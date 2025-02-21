Marvel hazırlık aşamasındaki üç yeni diziyi rafa kaldırdı

Marvel; Nova, Strange Academy ve Terror, Inc. Dizilerini Rafa Kaldırdı
Marvel tarafından rafa kaldırılan üç dizi; Nova, Strange Academy ve Terror, Inc. oldu. Nova, ilk olarak Guardians of the Galaxy serisinde gördüğümüz galaktik polis gücü Nova Corps'un hayatta kalan son üyesi Nova'ya odaklanacaktı. Strange Academy, Doctor Strange'in büyücülük okulunda geçecek ve bir nevi Marvel'ın Harry Potter'ı olacaktı. Terror, Inc. ise başkalarının vücutlarını ve anılarını kendisine katabilen anti-kahraman Terror'a odaklanacaktı.
Marvel'ın bu üç projeyi rafa kaldırdığı stüdyoya yakın kaynaklar tarafından da doğrulanıyor. Ancak bu projelerin ileride tekrar gündeme alınabileceği söyleniyor. Özellikle Nova Marvel'ın yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı bir projeydi. Hatta bir dönem film olarak çekilmesi de gündemdeydi. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda Nova ile ilgili yeni film ya da dizi projesi ortaya çıkabilir. Ancak şimdilik bu üç proje de Marvel tarafından kızağa çekilmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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