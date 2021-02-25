Se7en'ın yazarı ve yönetmeninden Netflix için bir suikastçı filmi geliyor: Başrolde Michael Fassbender

Fight Club, Se7en, Zodiac ve Mank gibi filmlerin yönetmeni olan başarılı isim David Fincher, geçtiğimiz aylarda Netflix ile sözleşme imzalamıştı ve birkaç yıl boyunca Netflix için özel içerikler hazırlayacağı açıklanmıştı. İlk projelerinden biri de geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

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Başarılı yönetmen David Fincher, daha önce Se7ven filminin senaristliğini yapan Andrew Kevin Walker yeniden bir araya gelecek. Alexis Nolent’in The Killer isimli çizgi roman serisinden uyarlanacak olan aynı isimli filmin yönetmenliğini David Fincher, senaristliğini ise Andrew Kevin Walker üstlenecek. Filmin yapımcılığını ise Ceán Chaffin üstlenecek.

Şu an için resmi olarak açıklanmasa da filmin başrolü için başarılı oyuncu Michael Fassbender ile anlaşıldığı söyleniyor. Noir temalı olması beklenen filmin uyarlandığı çizgi roman serisinde, ahlaki değerleri olmayan bir dünyada psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan soğukkanlı bir suikastçının hikayesi anlatılıyor.

Filmin yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve nasıl bir uyarlama olacağı ile ilgil detaylar bilinmiyor. Ancak film Netflix özel içeriği olacak.

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https://deadline.com/2021/02/david-fincher-seven-screenwriter-the-killer-netflix-michael-fassbender-1234699668/

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