Marvell dört çekirdekli ARMADA XP işlemcisini duyurdu

Yarıiletken üreticisi Marvell, dört çekirdekli yeni işlemcisini duyurdu. ARM mimarisini temel alan ve kurumsal uygulamalar için geliştirilen ARMADA XP isimli yeni işlemci 1.6GHz'de çalışıyor ve 10 Watt'ın altındaki güç tüketimiyle 16,600 DMIPS işlem performansı sunabiliyor. Seviye 2 bellek kapasiteli 2MB olan ve DDR2 ile birlikte DDR3 ve düşük voltajlı DDR3L bellekler için 64-bit bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemcinin hedef segmentleri arasında web sunucuları da olduğundan ECC bellek desteği de sunuluyor.
Dört adet PCIe 2.0 hattını destekleyen ve dört adet Gigabit ağ portu ile gelen ARMADA XP, gelişmiş fonksiyonlar içinki bunlar arasında PCIe, SATA, SGMII ve SGMIII geliyor, Marvell SERDES arabirim hattını da destekliyor. Çoklu USB portuna olanak tanıyan yeni işlemci, özellikle bulut bilgi-işlem sistemlerinde kullanılması beklenirken, ev ve medya sunucularında değerlendirilebileceği de belirtiliyor. Marvell tarafından iş ortaklarına örneklendirilmeye başlanan ARMADA XP işlemcisinin maliyeti ise açıklanmadı.
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heytt be! tarihçi olmuş herkes.!! kim nereyi fes edelim dedi?kim terörist? ne zamandır vatan savunmak terörizm oldu?
Kendin yazmışsın, 20yy.'lın sonunda, 20yy'lın başındaymış gibi aradaki tüm olayları silip atarak bir yorum veriyorsun, zılgıtı yiyince de muhataplarını cehaletle suçluyorsun, bütün bunları polemik yada tartisma pesinde değilken yapmış olmana da ayrıca şaştım, fikrin şu an sende dursun, ilerde muhataplarınla hakaret etmeden yazışabilir hale gelirsen belki seni aydınlatacak birilerine anlatırsın.
Dediginiz dogru hic bir temsil arac olayin kendinden buyuk degildir ama o olayin aynasi ve simgesidir.
Bir millet kendi milli bilincinde neyi oncelikli goruyorsa, dogal olarak o sembolleri bayraklarinda ve amblemlerinde tasir.
1980lerde bile hala 3kusak onceki osmanliya isyaninizda actiginiz sembolleri seciyorsaniz, milli birliginizin temeli odur demektir.
forvet007, biz bu vatanın topraklarını da şehit kanlarıyla suladık, ortadoğu coğrafyası bizim şehit kanlarımızla sulanmış dev bir coğrafyadır, hiç bir toprağa bir diğerinden daha az değer biçmedik, Filistin'de bizim yönetimimizdey di savunduk, icap etti çekildik, senin mantığın ise suladığımız tüm topraklardan çekilme mantığı, bizim bayrağımız değil Filistin bayrağı, bu coğrafyadaki tüm bayraklarla birleşik bunu bil.
direk bize karsi isyanda acilmis, bir ingiliz diplomatinin uydurmasi bayrakla(Sir Mark Sykes, bayragi kimin tasarladigi bile tarihde kayitli), turk bayraginin tek sembolde birlestirilmesi benim gozumde hakarettir. ulkesini seven bir turkun bu bayrak kombinasyonunu kullanmasinada cehalet disinda bir ihtimal vermiyorum.
bunun aksinide, hangi mantikla turk kanini da katarak savunabildiginizi acikcasi anliyabilmis degilim.
ayrica soylemedigim sozleri bana itaf etmeyin. ben o bolgeye kapimizin kapiyalim, elimizi etegimizi cekelim demedim. billakis simdiki hukumetin bu konudaki politikalarini arkasindayim ama bu sadece turkiyenin cikarina oldugu icindir. tabiyki o bolgede etkinligimizi artiracaz ama bunu yaparkende bazi gercekleri gormek gerek.
misir, suriye irak bayraklarida bu bayragi temel alir. onun varyasyonlaridir. bu ulkelerin bayraklarina acikcasi cok takilmiyorum. o devirde yasanmis olmus olaylar.
ama filistin bayragi 1980lerde ortaya cikti. bunca zaman sonra bile ingiliz uydurmasi bir bayrakda israr ediliyorsa, kusura bakmayin bunun altinda art niyet ararim.
bunlarida arab dusmanligi yapmak icin degil, arablarin bize hala ne gozle baktiklarini gostermek icin soyluyorum.
son sozum arablara: yabancilarin cizdigi bayrakda israr edenler, yabancilarin cizdigi sinirlarda yasamaya mahkumdur.
Evet sizin gibi düşünenler yüzünden çekelim oralardan elimizi ayağımızı.
Elin amerikalısı ingilizi gelip yanıbaşımızda at koştursun bizde aval aval bakalım.
Hatta yetmez sınırlrımıza mayın yerleştırıp düşman ilan edelim.
Yıllardır ülkemi kendi içine hapsedip korkularla yaşatan düşünce artık kaybediyor.
Yer yok artık beynimizde bu düşüncelere ve başkasının ekmeğine yağ sürenlere.!!!
Bu arada kemikleri sızlayacak olanlar SİYONİST lerdir. Dedelerimiz değil
bu nasıl misafirlik? evi parsellemişsin. 4617 mesajın var. ev sahibi bıkmıştır senden.
web sitemi kendi serverim uzerinden calistirmak istiyordum. dusuk enerji tuketimiyle boyle bir sey isime gelir.
Atom server kurmayı denedinmi hiç. Malum atom 330 8w civarı tüketiyor. ben şuan kullanıyorum ve oldukça memnunum. hem x86 uyumluluğundan da taviz vermemiş olursun.