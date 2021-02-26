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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mart ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı

    Türkiye'de hizmet veren en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in 2021 Mart ayında platforma ekleyeceği özel içerikler belli oldu.
    26 Şubat 2021, 14:00 (15 sa.)
    3,4b
    3
    9
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Mart ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı
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    Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2021 Mart ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Se7en'ın yazarı ve yönetmeninden Netflix için bir suikastçı filmi geliyor: Başrolde Michael Fassbender"

    Mart ayı listesine baktığımızda dikkat çeken yapımlar şöyle:

    • Geçtiğimiz yıl Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edilen ve yaşasaydı bu yıl 50. yaşını kutlayacak olan Notorious B.I.G.nin öyküsünü anlatan Biggie: I Got A Story To Tell, 1 Mart'ta yayınlanacak.
    • Oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, Netflix'in yeni yerli içeriği Kağıttan Hayatlar, 12 Mart'ta yayınlanacak.
    • John Marrs'ın kitabından uyarlanan, The One ya da Türkçesi ile Gerçek Aşk, 12 Mart'ta ilk sezonu ile yayın hayatına başlıyor.
    • Formula 1: Drive to Survive'ın üçüncü sezonu 19 Mart'ta yayınlanacak.
    • La casa de papel'in yaratıcılarının yeni dizisi Sky Rojo, 19 Mart'ta birinci sezonu ile başlıyor.

    Mart ayında yayınlanacak olan tüm Netflix özel içeriklerini aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. 



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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    LuqueTr 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Better Call Saul son sezon geliyor
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    Finland 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uzun zamandır kaliteli bir yapım gelmiyor
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    jesusturkey 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boş işler.
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    annaX 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    çekici birşey yok ama zam var mı acaba
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    E evilknight2000 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Formula 1 dışında ilgimi çeken olmadı
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    ilgimi çeken bir şey olmadı. çağatay'ın dizisine bi göz gezdiririm.
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    WeDneS (Ercan ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boş gibi bakalım
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    M Musty3535123 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    yapım çok az ve beğendiğim bir şey yok.
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    AH NETFİLİŞŞ NELERE KADİRSİN
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