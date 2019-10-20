Mazda gelecek yıl yenilikçi bir dizel motor piyasaya sürecek

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Mazda, 2020 yılında dizel motor serisini genişletmeyi planlıyor. Japon markanın Avrupa ofisi, Mazda’nın tüm dünyaya dizel motorların ne kadar çevre dostu ve verimli olabileceğini göstereceğini söyledi.

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Mazda Avrupa'nın Ar-Ge patronu Christian Schultze, Autocar internet sitesine yaptığı açıklamada, gelecek vaat eden bir dizel motor geliştirdiklerini açıkladı.

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"Sizi şaşırtacağız"

Deneyimli yönetici, yeni dizel motorun Skyactive-X benzinli motorlar gibi 'sıkıştırmalı ateşleme' teknolojisini kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise “gelecek yıl sizi şaşırtacağız” sözleriye karşılık verdi.

Dizel motorların popülaritesi Dieselgate skandalından sonra büyük bir darbe aldı. Bunun sonucunda da bazı ülkelerde dizel araç satışlarında ciddi anlamda bir düşüş söz konusu. Ancak buna rağmen Mazda'nın en azından yakın gelecekte dizel motorlardan vazgeçmesi söz konusu değil.