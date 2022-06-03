İki önemli PlayStation oyunu daha PC'ye geliyor: Marvel's Spider-Man ve Miles Morales

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Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Insomniac Games ve Nixxes Software'in yaptığı Marvel's Spider-Man Remastered ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales, PC için duyuruldu.

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man Remastered, geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre 12 Ağustos'ta PC için çıkış yapacak. Marvel's Spider-Man Remastered; mouse-klavye desteği (e mecbur tabii), ışın izleme ve PC'ye özel birkaç yenilik ile birlikte gelecek. Ayrıca oyunun 3 farklı hikaye DLC'si de oyuna dahil olacak. Marvel's Spider-Man Remastered şu anda PS5 için erişilebilir durumda, Marvel's Spider-Man ise PS4 için erişilebilir durumda.

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Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

PC sahipleri için tek güzel haber Marvel's Spider-Man değil, Marvel's Spider-Man Miles Morales de PC için duyuruldu. Ancak şu an için net bir çıkış tarihi yok. Yalnızca 2022'nin sonbahar aylarında çıkış yapacağı söylendi. Her iki oyunun PC detayları da daha sonrasında paylaşılacak. Ayrıca serinin toplamda 33 milyondan fazla sattığını da belirtelim.

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Marvel's Spider-Man ve Miles Morales PC'ye geliyor