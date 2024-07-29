Tam Boyutta Gör Tesla, FSD (Tam Otonom Sürüş) v12.5.1 güncellemesinin yayınlandığı bilgisini paylaştı. Son güncelleme daha önce ayrı işlevleri olan kentsel ve otoyol sürüş yeteneklerinde büyük iyileştirmeler yer alacak.

Tesla'nın Cybertruck modeli yeni güncellemeyi alacak ilk model oluyor

2024.20.15 yazılım sürümüyle birlikte gelen güncelleme, Tesla'nın otonom sürüş gelişiminde bir dönüm noktasını işaret ediyor. v12.5.1 güncellemesinin temel özellikleri arasında daha erken ve daha doğal şerit değişiklikleri, gelişmiş sürücü izleme ve genişletilmiş uyumluluk yer alıyor.

Elon Musk, Tesla'nın robotaksi tanıtım tarihini açıkladı 4 gün önce eklendi

Elon Musk daha önce v12.5.x güncellemeleri hakkında iyimserliğini dile getirmiş ve mil başına sürücü müdahalelerinde beklenen azalmaları vurgulamıştı. Ek olarak bu sürümde çekirdek FSD sisteminden bağımsız olarak çalışan Actual Smart Summon (akıllı çağırma) özelliği tanıtılacak.

İlk lansman HW4 donanımına sahip Model Y araçlarına odaklansa da Tesla, gelecekte FSD v12.5 uyumluluğunu diğer modellere de genişletmeyi planlıyor. Tesla'nın ilerleyen günlerde güncellemeyle ilgi daha detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, Tam Otonom Sürüş güncellemesini yayınlamaya başladı