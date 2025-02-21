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    Marvel hazırlık aşamasındaki üç yeni diziyi rafa kaldırdı

    Son dönemde üst üste gelen hayal kırıklıkları yüzünden gelecek planlarını revize etmeye devam eden Marvel, hazırlık aşamasındaki üç yeni dizi projesini rafa kaldırdı.    
    Marvel Nova Tam Boyutta Gör
    Son dönemde çıkardığı film ve dizileri eskisi kadar başarılı olmayan Marvel, bu gidişatı tersine çevirmek ve hayranların gönlünü yeniden kazanmak için gelecek planlarını revize etmeye devam ediyor. Özellikle TV tarafında hayal kırıklığı yaratan pek çok iş çıkaran Marvel, yeni dizileri konusunda çok daha seçici davranıyor. Bu bağlamda stüdyonun üç yeni dizi projesini daha rafa kaldırdığı belirtiliyor.

    Marvel; Nova, Strange Academy ve Terror, Inc. Dizilerini Rafa Kaldırdı

    Marvel tarafından rafa kaldırılan üç dizi; Nova, Strange Academy ve Terror, Inc. oldu. Nova, ilk olarak Guardians of the Galaxy serisinde gördüğümüz galaktik polis gücü Nova Corps'un hayatta kalan son üyesi Nova'ya odaklanacaktı. Strange Academy, Doctor Strange'in büyücülük okulunda geçecek ve bir nevi Marvel'ın Harry Potter'ı olacaktı. Terror, Inc. ise başkalarının vücutlarını ve anılarını kendisine katabilen anti-kahraman Terror'a odaklanacaktı.

    Marvel'ın bu üç projeyi rafa kaldırdığı stüdyoya yakın kaynaklar tarafından da doğrulanıyor. Ancak bu projelerin ileride tekrar gündeme alınabileceği söyleniyor. Özellikle Nova Marvel'ın yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı bir projeydi. Hatta bir dönem film olarak çekilmesi de gündemdeydi. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda Nova ile ilgili yeni film ya da dizi projesi ortaya çıkabilir. Ancak şimdilik bu üç proje de Marvel tarafından kızağa çekilmiş durumda.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 7 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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