Martı'nın New York Borsası'nda halka açılma planının detayları belli oldu

Türkiye’de elektrikli scooterların yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Martı girişimi New York Borsası’na açılmak için gün sayıyor. 2019'da faaliyete geçen Martı, kısa sürede büyük yükseliş yakalayarak Türkiye'yi New York Borsası'nda temsil etme fırsatı elde etti.

MRT sembolü ile işlem görecek

Martı’dan yapılan açıklamaya göre, Galata Acquisition Corp. isimli şirketle birleşerek Martı Technologies Inc. isimli yeni bir şirket kurulacak. Bu şirketle New York Borsası’na adım atacak. İşlemlerin bu yılın dördüncü çeyreğinde sonuçlanması bekleniyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından MRT sembolü ile New York Borsası’nda işlem görecek.

İki şirketin birleşimiyle ortaya çıkacak şirketin işletme değerinin yaklaşık 532 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Martı'nın mevcut ortakları Martı Technologies'de yaklaşık yüzde 50'sine sahip olmaya devam edecekler.

Araç filosu genişletilecek

Şirketin New York Borsası’nda halka açılmayla birlikte bilançoya brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor. Sermayedeki artış sayesinde Martı’nın araç filosu genişleyecek. Ayrıca yeni hizmetleri devreye alacak.

Martı, 2018 yılında Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulmuş ve 2019’un Mart ayında faaliyete geçmişti. Martı, elektrikli scooterların yanı sıra elektrikli bisikletler ve elektrikli mopedlerle de hizmet sunuyor.

