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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mazda gelecek yıl yenilikçi bir dizel motor piyasaya sürecek

    Dieselgate skandalı sonrasında birçok otomobil üreticisi elektrikli araç teknolojilerine yönelse de Mazda'nın dizel motordan vazgeçmeye niyeti yok. Şirket gelecek yıl yeni bir dizel motor çıkaracak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Mazda gelecek yıl yenilikçi bir dizel motor piyasaya sürecek
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    Mazda, 2020 yılında dizel motor serisini genişletmeyi planlıyor. Japon markanın Avrupa ofisi, Mazda’nın tüm dünyaya dizel motorların ne kadar çevre dostu ve verimli olabileceğini göstereceğini söyledi.

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    Mazda Avrupa'nın Ar-Ge patronu Christian Schultze, Autocar internet sitesine yaptığı açıklamada, gelecek vaat eden bir dizel motor geliştirdiklerini açıkladı.

    Mazda gelecek yıl yenilikçi bir dizel motor piyasaya sürecek
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    "Sizi şaşırtacağız"

    Deneyimli yönetici, yeni dizel motorun Skyactive-X benzinli motorlar gibi 'sıkıştırmalı ateşleme' teknolojisini kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise “gelecek yıl sizi şaşırtacağız” sözleriye karşılık verdi.

    Dizel motorların popülaritesi Dieselgate skandalından sonra büyük bir darbe aldı. Bunun sonucunda da bazı ülkelerde dizel araç satışlarında ciddi anlamda bir düşüş söz konusu. Ancak buna rağmen Mazda'nın en azından yakın gelecekte dizel motorlardan vazgeçmesi söz konusu değil.



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    khytr89 42 dk.
    Diesel - hybrid geleceğin teknolojisidir. Insanlar uzun yola elektirikli arabayla çıkamayacağına göre, şehiriçinde elektirik, şehirlerarası diesel motor ile yolculuk yapabilirler. Ek olarak ağır taşıtlar ise ilk kalkışta ve yokuşlarda çok fazla yakıyor ordada elektirik motoru devreye girecek bir şekilde ayarlanabilirse hem çevre dostu, hem maliyet azaltıcı hem de petrol rezervlerinin tükenme hızı azalacaktır.



    Mazda'nın böyle bir çözüm ile geleceğini düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    interwap 37 dk. khytr89
    Hızlı şarj ile pek gerek kalmayabilir.
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