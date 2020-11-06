Mcdodo mobil aksesuar markası Türkiye’de ürün gamını genişletiyor

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Son yılların yükselen global mobil aksesuar markası Mcdodo ülkemizde de büyümeye devam ediyor. Yenilikçi aksesuarları ile ilgi gören Mcdodo yaklaşık 250 aksesuar ürünüyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

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Mcdodo nedir?

2013 yılında kurulan Mcdodo mobil aksesuar markası sektördeki ihtiyaçlara kısa sürede odaklanarak çözümler geliştirme stratejisini uyguluyor. Geleneksel ürün tasarımına yenilikçi dokunuşlar ekleyen Mcdodo bu sayede hitap alanını da genişletiyor.

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Türkiye’de Metro İletişim Aksesuarları güvencesiyle sunulan Mcdodo markasının LED ışıklı şarj kablosu, kablosuz şarjlı araç tutacağı, otomatik enerji kesen şarj kablosu, dayanıklı örgü kablo tasarımı gibi farklı yenilikleri yer alıyor.

Türk tüketicilere sunduğu ürün gamı 250 aksesuara ulaşan Mcdodo; çok fonksiyonlu genişleme adaptörü, üçlü şarj kablosuz gibi geleneksel tasarımda da pek çok ürüne sahip. Mcdodo ürünleri Amazon, Hepsiburada, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden tüketicilerle buluşuyor.

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