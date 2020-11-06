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    Mcdodo mobil aksesuar markası Türkiye’de ürün gamını genişletiyor

    LED ışıklı şarj kablosu, otomatik enerji kesen şarj kablosu gibi yenilikçi ürünlerin sahibi Mcdodo mobil aksesuar markası ülkemizde 250 aksesuar çeşidi ile büyümeye devam ediyor.
    5 gün
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mcdodo mobil aksesuar markası Türkiye’de ürün gamını genişletiyor
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    Son yılların yükselen global mobil aksesuar markası Mcdodo ülkemizde de büyümeye devam ediyor. Yenilikçi aksesuarları ile ilgi gören Mcdodo yaklaşık 250 aksesuar ürünüyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

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    Mcdodo nedir?

    2013 yılında kurulan Mcdodo mobil aksesuar markası sektördeki ihtiyaçlara kısa sürede odaklanarak çözümler geliştirme stratejisini uyguluyor. Geleneksel ürün tasarımına yenilikçi dokunuşlar ekleyen Mcdodo bu sayede hitap alanını da genişletiyor.

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    Türkiye’de Metro İletişim Aksesuarları güvencesiyle sunulan Mcdodo markasının LED ışıklı şarj kablosu, kablosuz şarjlı araç tutacağı, otomatik enerji kesen şarj kablosu, dayanıklı örgü kablo tasarımı gibi farklı yenilikleri yer alıyor.

    Türk tüketicilere sunduğu ürün gamı 250 aksesuara ulaşan Mcdodo; çok fonksiyonlu genişleme adaptörü, üçlü şarj kablosuz gibi geleneksel tasarımda da pek çok ürüne sahip. Mcdodo ürünleri Amazon, Hepsiburada, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden tüketicilerle buluşuyor.



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    1 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    corde (can can) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hangi ülke menşeili onu da söyleseydiniz bari sayın editör.
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    fhrstw 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında şöyle ürünler üretilse ülkemizde zaten işçilik çok ucuz çinden daha ucuza işçilik bizde ama hala tık yok. 4 type c girişi olan bir adaptör bulursam alacağım. Keşke bizim kiler yapsa önce.
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    VaporWave (Emre ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    kendi dükkanımda satıyorum bu markanın ürünlerini şimdilik bir sıkıntı olmadı kaliteli gözüküyorlar:
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    cand. 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Baseus ürünlerinin aynısı
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