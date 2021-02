Spider-Man 3'ün resmi ismi açıklandı

Tam Boyutta Gör

Sony'nin yeni Spider-Man serisi üçüncü filmiyle bu yıl beyaz perdeye geri dönüyor. Marvel hayranlarının merakla beklediği Spider-Man 3'ün resmi ismi de bugün nihayet açıklandı. Yeni film Spider-Man: No Way Home ismiyle vizyona girecek.

Sony yeni Spider-Man filminde de 'Ev' temasını sürdürmeye devam ediyor. Serinin ilk iki filmi de bildiğiniz gibi Homecoming (Eve Dönüş) ve Far From Home (Evden Uzakta) isimleriyle vizyona girmişti.

No Way Home (Eve Dönüş Yolu Yok) ismi burada elbette epey ilginç olmuş. Sony ve Marvel'ın No Way Home filmiyle birlikte ilk kez çoklu evrenler temasını Marvel Sinematik Evreni'ne tanıtması bekleniyor. Filmde sinemanın önceki Örümcek-Adam'ları Andrew Garfield ve Tobey Maguire'ın rol alması bekleniyor.

Spider-Man No Way Home'da ayrıca Jamie Foxx'un Electro'su, Alfred Molina'nın Doctor Octopus'u, Willem Dafoe'nin Green Goblin'i ve Charlie Cox'un Daredevil'ının da yer alması bekleniyor. Eski film ve dizilerden tanıdığımız tüm bu oyuncuların, çoklu evrenler teması dahilinde kısa rollerle yeni filmde görüleceği söyleniyor.

Spider-Man No Way Home'un onaylanan oyuncu kadrosunda ayrıca Doctor Strange rolüyle tanıdığımız Benedict Cumberbatch de var. Yeni Doctor Strange filminin isminin de Multiverse of Madness olacağı doğrulanmıştı. Cumberbatch'in Spider-Man: No Way Home'da da rol alması film için ortaya atılan çoklu evrenler teorisini güçlendirmişti.

Homecoming ve Far From Home'un yönetmeni Jon Watts tarafından hazırlanan Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık'ta sinemalarda yayınlanacak.

