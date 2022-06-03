Resident Evil 4 Remake resmi olarak duyuruldu: İşte ilk görüntüler

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı popüler seri Resident Evil'dan güzel bir haber geldi.

Resident Evil 4 Remake

Geçtiğimiz saatlerde State of Play'de yapılan duyuruya göre 2005 yılında çıkış yapan Resident Evil 4'ün remake versiyonu geliyor. Resident Evil 4 Remake, 24 Mart 2023'te PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak.

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Remake versiyon daha öncesinde çıkan ikinci ve üçüncü oyunun remake versiyonlarında olduğu yenilenmiş bir oynanış mekaniğine sahip olacak. Ayrıca hikaye olarak da yeniden düzenlenecek ve grafik tarafında da Capcom'un şu an kullandığı RE motoruyla günümüz standarlatına getirilecek. İkinci ve üçüncü oyunda güzel bir görsellik vardı, bu oyunun da sadece yeni nesil konsollara geldiğini düşünürsek bizleri yine güzel bir görsellik bekliyor gibi duruyor.

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Resident Evil 4 Remake resmi olarak duyuruldu