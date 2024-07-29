Mazda, logo sadeleştirme akımına katılıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında logo sadeleştirme akımına Mazda da katılıyor. Henüz Japon üreticiden bu konuda açıklama gelmedi ancak yapılan marka başvurusunda logo değişimi görülebiliyor.

Aslında pek çok markanın yaptığı gibi Mazda logosunun da ana hatlarında herhangi bir değişim bulunmuyor. Sadece üç boyutlu tasarımdan iki boyutlu düz bir tasarıma geçiş yapılmış. Öte yandan, logo üzerinde herhangi bir kabartma olmadığı için logo içerisine gizlenen "M" figürü artık pek seçilemiyor.

Tam Boyutta Gör Mazda'nın yenilenen logosunu tüm yeni araçlarında mı yoksa sadece elektrikli modellerde mi kullanacağı henüz bilinmiyor. Marka geçtiğimiz nisan ayında düzenlenen Auto China 2024 fuarında Arata SUV konseptini tanıtmıştı. Yenilenen iki boyutlu logoyu bu konsept üzerinde aydınlatılmış bir şekilde görebiliyoruz.

Tesla, Tam Otonom Sürüş güncellemesini yayınlamaya başladı 6 sa. önce eklendi

Mazda, geçtiğimiz yıl kasım ayında Türkiye pazarından çekildiğini duyurmuştu. Satış ağını belirsiz bir süre ile durdurma kararı alan şirket, mevcut araç sahiplerine satış sonrası hizmet ve parça tedariki sağlamaya devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.