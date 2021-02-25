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    Se7en'ın yazarı ve yönetmeninden Netflix için bir suikastçı filmi geliyor: Başrolde Michael Fassbender

    Se7en filminin senaristi Andrew Kevin Walker ve yönetmeni David Fincher, Netflix'in yeni filmi için bir araya geldi. The Killer isimli film bir kitaptan uyarlama olacak.
    25 Şubat 2021, 21:00 (1 gün)
    1,4b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Se7en'ın yazarı ve yönetmeninden Netflix için bir suikastçı filmi geliyor: Başrolde Michael Fassbender

    Fight Club, Se7en, Zodiac ve Mank gibi filmlerin yönetmeni olan başarılı isim David Fincher, geçtiğimiz aylarda Netflix ile sözleşme imzalamıştı ve birkaç yıl boyunca Netflix için özel içerikler hazırlayacağı açıklanmıştı. İlk projelerinden biri de geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

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    Başarılı yönetmen David Fincher, daha önce Se7ven filminin senaristliğini yapan Andrew Kevin Walker yeniden bir araya gelecek. Alexis Nolent’in The Killer isimli çizgi roman serisinden uyarlanacak olan aynı isimli filmin yönetmenliğini David Fincher, senaristliğini ise Andrew Kevin Walker üstlenecek. Filmin yapımcılığını ise Ceán Chaffin üstlenecek.

    Şu an için resmi olarak açıklanmasa da filmin başrolü için başarılı oyuncu Michael Fassbender ile anlaşıldığı söyleniyor. Noir temalı olması beklenen filmin uyarlandığı çizgi roman serisinde, ahlaki değerleri olmayan bir dünyada psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan soğukkanlı bir suikastçının hikayesi anlatılıyor.

    Filmin yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve nasıl bir uyarlama olacağı ile ilgil detaylar bilinmiyor. Ancak film Netflix özel içeriği olacak.



    https://deadline.com/2021/02/david-fincher-seven-screenwriter-the-killer-netflix-michael-fassbender-1234699668/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Seven güzel bir film David Fincher başarılı bir yönetmen the killer iyi bir çizgiroman netflix güzel bir platform kısacası filmin de kötü olma ihtimali baya bir düşük
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    7 şu ana kadar seyrettiğim en b*ktan film
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