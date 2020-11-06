Mcdodo mobil aksesuar markası Türkiye’de ürün gamını genişletiyor

Son yılların yükselen global mobil aksesuar markası Mcdodo ülkemizde de büyümeye devam ediyor. Yenilikçi aksesuarları ile ilgi gören Mcdodo yaklaşık 250 aksesuar ürünüyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.İlginizi Çekebilir Dimensity 700 ile en uygun fiyatlı 5G telefonlar geliyor
Mcdodo nedir?
2013 yılında kurulan Mcdodo mobil aksesuar markası sektördeki ihtiyaçlara kısa sürede odaklanarak çözümler geliştirme stratejisini uyguluyor. Geleneksel ürün tasarımına yenilikçi dokunuşlar ekleyen Mcdodo bu sayede hitap alanını da genişletiyor.
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Türkiye’de Metro İletişim Aksesuarları güvencesiyle sunulan Mcdodo markasının LED ışıklı şarj kablosu, kablosuz şarjlı araç tutacağı, otomatik enerji kesen şarj kablosu, dayanıklı örgü kablo tasarımı gibi farklı yenilikleri yer alıyor.
Türk tüketicilere sunduğu ürün gamı 250 aksesuara ulaşan Mcdodo; çok fonksiyonlu genişleme adaptörü, üçlü şarj kablosuz gibi geleneksel tasarımda da pek çok ürüne sahip. Mcdodo ürünleri Amazon, Hepsiburada, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden tüketicilerle buluşuyor.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.