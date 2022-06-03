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    İki önemli PlayStation oyunu daha PC'ye geliyor: Marvel's Spider-Man ve Miles Morales

    PlayStation'ın State of Play sunumunda en çok dikkat çeken duyuru Marvel's Spider-Man ve Marvel's Spider-Man Miles Morales'in PC için duyurulması oldu. İşte detaylar:
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    Marvel's Spider-Man ve Miles Morales PC'ye geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Insomniac Games ve Nixxes Software'in yaptığı Marvel's Spider-Man Remastered ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales, PC için duyuruldu.

    Marvel's Spider-Man

    Marvel's Spider-Man Remastered, geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre 12 Ağustos'ta PC için çıkış yapacak. Marvel's Spider-Man Remastered; mouse-klavye desteği (e mecbur tabii), ışın izleme ve PC'ye özel birkaç yenilik ile birlikte gelecek. Ayrıca oyunun 3 farklı hikaye DLC'si de oyuna dahil olacak. Marvel's Spider-Man Remastered şu anda PS5 için erişilebilir durumda, Marvel's Spider-Man ise PS4 için erişilebilir durumda.

    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

    PC sahipleri için tek güzel haber Marvel's Spider-Man değil, Marvel's Spider-Man Miles Morales de PC için duyuruldu. Ancak şu an için net bir çıkış tarihi yok. Yalnızca 2022'nin sonbahar aylarında çıkış yapacağı söylendi. Her iki oyunun PC detayları da daha sonrasında paylaşılacak. Ayrıca serinin toplamda 33 milyondan fazla sattığını da belirtelim.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    Piêr Dé Sans 3 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 4 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 18 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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    spider-man, PlayStation ve
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