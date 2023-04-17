Mart ayında Çin'de en çok satılan 70 tamamen elektrikli SUV: Birinci fark attı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olan Çin'de, hükümetin uyguladığı teşvik politikaları ve otomobil üreticilerinin bu yöndeki yatırımları sayesinde elektrikli araç satışları son yıllarda hızla arttı.

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Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA), Mart ayında en çok satan tamamen elektrikli SUV modellerinin bir listesini yayınladı. Tam 70 aracın yer aldığı sıralamadı başı Tesla Model Y, BYD Yuan Plus ve GAC Aion Y çekiyor.

Model Y satışları uçtu

Satış grafiği tavan yapan Tesla Model Y, 50.000 barajını aşarak diğer modelleri geride bıraktı. BYD Yuan Plus'ın satışları 30.000 sınırına yaklaşırken, GAC Aion Y 15.000'e merdiven dayadı.

Tam Boyutta Gör Mart satış verilerine göre ilk 10'a giren diğer araçlar BYD Song Plus EV, Smart #1, BMW iX3, Leapmotor C11, Neta U, Hycan Z03 ve AITO M5 olarak sıralanıyor. İşte geride bıraktığımız ay Çin'de en çok satan 70 saf elektrikli SUV:

No Araç Modeli Adet 1 Tesla Model Y 54.937 2 BYD Yuan Plus 27.907 3 GAC Aion Y 13.267 4 BYD Song Plus EV 6.050 5 Smart #1 5.911 6 BMW iX3 3.864 7 Leapmotor C11 3.154 8 Neta U 3.056 9 Hycan Z03 2.499 10 AITO M5 2.292 11 Volkswagen ID.4 Crozz 2.260 12 AVATR 11 2.221 13 IM LS7 1.978 14 FAW-Toyota bZ4X 1.729 15 Volkswagen ID.4 X 1.703 16 Audi Q4 e-tron 1.517 17 NIO ES7 1.267 18 Volkswagen ID.6 Crozz 1.157 19 Voyah FREE 1.125 20 Neta V 1.098 21 Geely Geometry E 1.092 22 Dongfeng Nano Box 1.024 23 XPeng G9 972 24 Geely Geometry C 923 25 Dayun Yuehu 921 26 Honda e:NS1 883 27 Arcfox Alpha-T 880 28 NIOS 6 853 29 BYD Tang EV 822 30 XPeng G3 759 31 NIO EC6 734 32 GAC-Honda e:NP1 554 33 Dongfeng-Honda M-NV 553 34 Skyworth EV6 513 35 Feifan R7 501 36 Venucia T60 EV 481 37 GAC-Toyota bZ4X 462 38 Hongqi E-HS9 376 39 GAC Aion V 346 40 NIO ES8 346 41 Nissan Ariya 329 42 Volkswagen ID.6 X 306 43 Ford Mustang Mach-E 283 44 Audi Q5 e-tron 260 45 Mercedes Benz EQB 257 46 Volvo XC40 Recharge 214 47 Cadillac Lyriq 182 48 Mitsubishi Airtrek 171 49 Volvo C40 Recharge 164 50 Mercedes Benz EQA 159 51 Seres A5 154 52 Geely Geometry M6 123 53 BYD Yuan Pro 80 54 Ruilan 9 74 55 Mercedes Benz EQC 68 56 Audi e-tron 65 57 Toyota C-HR EV 44 58 Buick Velite 7 35 59 Aiways U5 32 60 GAC-Honda VE-1 28 61 Audi Q2L e-tron 22 62 Mazda CX-30 EV 19 63 Kaiyi Xuanjie Pro EV 18 64 Toyota IZOA E 12 65 GAC Aion LX 11 66 Jetour X70S EV 8 67 Hycan 007 6 68 Aiways U6 5 69 NIO EC7 3 70 DS 3 EV 2

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Mart ayında Çin'de en çok satılan 70 elektrikli SUV açıklandı