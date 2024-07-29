Tesla, Tam Otonom Sürüş güncellemesini yayınlamaya başladı

Tesla'nın Cybertruck modeli yeni güncellemeyi alacak ilk model oluyor
2024.20.15 yazılım sürümüyle birlikte gelen güncelleme, Tesla'nın otonom sürüş gelişiminde bir dönüm noktasını işaret ediyor. v12.5.1 güncellemesinin temel özellikleri arasında daha erken ve daha doğal şerit değişiklikleri, gelişmiş sürücü izleme ve genişletilmiş uyumluluk yer alıyor.
Elon Musk daha önce v12.5.x güncellemeleri hakkında iyimserliğini dile getirmiş ve mil başına sürücü müdahalelerinde beklenen azalmaları vurgulamıştı. Ek olarak bu sürümde çekirdek FSD sisteminden bağımsız olarak çalışan Actual Smart Summon (akıllı çağırma) özelliği tanıtılacak.
İlk lansman HW4 donanımına sahip Model Y araçlarına odaklansa da Tesla, gelecekte FSD v12.5 uyumluluğunu diğer modellere de genişletmeyi planlıyor. Tesla'nın ilerleyen günlerde güncellemeyle ilgi daha detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.