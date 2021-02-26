Mart ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı

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Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2021 Mart ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

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Mart ayı listesine baktığımızda dikkat çeken yapımlar şöyle:

Geçtiğimiz yıl Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edilen ve yaşasaydı bu yıl 50. yaşını kutlayacak olan Notorious B.I.G.nin öyküsünü anlatan Biggie: I Got A Story To Tell , 1 Mart'ta yayınlanacak.

, 1 Mart'ta yayınlanacak. Oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, Netflix'in yeni yerli içeriği Kağıttan Hayatlar , 12 Mart'ta yayınlanacak.

, 12 Mart'ta yayınlanacak. John Marrs'ın kitabından uyarlanan, The One ya da Türkçesi ile Gerçek Aşk , 12 Mart'ta ilk sezonu ile yayın hayatına başlıyor.

ya da Türkçesi ile , 12 Mart'ta ilk sezonu ile yayın hayatına başlıyor. Formula 1: Drive to Survive 'ın üçüncü sezonu 19 Mart'ta yayınlanacak.

'ın üçüncü sezonu 19 Mart'ta yayınlanacak. La casa de papel'in yaratıcılarının yeni dizisi Sky Rojo, 19 Mart'ta birinci sezonu ile başlıyor.

Mart ayında yayınlanacak olan tüm Netflix özel içeriklerini aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek.

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