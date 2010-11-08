Marvell dört çekirdekli ARMADA XP işlemcisini duyurdu

Yarıiletken üreticisi Marvell, dört çekirdekli yeni işlemcisini duyurdu. ARM mimarisini temel alan ve kurumsal uygulamalar için geliştirilen ARMADA XP isimli yeni işlemci 1.6GHz'de çalışıyor ve 10 Watt'ın altındaki güç tüketimiyle 16,600 DMIPS işlem performansı sunabiliyor. Seviye 2 bellek kapasiteli 2MB olan ve DDR2 ile birlikte DDR3 ve düşük voltajlı DDR3L bellekler için 64-bit bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemcinin hedef segmentleri arasında web sunucuları da olduğundan ECC bellek desteği de sunuluyor.

Dört adet PCIe 2.0 hattını destekleyen ve dört adet Gigabit ağ portu ile gelen ARMADA XP, gelişmiş fonksiyonlar içinki bunlar arasında PCIe, SATA, SGMII ve SGMIII geliyor, Marvell SERDES arabirim hattını da destekliyor. Çoklu USB portuna olanak tanıyan yeni işlemci, özellikle bulut bilgi-işlem sistemlerinde kullanılması beklenirken, ev ve medya sunucularında değerlendirilebileceği de belirtiliyor. Marvell tarafından iş ortaklarına örneklendirilmeye başlanan ARMADA XP işlemcisinin maliyeti ise açıklanmadı.