıralanıyor. İşte geride bıraktığımız ay Çin'de en çok satan 70 saf elektrikli SUV:
    No Araç Modeli Adet
    1 Tesla Model Y 54.937
    2 BYD Yuan Plus 27.907
    3 GAC Aion Y 13.267
    4 BYD Song Plus EV 6.050
    5 Smart #1 5.911
    6 BMW iX3 3.864
    7 Leapmotor C11 3.154
    8 Neta U 3.056
    9 Hycan Z03 2.499
    10 AITO M5 2.292
    11 Volkswagen ID.4 Crozz 2.260
    12 AVATR 11 2.221
    13 IM LS7 1.978
    14 FAW-Toyota bZ4X 1.729
    15 Volkswagen ID.4 X 1.703
    16 Audi Q4 e-tron 1.517
    17 NIO ES7 1.267
    18 Volkswagen ID.6 Crozz 1.157
    19 Voyah FREE 1.125
    20 Neta V 1.098
    21 Geely Geometry E 1.092
    22 Dongfeng Nano Box 1.024
    23 XPeng G9 972
    24 Geely Geometry C 923
    25 Dayun Yuehu 921
    26 Honda e:NS1 883
    27 Arcfox Alpha-T 880
    28 NIOS 6 853
    29 BYD Tang EV 822
    30 XPeng G3 759
    31 NIO EC6 734
    32 GAC-Honda e:NP1 554
    33 Dongfeng-Honda M-NV 553
    34 Skyworth EV6 513
    35 Feifan R7 501
    36 Venucia T60 EV 481
    37 GAC-Toyota bZ4X 462
    38 Hongqi E-HS9 376
    39 GAC Aion V 346
    40 NIO ES8 346
    41 Nissan Ariya 329
    42 Volkswagen ID.6 X 306
    43 Ford Mustang Mach-E 283
    44 Audi Q5 e-tron 260
    45 Mercedes Benz EQB 257
    46 Volvo XC40 Recharge 214
    47 Cadillac Lyriq 182
    48 Mitsubishi Airtrek 171
    49 Volvo C40 Recharge 164
    50 Mercedes Benz EQA 159
    51 Seres A5 154
    52 Geely Geometry M6 123
    53 BYD Yuan Pro 80
    54 Ruilan 9 74
    55 Mercedes Benz EQC 68
    56 Audi e-tron 65
    57 Toyota C-HR EV 44
    58 Buick Velite 7 35
    59 Aiways U5 32
    60 GAC-Honda VE-1 28
    61 Audi Q2L e-tron 22
    62 Mazda CX-30 EV 19
    63 Kaiyi Xuanjie Pro EV 18
    64 Toyota IZOA E 12
    65 GAC Aion LX 11
    66 Jetour X70S EV 8
    67 Hycan 007 6
    68 Aiways U6 5
    69 NIO EC7 3
    70 DS 3 EV 2
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