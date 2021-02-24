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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spider-Man 3'ün resmi ismi açıklandı

    Bu yılın sonlarında vizyona girecek olan Spider-Man 3 filminin ismi 'No Way Home' olacak. Açıklanan isim filmde beklenen çoklu evrenler temasına gönderme yapıyor gibi.
    24 Şubat 2021, 21:18 (2 gün)
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    8
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Spider-Man 3'ün resmi ismi açıklandı
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    Sony'nin yeni Spider-Man serisi üçüncü filmiyle bu yıl beyaz perdeye geri dönüyor. Marvel hayranlarının merakla beklediği Spider-Man 3'ün resmi ismi de bugün nihayet açıklandı. Yeni film Spider-Man: No Way Home ismiyle vizyona girecek.

    Sony yeni Spider-Man filminde de 'Ev' temasını sürdürmeye devam ediyor. Serinin ilk iki filmi de bildiğiniz gibi Homecoming (Eve Dönüş) ve Far From Home (Evden Uzakta) isimleriyle vizyona girmişti.

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    No Way Home (Eve Dönüş Yolu Yok) ismi burada elbette epey ilginç olmuş. Sony ve Marvel'ın No Way Home filmiyle birlikte ilk kez çoklu evrenler temasını Marvel Sinematik Evreni'ne tanıtması bekleniyor. Filmde sinemanın önceki Örümcek-Adam'ları Andrew Garfield ve Tobey Maguire'ın rol alması bekleniyor.

    Spider-Man 3'ün resmi ismi açıklandı
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    Spider-Man No Way Home'da ayrıca Jamie Foxx'un Electro'su, Alfred Molina'nın Doctor Octopus'u, Willem Dafoe'nin Green Goblin'i ve Charlie Cox'un Daredevil'ının da yer alması bekleniyor. Eski film ve dizilerden tanıdığımız tüm bu oyuncuların, çoklu evrenler teması dahilinde kısa rollerle yeni filmde görüleceği söyleniyor.

    Spider-Man No Way Home'un onaylanan oyuncu kadrosunda ayrıca Doctor Strange rolüyle tanıdığımız Benedict Cumberbatch de var.  Yeni Doctor Strange filminin isminin de Multiverse of Madness olacağı doğrulanmıştı. Cumberbatch'in Spider-Man: No Way Home'da da rol alması film için ortaya atılan çoklu evrenler teorisini güçlendirmişti.

    Homecoming ve Far From Home'un yönetmeni Jon Watts tarafından hazırlanan Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık'ta sinemalarda yayınlanacak. 



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    porsche911gt2 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Moueson
    Bir rivayete göre ebesi olmadığı için dışarıya ağ atıp kendini çekmek suretiyle kendi doğumunu kendi sağlamıştır.
    Yanıtla +8
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    BEN ZENCİ ÖRÜMCEK BEKLİYORDUM
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    SuperVisör (mahir cam) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tobey Maguiresiz spidermanmı olur
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    aaz (ORAL SAYIN) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oha fikir çok iyiymiş

    Hemen çıksa da pandemiden dolayı izleyemesek 😏
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    mezun2021itü 1 gün ( Mesaj Silindi )
    şuanki örümcek adam en iyisi filmleride ötekilere bin basar bu tobey ve diğer eleman sevgisi nerden geliyor anlamadım
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    BEN ZENCİ ÖRÜMCEK BEKLİYORDUM
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    MrKerberoS 1 gün ( Mesaj Silindi ) zeytunk
    Miles Morales'i de mcu'da görürüz yakında
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    SuperVisör (mahir cam) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    tobey olmazsa izlenmez
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    SuperVisör (mahir cam) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tobey Maguiresiz spidermanmı olur
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Moueson 2 gün ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    Hay sizin tobeyinize adam sanki anasının karnından örümcek adam olarak doğdu !
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