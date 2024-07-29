Mazda, logo sadeleştirme akımına katılıyor

Aslında pek çok markanın yaptığı gibi Mazda logosunun da ana hatlarında herhangi bir değişim bulunmuyor. Sadece üç boyutlu tasarımdan iki boyutlu düz bir tasarıma geçiş yapılmış. Öte yandan, logo üzerinde herhangi bir kabartma olmadığı için logo içerisine gizlenen "M" figürü artık pek seçilemiyor.
Mazda, geçtiğimiz yıl kasım ayında Türkiye pazarından çekildiğini duyurmuştu. Satış ağını belirsiz bir süre ile durdurma kararı alan şirket, mevcut araç sahiplerine satış sonrası hizmet ve parça tedariki sağlamaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.